[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/03/28 107/03/27 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.34080 10.33890 0.00190 0.01838 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.63150 9.62440 0.00710 0.07377 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.83480 9.81110 0.02370 0.24156 中國信託台灣活力基金 14.70000 14.77000 -0.07000 -0.47393 中國信託台灣優勢基金 17.38000 17.50000 -0.12000 -0.68571 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.26000 9.20000 0.06000 0.65217 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 8.99000 8.95000 0.04000 0.44693 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.53000 8.50000 0.03000 0.35294 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.88000 9.02000 -0.14000 -1.55211 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.39000 9.53000 -0.14000 -1.46905 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.61990 9.62860 -0.00870 -0.09036 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.19190 9.20020 -0.00830 -0.09022 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.14600 10.14290 0.00310 0.03056 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.69330 9.69030 0.00300 0.03096 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.90540 9.93270 -0.02730 -0.27485 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.73570 8.75980 -0.02410 -0.27512 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.12720 11.06100 0.06620 0.59850 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.16980 10.10940 0.06040 0.59746 中國信託智能運動基金-台幣 9.84000 9.93000 -0.09000 -0.90634 中國信託智能運動基金-美元 10.14000 10.22000 -0.08000 -0.78278 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96670 10.96660 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.55440 9.54540 0.00900 0.09429 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.39380 9.38500 0.00880 0.09377 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.76970 9.75030 0.01940 0.19897 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.60100 9.58190 0.01910 0.19933 中國信託精穩基金 17.68820 17.78300 -0.09480 -0.53309 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.15000 11.21000 -0.06000 -0.53524 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.91000 10.97000 -0.06000 -0.54695 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 65.47000 66.52000 -1.05000 -1.57847 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.45930 37.11080 0.34850 0.93908 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25320 11.25220 0.00100 0.00889 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.75530 10.78570 -0.03040 -0.28185 元大上證50基金 31.23000 31.96000 -0.73000 -2.28411 元大大中華TMT基金-人民幣 13.34000 12.97000 0.37000 2.85274 元大大中華TMT基金-新台幣 12.33000 12.02000 0.31000 2.57903 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.20000 13.06000 0.14000 1.07198 元大大中華價值指數基金-美元 13.56700 13.45500 0.11200 0.83240 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.30200 17.16900 0.13300 0.77465 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.38300 11.23900 0.14400 1.28125 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.35200 11.24100 0.11100 0.98746 元大中國平衡基金-人民幣 3.19000 3.15000 0.04000 1.26984 元大中國平衡基金-新台幣 14.78000 14.64000 0.14000 0.95628 元大中國高收益點心債券基金 11.20890 11.20880 0.00010 0.00089 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.28350 45.99110 0.29240 0.63578 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.31790 10.31120 0.00670 0.06498 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.62420 9.61790 0.00630 0.06550 元大中國機會債券基金-新台幣 9.84530 9.86760 -0.02230 -0.22599 元大巴西指數基金 6.60900 6.73600 -0.12700 -1.88539 元大巴菲特基金 29.99000 30.41000 -0.42000 -1.38112 元大日經225基金 26.62000 26.87000 -0.25000 -0.93041 元大台商收成基金 24.08000 24.27000 -0.19000 -0.78286 元大台灣50單日反向1倍基金 12.80000 12.60000 0.20000 1.58730 元大台灣50單日正向2倍基金 36.50000 37.76000 -1.26000 -3.33686 元大台灣中型100基金 32.28000 32.64000 -0.36000 -1.10294 元大台灣加權股價指數基金 24.99400 25.28400 -0.29000 -1.14697 元大台灣卓越50基金 82.32000 83.50000 -1.18000 -1.41317 元大台灣金融基金 16.76000 16.90000 -0.14000 -0.82840 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.65000 30.78000 -0.13000 -0.42235 元大台灣高股息基金 25.91000 26.18000 -0.27000 -1.03132 元大台灣電子科技基金 36.52000 37.09000 -0.57000 -1.53680 元大全球ETF成長組合基金 9.95000 10.04000 -0.09000 -0.89641 元大全球ETF穩健組合基金 14.26000 14.35000 -0.09000 -0.62718 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.12000 12.90000 0.22000 1.70543 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.25000 9.10000 0.15000 1.64835 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.43000 12.19000 0.24000 1.96883 元大全球不動產證券化基金-美元 12.80500 12.58500 0.22000 1.74811 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.96000 8.85000 0.11000 1.24294 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.86000 6.78000 0.08000 1.17994 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.94000 7.87000 0.07000 0.88945 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.28000 6.22000 0.06000 0.96463 元大全球股票入息基金-美元配息 10.00300 10.05700 -0.05400 -0.53694 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.31130 10.29040 0.02090 0.20310 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.56620 9.54670 0.01950 0.20426 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.15410 9.14190 0.01220 0.13345 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.54380 8.53240 0.01140 0.13361 元大全球新興市場精選組合基金 14.01000 13.94000 0.07000 0.50215 元大全球農業商機基金 15.71000 15.78000 -0.07000 -0.44360 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 元大印尼指數基金 9.05900 9.07800 -0.01900 -0.20930 元大印度指數基金 9.41700 9.39700 0.02000 0.21283 元大印度基金 12.22000 12.19000 0.03000 0.24610 元大多多基金 19.27000 19.60000 -0.33000 -1.68367 元大多福基金 56.74000 57.44000 -0.70000 -1.21866 元大亞太成長基金 10.05000 9.96000 0.09000 0.90361 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.57700 8.59290 -0.01590 -0.18504 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.16250 7.17570 -0.01320 -0.18395 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.96500 9.87800 0.08700 0.88075 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.71000 9.63000 0.08000 0.83074 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.62000 9.54000 0.08000 0.83857 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.71000 9.63000 0.08000 0.83074 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.96000 9.78600 0.17400 1.77805 元大卓越基金 50.93000 51.75000 -0.82000 -1.58454 元大店頭基金 9.08000 9.17000 -0.09000 -0.98146 元大泛歐成長基金 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113 元大美元貨幣市場基金-美元 10.18700 10.18660 0.00040 0.00393 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.01100 9.00190 0.00910 0.10109 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 29.99630 29.95790 0.03840 0.12818 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.25850 35.96950 0.28900 0.80346 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.12220 19.25550 -0.13330 -0.69227 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.21350 18.94170 0.27180 1.43493 元大美國政府7至10年期債券基金 36.92840 36.75110 0.17730 0.48243 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.42140 20.49490 -0.07350 -0.35863 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.17340 18.04160 0.13180 0.73053 元大高科技基金 17.91000 18.23000 -0.32000 -1.75535 元大得利貨幣市場基金 16.22470 16.22450 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96160 11.96150 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.75000 14.89000 -0.14000 -0.94023 元大華夏中小基金 8.77000 8.67000 0.10000 1.15340 元大新中國基金-人民幣 12.03000 11.83000 0.20000 1.69062 元大新中國基金-美元 12.38200 12.20300 0.17900 1.46685 元大新中國基金-新台幣 11.65000 11.49000 0.16000 1.39252 元大新主流基金 25.46000 25.93000 -0.47000 -1.81257 元大新東協平衡基金-美元 10.30400 10.30100 0.00300 0.02912 元大新東協平衡基金-新台幣 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 元大新興市場ESG策略基金 13.21000 13.17000 0.04000 0.30372 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.63270 10.61140 0.02130 0.20073 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.81690 10.82000 -0.00310 -0.02865 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.73510 10.74480 -0.00970 -0.09028 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.57580 9.58450 -0.00870 -0.09077 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.88150 