勁永認資產減損去年轉虧 股價重挫跌停

正崴集團旗下勁永 (6145-TW) 認列鉅額商譽無形資產減損 19.78 億元，侵蝕去年每股稅後純益 6.08 元，使去年全年每股虧 6.31 元，利空消息衝擊今 (29) 日股價表現，開盤即遭到失望性賣壓摜至跌停價 10.1 元。

勁永此次減損的商譽無形資產為 2012 年與 2013 年轉投資香港蘋果 (Apple) 通路中旋與晶實香港所取得，由於蘋果近年來在香港直營店持續擴增，目前已達 6 家之多，使中旋與晶實香港營運受影響，加上手機品牌競爭者增加，智慧型手機市場日趨飽和，銷售狀況遠不如投資時預期，因此決議認列無形資產減損 19.78 億元。

勁永指出，此次認列無形資產減損侵蝕去年每股稅後純益 6.08 元，也使去年全年虧損幅度擴大，較 2016 年由盈轉虧，每股稅後虧損 6.31 元，也是近 6 年來首度出現營運虧損。

勁永目前實收資本額約 32 億元，其轉投資香港蘋果通路中旋與晶實香港投資額就超過 20 億元，在去年蘋果 iPhone X 銷售不如預期下，衝擊去年通路營收，進而大幅拖累勁永去年整體營運表現，使 EPS 寫下歷年新低。

勁永表示，中旋與晶實香港為持續優化營運，可望採取異業結盟形式，以找出不同領域的潛藏商機，追求更具效率與彈性的獲利模式。