【運達投顧】節前壓回節後逆轉

指數今天再度用跳空方式來反應美國股市大漲，近期的跳空缺口來的快去的也快，市場沒有定見也導致股價波動幅度加大。所幸市場的量能還維持在千億元之上，穩穩的溫溫的還不至於有崩盤風險。生技族群昨天出現了過高背離後今天暫時離開金流前十大族群，但是，接棒的包括了營建與電腦設備零組件表現的都強於大盤，市場的資金動能還在，連假前也在作避險，外資沒有離開台股，現在賣出去的連假還是得買回來，從新臺幣的走勢來看，目前都還是持穩的狀態，如果外資有大幅匯出資金，新臺幣也會出現大幅貶值，台股還在反應美國的不確定因素，包括了中美貿易大戰的結果不明，聯準會的升息次數還未有共識，但是，這些利空結束後，反應的就是全球經濟景氣大好的利多。本周將是年報最後的公佈日，四月也是第一季季報的重要時刻，配合股東會旺季與配股配息旺季等，下半年的台股也是非常熱鬧，去年上市櫃獲利創下歷史新高，許多企業也選擇高配息政策，有利多消息激勵股價也會反應，高股息個股將是進可攻退可守的主要標的，高股息不是獲利保證，公司的獲利能夠成長股價才有填權息的力道，選股能力高低將決定獲利與績效的表現！

※運達投顧 洪任浚分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。