9.87400 0.00750 0.07596 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.63030 9.62310 0.00720 0.07482 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.48400 9.48270 0.00130 0.01371 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.24630 9.24500 0.00130 0.01406 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.65260 9.65630 -0.00370 -0.03832 元大新興亞洲基金 11.96000 11.92000 0.04000 0.33557 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.77420 9.77940 -0.00520 -0.05317 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.76440 9.76970 -0.00530 -0.05425 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.48920 9.50020 -0.01100 -0.11579 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.47960 9.49050 -0.01090 -0.11485 元大萬泰貨幣市場基金 15.07630 15.07610 0.00020 0.00133 元大經貿基金 37.61000 38.30000 -0.69000 -1.80157 元大實質多重資產基金-人民幣 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068 元大實質多重資產基金-美元 9.79000 9.85900 -0.06900 -0.69987 元大實質多重資產基金-新台幣 9.76000 9.83000 -0.07000 -0.71211 元大滬深300單日反向1倍基金 14.72000 14.31000 0.41000 2.86513 元大滬深300單日正向2倍基金 15.73000 16.72000 -0.99000 -5.92105 元大精準中小基金 22.66000 22.84000 -0.18000 -0.78809 元大摩臺基金 38.53000 39.08000 -0.55000 -1.40737 元大標普500基金 22.88000 23.27000 -0.39000 -1.67598 元大標普500單日反向1倍基金 14.10000 13.87000 0.23000 1.65826 元大標普500單日正向2倍基金 29.16000 30.15000 -0.99000 -3.28358 元大標智滬深300基金 18.41000 18.77000 -0.36000 -1.91795 元大歐洲50基金 23.58000 23.26000 0.32000 1.37575 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.45910 9.53220 -0.07310 -0.76687 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.13020 10.12990 0.00030 0.00296 元大績效基金 53.15000 54.14000 -0.99000 -1.82859 元大韓國KOSPI200基金 23.42000 23.68000 -0.26000 -1.09797 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.39000 15.68000 -0.29000 -1.84949 日盛上選基金 32.69000 33.17000 -0.48000 -1.44709 日盛小而美基金 19.19000 19.44000 -0.25000 -1.28601 日盛中國內需動力基金 11.62000 11.45000 0.17000 1.48472 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.71930 11.70010 0.01920 0.16410 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.04580 10.02930 0.01650 0.16452 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.05380 12.03890 0.01490 0.12377 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.32630 10.31350 0.01280 0.12411 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.77850 10.77390 0.00460 0.04270 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.21800 9.21410 0.00390 0.04233 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.41000 12.32000 0.09000 0.73052 日盛中國戰略A股基金(美元) 13.00000 12.83000 0.17000 1.32502 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.68000 12.53000 0.15000 1.19713 日盛日盛基金 13.11000 13.41000 -0.30000 -2.23714 日盛目標收益組合基金(美元) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.99530 9.98750 0.00780 0.07810 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.59340 9.58590 0.00750 0.07824 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.70370 9.70580 -0.00210 -0.02164 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.31620 9.31810 -0.00190 -0.02039 日盛全球新興債券基金A 10.84480 10.84220 0.00260 0.02398 日盛全球新興債券基金B 8.59130 8.58930 0.00200 0.02328 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43380 2.43170 0.00210 0.08636 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.73380 1.73230 0.00150 0.08659 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38160 0.38140 0.00020 0.05244 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27290 0.27270 0.00020 0.07334 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.52070 12.52500 -0.00430 -0.03433 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.80100 8.80410 -0.00310 -0.03521 日盛亞洲機會基金 7.72000 7.61000 0.11000 1.44547 日盛首選基金 17.11000 17.32000 -0.21000 -1.21247 日盛高科技基金 17.27000 17.54000 -0.27000 -1.53934 日盛貨幣市場基金 14.74300 14.74280 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 37.84000 38.57000 -0.73000 -1.89266 日盛精選五虎基金 37.35000 37.76000 -0.41000 -1.08581 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46090 13.46080 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 35.87000 36.35000 -0.48000 -1.32050 台新MSCI中國基金 21.96000 22.01000 -0.05000 -0.22717 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.16000 17.83000 0.33000 1.85081 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.84000 21.52000 -0.68000 -3.15985 台新大眾貨幣市場基金 14.13710 14.13690 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.76710 9.75570 0.01140 0.11685 台新中美貨幣市場基金-美元 10.89720 10.90950 -0.01230 -0.11275 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.86250 9.87970 -0.01720 -0.17409 台新中國通基金 47.88000 48.24000 -0.36000 -0.74627 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.38700 16.23700 0.15000 0.92382 台新中國精選中小基金 12.21000 12.03000 0.18000 1.49626 台新主流基金 24.28000 24.46000 -0.18000 -0.73590 台新北美收益資產證券化基金(A) 17.88000 17.85000 0.03000 0.16807 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61710 0.61580 0.00130 0.21111 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.63000 13.61000 0.02000 0.14695 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46990 0.46890 0.00100 0.21327 台新台灣中小基金 38.02000 38.24000 -0.22000 -0.57531 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.20170 9.17430 0.02740 0.29866 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.34080 9.30500 0.03580 0.38474 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.30000 8.28000 0.02000 0.24155 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.29390 10.25440 0.03950 0.38520 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.69690 10.71180 -0.01490 -0.13910 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.35350 11.36930 -0.01580 -0.13897 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 台新印度基金 15.20000 15.09000 0.11000 0.72896 台新亞美短期債券基金 10.82520 10.82390 0.00130 0.01201 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.80020 8.80190 -0.00170 -0.01931 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30870 0.30860 0.00010 0.03240 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.92620 11.92850 -0.00230 -0.01928 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41210 0.41190 0.00020 0.04856 台新真吉利貨幣市場基金 11.07310 11.07300 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.41680 30.54930 -0.13250 -0.43373 台新智慧生活基金-美元 10.08230 10.23300 -0.15070 -1.47269 台新智慧生活基金-新台幣 9.79000 9.94000 -0.15000 -1.50905 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.37850 9.37110 0.00740 0.07897 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.05570 9.05420 0.00150 0.01657 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.83450 9.82680 0.00770 0.07836 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.50290 9.50130 0.00160 0.01684 台新新興市場債券基金(A類型) 10.36510 10.34610 0.01900 0.18364 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35050 0.34960 0.00090 0.25744 台新新興市場債券基金(B類型) 7.90890 7.89440 0.01450 0.18367 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28060 0.27990 0.00070 0.25009 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.40000 6.45000 -0.05000 -0.77519 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.01300 10.02000 -0.00700 -0.06986 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 19.59000 20.00000 -0.41000 -2.05000 未來資產全球大消費基金 14.29000 14.56000 -0.27000 -1.85440 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.50000 8.47000 0.03000 0.35419 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.88320 11.88260 0.00060 0.00505 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.77940 9.77900 0.00040 0.00409 未來資產亞洲新富基金 21.51000 21.41000 0.10000 0.46707 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54640 12.54630 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 12.16000 12.42000 -0.26000 -2.09340 未來資產新興市場債券基金A 8.93200 8.92740 0.00460 0.05153 未來資產新興市場債券基金B 6.96400 6.96050 0.00350 0.05028 未來資產閣來寶全球組合基金 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.95790 10.95690 0.00100 0.00913 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.12470 10.11030 0.01440 0.14243 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.44340 9.44470 -0.00130 -0.01376 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.54640 10.54790 -0.00150 -0.01422 