【大慶證券】投顧盤前－美科技股回穩  台股反彈挑戰月線



◆盤勢分析

美股四大指數週五因耶穌受難日休市一天，對周一的國際股市來說，少了美股周五的壓力，短線有機會持續反彈，從近期美股的表現來看，四大指數均跌破半年線而反彈，當中那斯達克、費半在周四站回半年線之上，表現相對強勢，而標普、道瓊近期反彈較為弱勢，須留意是否會成為未來領跌的指標。由於川普的貿易戰議題為近期干擾美股的主因，加上先前市場擔憂聯準會升息速度快於預期，導致今年第一季美股罕見的出現拉回修正的走勢，展望 4 月，政治議題將持續干擾美股，而升息短線在美國 10 年期公債殖利率拉回下，研判市場以淡化擔憂，只要未來美國 10 年期公債殖利率不超過 3%，都不過度擔憂，綜上述，在不確定因素持續干擾下，研判美股 4 月將維持盪整理的態勢不變。

在週四美股回穩下，激勵周五亞股普遍開高，台股盤中開高走高，然而在節前賣壓出籠下漲幅收斂，收在 10906 點，成交量 1146 億。技術面來看，昨日雖跳空站回季線，但留長上影線，顯示多方力圖重整態勢，然而上頭賣壓仍重，限制了上漲空間，所幸外資現貨終止連兩日賣超，現貨買超 19.6 億，期貨多單更是加碼 5231 口，淨多單水位回升至 48767 口，有利後續多方走勢，只要 10761 點不被有效跌破，指數整理過後仍有機會再向上突破。

從盤面來看，昨日股價走勢劇烈，具漲價題材的被動元件、二極體等類股，盤中雖大漲但逢高賣壓出籠，如國巨、華新科、強茂等個股皆開高走低留長上影線，台積電、聯發科… 等電子股漲勢尾盤也有收斂，先前強勁的生技族群表現也相對較弱。反觀風電概念股在政府推動離岸風電，加上核二跳機，引發供電疑慮下，上緯、永冠 - KY 漲停，中鋼構、世紀鋼亦佔光漲停。顯示現階段盤面輪動快速，操作上不可追高，不過隨著先前生技大漲的效益擴散，許多過去較為冷門的族群開始有轉強現象，此外公司陸續公布現金股利政策，高殖利率個股短線上表現也相對抗跌，因此在市場可用之兵仍多下，研判中小型股短線仍有機會輪番向上，操作避免過度追高，以展望佳、具有業績、法人進場且位階較低的類股操作為主。

