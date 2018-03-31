貿易戰下周公布課稅清單 法人短線對台股操作保守

台股今 (31) 日獨家開市，雖然一直在平盤上遊走，但是上檔 11000 點有壓，日盛精選五虎基金經理人林佳興表示，季底作帳及融券強制回補近尾聲，加上貿易戰新進度恐牽動清明連假期國際股市不確定，因此法人動作保守，在歐美股市扭轉短期弱勢格局前，台股短線雖強勢，但不易脫離區間整理格局，操作趁勢汰弱留強。

林佳興表示，中美貿易戰雖趨緩、美股短線跌深反彈，但中期整理未變，上市櫃公司去年財報與股利政策陸續公布，高殖利率題材具優勢。

對於本周台股震盪加劇恐落在 10700-11100 大箱型區間震盪中，元大期貨研究部認為，中美貿易關係發展仍是左右近日行情的關鍵，尤其美國預計下週將公布對中國課徵關稅清單，在此之前，行情預期仍維持多空激戰的震盪格局。

時序即將進入第 2 季，林佳興建議，後續股市觀察指標要留意 VIX 指數、比特幣報價、及美國十年期公債殖利率走勢。中長期則觀察美國預計 2018 年資產縮表 400 億元，搭配 2018 年預計升息 3-4 次，以及歐元區 QE 是否在 9 月停止，恐對資金面有所影響。

選股策略部分，林佳興分析，電子股可留意車用半導體、高速傳輸、伺服器供應鏈、3D sensing，而電機機械類股可留意主動安全供應商、產業自動化；金融股則可留意受惠於美國升息的壽險股。