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.58270 8.57360 0.00910 0.10614 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.64650 9.63710 0.00940 0.09754 永豐中小基金 49.62000 50.52000 -0.90000 -1.78147 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.88260 1.88380 -0.00120 -0.06370 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.42930 2.43080 -0.00150 -0.06171 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.88700 8.88070 0.00630 0.07094 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12200 11.11400 0.00800 0.07198 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.78000 4.74000 0.04000 0.84388 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.21000 22.04000 0.17000 0.77132 永豐主流品牌基金 16.15000 16.10000 0.05000 0.31056 永豐永豐基金 34.02000 34.33000 -0.31000 -0.90300 永豐亞洲民生消費基金 12.29000 12.29000 0.00000 0.00000 永豐南非幣2021保本基金 12.86030 12.85090 0.00940 0.07315 永豐高科技基金 23.17000 23.64000 -0.47000 -1.98816 永豐貨幣市場基金 13.85900 13.85880 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08650 2.08950 -0.00300 -0.14358 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47970 2.47870 0.00100 0.04034 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.97710 7.97810 -0.00100 -0.01253 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.47660 10.47790 -0.00130 -0.01241 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.55410 7.54840 0.00570 0.07551 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.38340 11.37480 0.00860 0.07561 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.27000 19.26000 0.01000 0.05192 永豐臺灣加權ETF基金 54.02000 54.66000 -0.64000 -1.17087 永豐領航科技基金 39.08000 39.66000 -0.58000 -1.46243 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.49000 12.44000 0.05000 0.40193 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.00000 11.97000 0.03000 0.25063 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.90000 9.75000 0.15000 1.53846 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.66000 9.54000 0.12000 1.25786 永豐趨勢平衡基金 46.99000 47.47000 -0.48000 -1.01116 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.40640 11.40520 0.00120 0.01052 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.76550 9.76170 0.00380 0.03893 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.76550 9.76170 0.00380 0.03893 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.71170 9.70750 0.00420 0.04327 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.71550 9.71140 0.00410 0.04222 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.77470 9.77020 0.00450 0.04606 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.90200 9.89750 0.00450 0.04547 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.69550 9.69150 0.00400 0.04127 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.78370 9.77970 0.00400 0.04090 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.72000 11.66000 0.06000 0.51458 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.92000 10.87000 0.05000 0.45998 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.98000 11.92000 0.06000 0.50336 兆豐國際中小基金 14.77000 14.93000 -0.16000 -1.07167 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.94000 14.88000 0.06000 0.40323 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.68000 20.61000 0.07000 0.33964 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.21000 21.12000 0.09000 0.42614 兆豐國際民生動力基金(台幣) 11.86000 12.03000 -0.17000 -1.41313 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.67000 12.84000 -0.17000 -1.32399 兆豐國際生命科學基金 14.49000 14.76000 -0.27000 -1.82927 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.10860 10.12470 -0.01610 -0.15902 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.66070 10.67010 -0.00940 -0.08810 兆豐國際全球高股息基金 11.17000 11.29000 -0.12000 -1.06289 兆豐國際全球基金 30.80000 31.14000 -0.34000 -1.09184 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.19030 10.18970 0.00060 0.00589 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.41390 9.40140 0.01250 0.13296 兆豐國際國民基金 23.55000 23.71000 -0.16000 -0.67482 兆豐國際第一基金 13.19000 13.39000 -0.20000 -1.49365 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.92860 9.91730 0.01130 0.11394 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.00610 7.99690 0.00920 0.11504 兆豐國際萬全基金 20.53000 20.73000 -0.20000 -0.96479 兆豐國際電子基金 26.00000 26.33000 -0.33000 -1.25332 兆豐國際綠鑽基金 7.85000 7.85000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.06000 22.33000 -0.27000 -1.20914 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.18000 16.93000 0.25000 1.47667 兆豐國際豐台灣基金 31.92000 32.03000 -0.11000 -0.34343 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.47980 12.47960 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.44000 11.50000 -0.06000 -0.52174 合庫全球高收益債券基金A類型 11.12180 11.12890 -0.00710 -0.06380 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.95460 11.94590 0.00870 0.07283 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.75450 10.74660 0.00790 0.07351 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.56080 11.55490 0.00590 0.05106 合庫全球高收益債券基金B類型 8.32190 8.32730 -0.00540 -0.06485 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.73440 9.72680 0.00760 0.07813 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.21160 9.20490 0.00670 0.07279 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.26200 9.25760 0.00440 0.04753 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.54630 9.53930 0.00700 0.07338 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 合庫全球新興市場基金 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 合庫貨幣市場基金 10.11190 10.11180 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.86360 9.85100 0.01260 0.12791 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.14890 10.13560 0.01330 0.13122 合庫新興多重收益基金A類型 10.32030 10.31720 0.00310 0.03005 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.96010 11.94410 0.01600 0.13396 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.87040 13.85090 0.01950 0.14079 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.44640 9.43460 0.01180 0.12507 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.08990 10.07660 0.01330 0.13199 合庫新興多重收益基金B類型 8.27930 8.27670 0.00260 0.03141 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.44110 9.42830 0.01280 0.13576 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.71210 10.69710 0.01500 0.14022 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.53000 10.58000 -0.05000 -0.47259 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.16000 10.22000 -0.06000 -0.58708 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.86360 10.86250 0.00110 0.01013 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.78460 10.71510 0.06950 0.64862 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03480 9.97820 0.05660 0.56724 安聯中國東協基金 16.05000 16.02000 0.03000 0.18727 安聯中國策略基金 15.83000 15.60000 0.23000 1.47436 安聯中華新思路基金-人民幣 14.55000 14.45000 0.10000 0.69204 安聯中華新思路基金-美元 14.91000 14.72000 0.19000 1.29076 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.22000 13.05000 0.17000 1.30268 安聯台灣大壩基金 25.27000 25.49000 -0.22000 -0.86308 安聯台灣科技基金 44.91000 45.33000 -0.42000 -0.92654 安聯台灣貨幣市場基金 12.46910 12.46900 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 28.79000 29.00000 -0.21000 -0.72414 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08290 10.07740 0.00550 0.05458 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.04620 15.04910 -0.00290 -0.01927 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75730 9.75910 -0.00180 -0.01844 安聯四季成長組合基金-美元 11.43000 11.47000 -0.04000 -0.34874 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.06000 11.11000 -0.05000 -0.45005 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.03510 12.02790 0.00720 0.05986 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08990 10.08250 0.00740 0.07339 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.24180 12.24130 0.00050 0.00408 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.67830 9.67420 0.00410 0.04238 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.50980 9.50280 0.00700 0.07366 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22560 9.22520 0.00040 0.00434 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.86000 11.90000 -0.04000 -0.33613 