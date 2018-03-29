西藏加快打造面向南亞國際物流樞紐

新華社3月29日消息，西藏自治區政府網站日前發布消息，“十三五”期間，西藏將加速補齊物流發展短板，打造“一核、三軸、三區、四中心”的物流産業發展格局，到2020年基本建成功能齊全、業態融合的物流服務體系，明顯提高流通效率、降低物流成本，加快打造面向南亞的國際物流樞紐。

據西藏自治區發展改革委介紹，《西藏自治區“十三五”時期物流業發展規劃》已經審定并印發，未來3年，西藏物流産業以構建現代物流綜合交通網絡、搭建功能齊全的物流信息平台、建成綜合物流園區(中心)、重點推出冷鏈物流産業、培育重點物流企業為目标，建設拉薩物流産業集聚發展核心圈，將其打造為自治區級物流産業發展核心動力引擎，建設連接西南、面向南亞、承接西北、内外聯通的國際物流樞紐。

西藏將利用交通幹道發展“三軸”物流線路：沿國道318線、拉日鐵路，聯動日喀則形成面向南亞開放的國際物流産業發展軸，為實現西藏對内對外開發開放提供支撐;沿國道317線、318線，聯動林芝、昌都形成川渝聯動物流産業發展軸，實現與川渝經濟圈、長江經濟帶沿線地區高效聯動發展;沿國道109線、青藏鐵路，聯動那曲、藏青工業園區，形成甘青新聯動物流産業發展軸，與絲綢之路經濟帶沿線地區高效聯動發展。

與此同時，西藏還重點建設多個物流節點:拉薩綜合物流樞紐(拉薩綜合保稅區)、林芝綜合物流園區、日喀則市物流産業集聚區(西藏南亞綜合物流園區、拉孜物流集散中心、吉隆邊境合作區邦興物流園區)、山南物流園區、那曲綜合物流園區、阿裡地區物流配送中心、昌都經濟開發區物流園區、格爾木藏青工業園物流樞紐。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)