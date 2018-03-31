樂視網(300104-CN)與騰訊(00700-HK)簽訂互聯網電視合作協議

在深圳上市的樂視網(300104-CN)公布，持有40.3%股權的子公司新樂視智家，與騰訊(00700-HK)簽署互聯網電視合作協議。

根據協議，騰訊視頻電視版權內容，將在樂視電視上呈現，雙方將按約定比例，對用戶及廣告等收入進行分成。合作協議為期三年。

樂視網方面表示，新樂視智家作為旗下重要子公司，此次合作符合其「平台+終端+內容+應用」的生態理念，順應公司分眾自制和內容開放的內容戰略，將進一步豐富樂視電視提供的內容產品組合。

值得一提的是，本次合作僅限於業務合作，在資本層面本無涉及。

對於此次合作，騰訊方面表示，騰訊一直致力於內容產業布局，作為騰訊生態中一個重要的數字內容平台，騰訊視頻保持了旺盛的增長力：截至去年四季度，騰訊視頻移動端日活躍賬戶超過1.37億；截至2018年2月，訂購用戶更進一步增至約6259萬。通過與新樂視智家的合作，有助於騰訊視頻豐富第三方內容分發渠道，進一步觸達用戶及提振會員和廣告收入。

騰訊方面還表示，後續，雙方將利用各自資源，為用戶帶來更多優質內容版權服務。

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