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.12000 11.16000 -0.04000 -0.35842 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.54000 10.64000 -0.10000 -0.93985 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.72000 11.77000 -0.05000 -0.42481 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.77530 11.78050 -0.00520 -0.04414 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.86210 10.85650 0.00560 0.05158 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.53350 10.53310 0.00040 0.00380 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.07730 9.07380 0.00350 0.03857 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.87890 8.87430 0.00460 0.05184 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.58480 8.58450 0.00030 0.00349 安聯全球人口趨勢基金 10.96000 11.05000 -0.09000 -0.81448 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.33000 9.55000 -0.22000 -2.30366 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.15000 33.96000 -0.81000 -2.38516 安聯全球油礦金趨勢基金 7.95000 7.99000 -0.04000 -0.50063 安聯全球計量平衡基金 12.56000 12.47000 0.09000 0.72173 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.06340 12.06490 -0.00150 -0.01243 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.55450 10.55580 -0.00130 -0.01232 安聯全球新興市場基金 18.86000 18.84000 0.02000 0.10616 安聯全球農金趨勢基金 9.21000 9.28000 -0.07000 -0.75431 安聯全球綠能趨勢基金 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283 安聯亞洲動態策略基金 24.91000 24.70000 0.21000 0.85020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00810 10.00300 0.00510 0.05098 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.86000 9.85500 0.00500 0.05074 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.03430 83.98650 0.04780 0.05691 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.87420 12.87260 0.00160 0.01243 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.17340 67.13760 0.03580 0.05332 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.20460 10.20330 0.00130 0.01274 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.50950 2.50730 0.00220 0.08774 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60680 10.61190 -0.00510 -0.04806 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09610 2.09350 0.00260 0.12419 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.92180 8.92600 -0.00420 -0.04705 宏利台灣動力基金 30.61000 31.03000 -0.42000 -1.35353 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.43530 10.41430 0.02100 0.20165 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.66880 9.65200 0.01680 0.17406 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.37960 8.36270 0.01690 0.20209 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.01090 7.99830 0.01260 0.15753 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 宏利全球債券組合基金 13.02100 13.02350 -0.00250 -0.01920 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79310 2.79060 0.00250 0.08959 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.80170 11.80160 0.00010 0.00085 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.86210 8.86130 0.00080 0.00903 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28210 2.27820 0.00390 0.17119 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.60190 10.59670 0.00520 0.04907 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.42140 4.36950 0.05190 1.18778 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.72000 0.71200 0.00800 1.12360 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.35000 20.14000 0.21000 1.04270 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.56140 11.55040 0.01100 0.09523 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.34370 10.33520 0.00850 0.08224 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.93850 9.93730 0.00120 0.01208 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.14740 9.14060 0.00680 0.07439 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.65980 8.65270 0.00710 0.08206 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.41740 8.41630 0.00110 0.01307 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.68110 8.67510 0.00600 0.06916 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.83410 2.82550 0.00860 0.30437 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41480 0.41360 0.00120 0.29014 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.43520 12.40760 0.02760 0.22244 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94700 0.94460 0.00240 0.25408 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.74850 7.73160 0.01690 0.21858 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17340 2.16690 0.00650 0.29997 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31270 0.31180 0.00090 0.28865 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.53020 9.50970 0.02050 0.21557 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35290 0.35180 0.00110 0.31268 宏利萬利貨幣市場基金 13.62410 13.62400 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.91000 2.91000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.75000 12.73000 0.02000 0.15711 宏利臺灣股息收益基金 28.08000 28.38000 -0.30000 -1.05708 宏利澳幣保本基金 11.88820 11.88710 0.00110 0.00925 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.41000 11.34000 0.07000 0.61728 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 12.03000 11.96000 0.07000 0.58528 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.75000 11.69000 0.06000 0.51326 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.01370 9.98250 0.03120 0.31255 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.18310 10.17450 0.00860 0.08453 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.04070 9.03850 0.00220 0.02434 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.46970 10.46730 0.00240 0.02293 貝萊德亞美利加收益基金 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.92120 12.92110 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.18000 25.51000 -0.33000 -1.29361 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11540 11.11610 -0.00070 -0.00630 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07270 10.09110 -0.01840 -0.18234 保德信大中華基金 31.22000 31.10000 0.12000 0.38585 保德信中小型股基金 43.80000 44.17000 -0.37000 -0.83767 保德信中國中小基金-人民幣 10.74000 10.57000 0.17000 1.60833 保德信中國中小基金-美元 11.36000 11.19000 0.17000 1.51921 保德信中國中小基金-新臺幣 10.36000 10.21000 0.15000 1.46915 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.80880 9.78640 0.02240 0.22889 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.77340 9.75110 0.02230 0.22869 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.91460 9.89120 0.02340 0.23657 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.56890 10.54400 0.02490 0.23615 保德信中國品牌基金-人民幣 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 保德信中國品牌基金-美元 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.22000 11.18000 0.04000 0.35778 保德信台商全方位基金 34.10000 34.66000 -0.56000 -1.61570 保德信全球中小基金 28.56000 28.70000 -0.14000 -0.48780 保德信全球消費商機基金 16.97000 17.11000 -0.14000 -0.81823 保德信全球基礎建設基金 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155 保德信全球資源基金 7.36000 7.37000 -0.01000 -0.13569 保德信全球醫療生化基金-美元 9.24000 9.37000 -0.13000 -1.38741 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 28.92000 29.36000 -0.44000 -1.49864 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.96520 9.97210 -0.00690 -0.06919 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.60820 10.61570 -0.00750 -0.07065 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.92960 8.94150 -0.01190 -0.13309 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.49990 9.51250 -0.01260 -0.13246 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.40520 8.40810 -0.00290 -0.03449 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.83630 10.84000 -0.00370 -0.03413 保德信亞太基金 22.29000 22.22000 0.07000 0.31503 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.63470 8.63450 0.00020 0.00232 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20810 11.20770 0.00040 0.00357 保德信店頭市場基金 34.16000 34.35000 -0.19000 -0.55313 保德信拉丁美洲基金 7.45000 7.56000 -0.11000 -1.45503 保德信金平衡基金 29.24000 29.54000 -0.30000 -1.01557 保德信金滿意基金 40.70000 41.17000 -0.47000 -1.14161 保德信科技島基金 24.81000 25.09000 -0.28000 -1.11598 保德信高成長基金 87.08000 88.07000 -0.99000 -1.12411 保德信第一基金 25.61000 26.03000 -0.42000 -1.61352 保德信貨幣市場基金 15.73950 15.73930 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.60910 10.67680 -0.06770 -0.63409 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.20550 10.28060 -0.07510 -0.73050 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.91580 10.97410 -0.05830 -0.53125 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.82960 9.89140 -0.06180 -0.62479 保德信新世紀基金 10.03000 10.13000 -0.10000 -0.98717 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.29910 8.30680 -0.00770 -0.09270 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.89790 10.90800 -0.01010 -0.09259 保德信新興趨勢組合基金 11.58000 11.79000 -0.21000 -1.78117 保德信瑞騰基金 15.52150 15.52140 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.95670 9.94650 0.01020 0.10255 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.03220 10.02190 0.01030 0.10277 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.88670 9.87470 0.01200 0.12152 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.90310 9.89020 0.01290 0.13043 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88130 9.86210 0.01920 0.19468 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.84690 9.83000 0.01690 0.17192 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.99060 1.98850 0.00210 0.10561 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.64900 2.64630 0.00270 0.10203 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31560 0.31540 0.00020 0.06341 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45550 0.45530 0.00020 0.04393 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.84660 8.84400 0.00260 0.02940 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.88870 11.88590 0.00280 0.02356 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.72020 9.71070 0.00950 0.09783 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.65280 11.64130 0.01150 0.09879 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.28690 9.28320 0.00370 0.03986 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.16970 11.16530 0.00440 0.03941 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.29940 10.28620 0.01320 0.12833 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12630 10.11160 0.01470 0.14538 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.27310 10.26690 0.00620 0.06039 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68170 10.67590 0.00580 0.05433 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.15850 10.15170 0.00680 0.06698 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.00370 9.99430 0.00940 0.09405 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15730 10.14780 0.00950 0.09362 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.94630 9.93440 0.01190 0.11979 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.00660 9.99550 0.01110 0.11105 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.79200 10.76040 0.03160 0.29367 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.57830 6.56900 0.00930 0.14157 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.96530 10.94990 0.01540 0.14064 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63490 11.63480 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.05000 19.36000 -0.31000 -1.60124 施羅德樂活中小基金-I類型 4316.230004386.20000 -69.97000 -1.59523 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.68210 10.65170 0.03040 0.28540 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.10340 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柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.58080 8.56840 0.01240 0.14472 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.01150 11.99640 0.01510 0.12587 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.46580 11.45690 0.00890 0.07768 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.58810 11.57110 0.01700 0.14692 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.39170 11.37520 0.01650 0.14505 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.06920 9.06210 0.00710 0.07835 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.11720 10.10450 0.01270 0.12569 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.95110 9.93640 0.01470 0.14794 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.86870 9.85440 0.01430 0.14511 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.70490 9.69100 0.01390 0.14343 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.97910 9.97640 0.00270 0.02706 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.98090 9.97310 0.00780 0.07821 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.94920 9.93980 0.00940 0.09457 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.01560 10.00540 0.01020 0.10194 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.97910 9.97640 0.00270 0.02706 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.98090 9.97310 0.00780 0.07821 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.94920 9.93980 0.00940 0.09457 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 10.01560 10.00540 0.01020 0.10194 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.96010 9.95740 0.00270 0.02712 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.98090 9.97310 0.00780 0.07821 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.94920 9.93980 0.00940 0.09457 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.01560 10.00540 0.01020 0.10194 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.97910 9.97640 0.00270 0.02706 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.98090 9.97310 0.00780 0.07821 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.94920 9.93980 0.00940 0.09457 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 10.01560 10.00540 0.01020 0.10194 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.71900 10.72820 -0.00920 -0.08576 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.00610 12.00680 -0.00070 -0.00583 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.49120 11.49000 0.00120 0.01044 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.34930 9.35740 -0.00810 -0.08656 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.21080 10.21140 -0.00060 -0.00588 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.06680 10.06570 0.00110 0.01093 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.43060 10.43950 -0.00890 -0.08525 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.17880 11.17940 -0.00060 -0.00537 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.10170 11.10040 0.00130 0.01171 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.34950 9.35750 -0.00800 -0.08549 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.21110 10.21170 -0.00060 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柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.98780 9.98460 0.00320 0.03205 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.98850 9.98550 0.00300 0.03004 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.14110 11.13760 0.00350 0.03143 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.96860 9.97510 -0.00650 -0.06516 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.41600 10.41280 0.00320 0.03073 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.62190 9.62820 -0.00630 -0.06543 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.47400 9.48020 -0.00620 -0.06540 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.20920 10.20590 0.00330 0.03233 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.74670 9.74370 0.00300 0.03079 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.92000 17.91000 0.01000 0.05583 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.58000 16.64000 -0.06000 -0.36058 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.04840 13.04740 0.00100 0.00766 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.82050 10.85730 -0.03680 -0.33894 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.58500 11.59050 -0.00550 -0.04745 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.94500 11.96830 -0.02330 -0.19468 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.26900 11.29870 -0.02970 -0.26286 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.03300 10.06710 -0.03410 -0.33873 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.50300 10.50800 -0.00500 -0.04758 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.30140 10.32150 -0.02010 -0.19474 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.46470 10.49220 -0.02750 -0.26210 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.30090 10.30580 -0.00490 -0.04755 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.40550 10.43290 -0.02740 -0.26263 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.82000 13.42000 0.40000 2.98063 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.84000 32.83000 -1.99000 -6.06153 國泰大中華基金 21.35000 21.56000 -0.21000 -0.97403 國泰小龍基金 16.41000 16.54000 -0.13000 -0.78597 國泰中小成長基金 45.15000 45.64000 -0.49000 -1.07362 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.48750 4.41960 0.06790 1.53634 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.86000 20.61000 0.25000 1.21300 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.82240 0.81170 0.01070 1.31822 國泰中國內需增長基金美元級別 0.78210 0.77210 0.01000 1.29517 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08490 2.07950 0.00540 0.25968 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.66110 9.66450 -0.00340 -0.03518 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.41420 8.41720 -0.00300 -0.03564 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32800 0.32790 0.00010 0.03050 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.34930 11.34830 0.00100 0.00881 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.80550 1.80980 -0.00430 -0.23760 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.05870 10.05310 0.00560 0.05570 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34990 0.34950 0.00040 0.11445 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.99770 4.90560 0.09210 1.87745 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.22000 22.86000 0.36000 1.57480 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.79050 0.77770 0.01280 1.64588 國泰中港台基金人民幣級別 3.71270 3.62380 0.08890 2.45323 國泰中港台基金台幣級別 17.26000 16.89000 0.37000 2.19065 國泰中港台基金美元級別 0.59450 0.58160 0.01290 2.21802 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.78000 25.95000 -0.17000 -0.65511 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.65000 13.62000 0.03000 0.22026 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.85000 32.04000 -0.19000 -0.59301 國泰台灣貨幣市場基金 12.39410 12.39400 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 28.09000 28.28000 -0.19000 -0.67185 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.18560 2.19080 -0.00520 -0.23736 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34900 0.35060 -0.00160 -0.45636 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.45670 0.45480 0.00190 0.41777 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.43000 12.55000 -0.12000 -0.95618 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45370 0.45760 -0.00390 -0.85227 國泰全球資源基金台幣級別 5.39000 5.40000 -0.01000 -0.18519 國泰全球資源基金美元級別 0.18230 0.18230 0.00000 0.00000 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29920 0.29980 -0.00060 -0.20013 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41270 0.41390 -0.00120 -0.28993 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37720 0.37820 -0.00100 -0.26441 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43530 0.43660 -0.00130 -0.29776 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.96000 11.00000 -0.04000 -0.36364 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48600 0.48310 0.00290 0.60029 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 18.67000 18.68000 -0.01000 -0.05353 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.05000 21.24000 -0.19000 -0.89454 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.39360 2.37270 0.02090 0.88085 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.34430 11.27890 0.06540 0.57984 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.41700 10.35700 0.06000 0.57932 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38320 0.38070 0.00250 0.65669 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.35190 0.34960 0.00230 0.65789 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49820 0.49070 0.00750 1.52843 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.94000 11.87000 0.07000 0.58972 國泰亞洲成長基金美元級別 0.42330 0.42060 0.00270 0.64194 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.88000 17.98000 -0.10000 -0.55617 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61350 0.61690 -0.00340 -0.55114 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.00000 15.03000 -0.03000 -0.19960 國泰科技生化基金 37.89000 38.12000 -0.23000 -0.60336 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 24.25000 24.62000 -0.37000 -1.50284 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.34000 14.15000 0.19000 1.34276 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.67340 37.43600 0.23740 0.63415 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.48620 19.62950 -0.14330 -0.73002 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.52790 19.25730 0.27060 1.40518 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.81520 38.58800 0.22720 0.58878 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.00980 38.86150 0.14830 0.38161 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 39.94230 39.95050 -0.00820 -0.02053 國泰紐幣2021保本基金 11.90840 11.90890 -0.00050 -0.00420 國泰紐幣八年期保本基金 12.19300 12.19380 -0.00080 -0.00656 國泰紐幣保本基金 12.23570 12.23620 -0.00050 -0.00409 國泰高科技基金 13.16000 13.28000 -0.12000 -0.90361 國泰國泰基金 23.77000 23.94000 -0.17000 -0.71011 國泰富時中國A50基金 20.28000 20.79000 -0.51000 -2.45310 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33890 0.33980 -0.00090 -0.26486 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45020 0.44730 0.00290 0.64833 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.45000 10.59000 -0.14000 -1.32200 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35700 0.36160 -0.00460 -1.27212 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47430 0.47610 -0.00180 -0.37807 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.22000 10.34000 -0.12000 -1.16054 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 9.95000 10.06000 -0.11000 -1.09344 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34930 0.35310 -0.00380 -1.07618 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46390 0.46490 -0.00100 -0.21510 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.79290 10.79460 -0.00170 -0.01575 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.95360 7.95490 -0.00130 -0.01634 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36470 0.36430 0.00040 0.10980 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27300 0.27290 0.00010 0.03664 國泰新興市場基金台幣級別 12.21000 12.17000 0.04000 0.32868 國泰新興市場基金美元級別 0.41940 0.41760 0.00180 0.43103 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.13570 2.12830 0.00740 0.34770 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44570 1.44070 0.00500 0.34705 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35140 0.35100 0.00040 0.11396 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37620 0.37570 0.00050 0.13308 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24030 0.24000 0.00030 0.12500 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.80770 10.80500 0.00270 0.02499 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.18060 7.17880 0.00180 0.02507 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.48000 14.26000 0.22000 1.54278 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.99000 35.06000 -1.07000 -3.05191 國泰價值卓越基金 15.22000 15.39000 -0.17000 -1.10461 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38940 0.38860 0.00080 0.20587 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09490 12.09770 -0.00280 -0.02314 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41310 0.41280 0.00030 0.07267 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.66050 9.65350 0.00700 0.07251 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.61330 8.62460 -0.01130 -0.13102 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.54390 10.53330 0.01060 0.10063 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.48690 9.49940 -0.01250 -0.13159 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.04710 11.04610 0.00100 0.00905 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07130 10.01490 0.05640 0.56316 第一金大中華基金 26.57000 26.99000 -0.42000 -1.55613 第一金小型精選基金 37.50000 37.86000 -0.36000 -0.95087 第一金中國世紀基金-人民幣 14.70000 14.50000 0.20000 1.37931 第一金中國世紀基金-美元 10.07440 9.95630 0.11810 1.18618 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.19000 11.07000 0.12000 1.08401 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.19000 11.07000 0.12000 1.08401 第一金中概平衡基金 24.16000 24.30000 -0.14000 -0.57613 第一金台灣貨幣市場基金 15.22360 15.22340 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.55300 177.55100 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.49460 13.67160 -0.17700 -1.29465 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.49500 13.67260 -0.17760 -1.29895 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.24000 12.41000 -0.17000 -1.36986 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.25000 12.42000 -0.17000 -1.36876 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.93860 9.93410 0.00450 0.04530 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.93910 9.93430 0.00480 0.04832 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.47970 9.48360 -0.00390 -0.04112 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.50280 9.50670 -0.00390 -0.04102 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.24110 10.23620 0.00490 0.04787 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.77140 9.77540 -0.00400 -0.04092 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 9.77150 9.77550 -0.00400 -0.04092 第一金全球大趨勢基金 22.01000 22.28000 -0.27000 -1.21185 第一金全球不動產證券化基金A 7.73550 7.67900 0.05650 0.73577 第一金全球不動產證券化基金B 5.58710 5.54630 0.04080 0.73563 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.07140 9.05080 0.02060 0.22760 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.07240 9.05180 0.02060 0.22758 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.22170 9.20080 0.02090 0.22715 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.22290 9.20190 0.02100 0.22821 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.52190 8.50960 0.01230 0.14454 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.90380 9.88940 0.01440 0.14561 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.84910 9.84050 0.00860 0.08739 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.12580 8.12110 0.00470 0.05787 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.94320 8.94700 -0.00380 -0.04247 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.94310 8.94700 -0.00390 -0.04359 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.97350 10.96510 0.00840 0.07661 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.97430 10.96600 0.00830 0.07569 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.94410 9.93840 0.00570 0.05735 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.58880 14.59510 -0.00630 -0.04317 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.03420 15.10970 -0.07550 -0.49968 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 15.03260 15.10820 -0.07560 -0.50039 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.41000 13.48000 -0.07000 -0.51929 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.41000 13.49000 -0.08000 -0.59303 第一金亞洲科技基金 21.35000 21.23000 0.12000 0.56524 第一金亞洲新興市場基金 13.53000 13.42000 0.11000 0.81967 第一金店頭市場基金 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867 第一金創新趨勢基金 22.72000 23.07000 -0.35000 -1.51712 第一金電子基金 32.60000 32.93000 -0.33000 -1.00213 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.64000 14.25000 0.39000 2.73684 統一大滿貫基金 32.25000 32.69000 -0.44000 -1.34598 統一大龍印基金 16.83000 16.80000 0.03000 0.17857 統一大龍騰中國基金 11.33000 11.14000 0.19000 1.70557 統一中小基金 25.43000 25.87000 -0.44000 -1.70081 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.71760 9.72420 -0.00660 -0.06787 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.96690 9.95290 0.01400 0.14066 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.46060 9.45610 0.00450 0.04759 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.27110 11.27870 -0.00760 -0.06738 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.46870 11.45260 0.01610 0.14058 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.89920 10.89400 0.00520 0.04773 統一台灣動力基金 16.36000 16.59000 -0.23000 -1.38638 統一全天候基金 104.32000 105.70000 -1.38000 -1.30558 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.63560 8.74070 -0.10510 -1.20242 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.16410 9.25640 -0.09230 -0.99715 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.96710 9.06500 -0.09790 -1.07998 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.76660 8.87330 -0.10670 -1.20248 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.30310 9.39680 -0.09370 -0.99715 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.10320 9.20250 -0.09930 -1.07905 統一全球債券組合基金 12.06870 12.06510 0.00360 0.02984 統一全球新科技基金(人民幣) 15.18000 15.53000 -0.35000 -2.25370 統一全球新科技基金(美元) 15.65000 15.98000 -0.33000 -2.06508 統一全球新科技基金(新台幣) 14.17000 14.47000 -0.30000 -2.07326 統一亞太基金 26.88000 26.67000 0.21000 0.78740 統一亞洲大金磚基金 12.91000 12.94000 -0.03000 -0.23184 統一奔騰基金 55.67000 56.47000 -0.80000 -1.41668 統一強棒貨幣市場基金 16.63180 16.63160 0.00020 0.00120 統一強漢基金 25.35000 25.07000 0.28000 1.11687 統一統信基金 31.88000 32.34000 -0.46000 -1.42239 統一黑馬基金 56.74000 57.36000 -0.62000 -1.08089 統一新亞洲科技能源基金 19.86000 19.85000 0.01000 0.05038 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.46430 8.46460 -0.00030 -0.00354 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.52660 10.52690 -0.00030 -0.00285 統一經建基金 44.20000 44.75000 -0.55000 -1.22905 統一龍馬基金 67.99000 68.75000 -0.76000 -1.10545 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.16000 21.55000 -0.39000 -1.80974 野村中小基金 47.41000 48.08000 -0.67000 -1.39351 野村中國機會基金 14.64000 14.56000 0.08000 0.54945 野村巴西基金 6.37000 6.49000 -0.12000 -1.84900 野村日本領先基金 12.33000 12.06000 0.27000 2.23881 野村台灣高股息基金 22.59000 22.67000 -0.08000 -0.35289 野村台灣運籌基金 36.56000 37.01000 -0.45000 -1.21589 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.83090 9.82800 0.00290 0.02951 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.81760 9.81560 0.00200 0.02038 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.81320 9.82620 -0.01300 -0.13230 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.83090 9.82800 0.00290 0.02951 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.81760 9.81560 0.00200 0.02038 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.81320 9.82620 -0.01300 -0.13230 野村平衡基金 18.83000 19.04000 -0.21000 -1.10294 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.60000 8.58000 0.02000 0.23310 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 8.87000 8.83000 0.04000 0.45300 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.29000 12.26000 0.03000 0.24470 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 野村全球生技醫療基金 15.53000 15.77000 -0.24000 -1.52188 野村全球品牌基金 26.20000 26.39000 -0.19000 -0.71997 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 7.91500 7.91620 -0.00120 -0.01516 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.78740 10.78920 -0.00180 -0.01668 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.48280 10.46870 0.01410 0.13469 野村全球氣候變遷基金 8.25000 8.27000 -0.02000 -0.24184 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.55000 12.56000 -0.01000 -0.07962 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.32000 18.34000 -0.02000 -0.10905 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.85000 11.85000 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-美元計價 10.60290 10.60540 -0.00250 -0.02357 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.40410 10.41860 -0.01450 -0.13917 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.60960 9.63210 -0.02250 -0.23359 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.36080 9.38210 -0.02130 -0.22703 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.77580 8.80330 -0.02750 -0.31238 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.90660 10.93220 -0.02560 -0.23417 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.45180 10.47550 -0.02370 -0.22624 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.84420 9.87490 -0.03070 -0.31089 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.25970 11.29160 -0.03190 -0.28251 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.85490 10.87280 -0.01790 -0.16463 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.35290 10.38050 -0.02760 -0.26588 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.47480 10.51360 -0.03880 -0.36905 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.46900 10.50630 -0.03730 -0.35503 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.92980 9.96710 -0.03730 -0.37423 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.45780 9.50200 -0.04420 -0.46517 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.75000 9.77950 -0.02950 -0.30165 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.83260 11.87640 -0.04380 -0.36880 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.52260 12.56760 -0.04500 -0.35806 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.92960 10.97070 -0.04110 -0.37463 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.41190 10.46060 -0.04870 -0.46556 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.95610 10.98940 -0.03330 -0.30302 野村成長基金 28.82000 28.94000 -0.12000 -0.41465 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.07120 10.03400 0.03720 0.37074 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.06190 10.02200 0.03990 0.39812 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.81300 9.78160 0.03140 0.32101 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.15610 10.11870 0.03740 0.36961 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.12930 10.08920 0.04010 0.39745 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.88020 9.84860 0.03160 0.32086 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.44000 13.39000 0.05000 0.37341 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.22350 10.23120 -0.00770 -0.07526 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.13070 10.13800 -0.00730 -0.07201 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.90030 9.91610 -0.01580 -0.15934 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.56340 10.57140 -0.00800 -0.07568 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.38900 10.39650 -0.00750 -0.07214 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.15540 10.17170 -0.01630 -0.16025 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.08790 9.09910 -0.01120 -0.12309 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.92410 9.92620 -0.00210 -0.02116 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.81640 9.81790 -0.00150 -0.01528 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.48350 13.50020 -0.01670 -0.12370 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.69940 12.70210 -0.00270 -0.02126 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.43160 10.43320 -0.00160 -0.01534 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.26760 10.26080 0.00680 0.06627 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.96480 9.95760 0.00720 0.07231 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.33770 9.33980 -0.00210 -0.02248 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.83860 10.84100 -0.00240 -0.02214 野村泰國基金 44.75000 44.77000 -0.02000 -0.04467 野村高科技基金 10.91000 11.10000 -0.19000 -1.71171 野村貨幣市場基金 16.23880 16.23860 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.73000 16.59000 0.14000 0.84388 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.05550 8.05700 -0.00150 -0.01862 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.72110 11.72330 -0.00220 -0.01877 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.86000 7.84000 0.02000 0.25510 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 野村精選貨幣市場基金 12.06640 12.06640 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.90000 11.81000 0.09000 0.76207 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.40000 11.30000 0.10000 0.88496 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.07000 10.99000 0.08000 0.72793 野村歐洲高股息基金季配型 8.03000 7.97000 0.06000 0.75282 野村歐洲高股息基金累積型 11.31000 11.22000 0.09000 0.80214 野村積極成長基金 12.17000 12.22000 -0.05000 -0.40917 野村優質基金 33.93000 34.44000 -0.51000 -1.48084 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.71520 8.70480 0.01040 0.11947 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.06510 8.05530 0.00980 0.12166 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.87360 7.87310 0.00050 0.00635 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.48720 11.47360 0.01360 0.11853 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.46180 10.44910 0.01270 0.12154 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.24300 10.24230 0.00070 0.00683 野村環球基金-人民幣計價 14.96000 15.22000 -0.26000 -1.70828 野村環球基金-美元計價 11.96000 12.17000 -0.21000 -1.72555 野村環球基金-新臺幣計價 15.82000 16.10000 -0.28000 -1.73913 野村鴻利基金 21.80000 22.01000 -0.21000 -0.95411 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84380 16.84370 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.60000 20.82000 -0.22000 -1.05668 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.63000 12.59000 0.04000 0.31771 野村鑫平衡組合基金 14.55000 14.47000 0.08000 0.55287 野村鑫全球債券組合基金 13.16910 13.17430 -0.00520 -0.03947 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.89470 9.89850 -0.00380 -0.03839 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.92490 9.91660 0.00830 0.08370 凱基台商天下基金 13.53000 13.45000 0.08000 0.59480 凱基台灣精五門基金 20.85000 21.04000 -0.19000 -0.90304 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.76040 10.76910 -0.00870 -0.08079 凱基亞太高股息基金 13.34000 13.24000 0.10000 0.75529 凱基亞洲四金磚基金 17.93000 17.87000 0.06000 0.33576 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.82000 13.65000 0.17000 1.24542 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.65610 13.51650 0.13960 1.03281 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.73000 12.60000 0.13000 1.03175 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52580 11.52570 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.79000 26.99000 -0.20000 -0.74102 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.51000 20.23000 -0.72000 -3.55907 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.99410 20.71920 -0.72510 -3.49965 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.64000 18.56000 0.08000 0.43103 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.82780 18.74280 0.08500 0.45351 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.96570 9.97040 -0.00470 -0.04714 凱基新興亞洲債券基金-配息型 7.97770 7.98150 -0.00380 -0.04761 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.02000 8.09000 -0.07000 -0.86527 凱基資源國基金 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.53060 11.57890 -0.04830 -0.41714 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.68390 10.77090 -0.08700 -0.80773 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.35000 10.44000 -0.09000 -0.86207 凱基護城河基金-台幣計價A 12.06000 12.20000 -0.14000 -1.14754 凱基護城河基金-美元計價B 12.49480 12.63680 -0.14200 -1.12370 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.55000 15.09000 0.46000 3.04838 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 28.39000 30.29000 -1.90000 -6.27270 富邦NASDAQ-100基金 26.21000 27.09000 -0.88000 -3.24843 富邦上証180基金 31.23000 31.89000 -0.66000 -2.06961 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24840 0.24570 0.00270 1.09890 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.24000 7.17000 0.07000 0.97629 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.20000 7.00000 0.20000 2.85714 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.64000 44.24000 -2.60000 -5.87703 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.33970 20.37570 -0.03600 -0.17668 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.18620 11.18520 0.00100 0.00894 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.60580 10.63550 -0.02970 -0.27925 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.03870 13.02830 0.01040 0.07983 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93390 1.93290 0.00100 0.05174 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76320 9.75540 0.00780 0.07996 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.49560 1.49480 0.00080 0.05352 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.56390 11.55960 0.00430 0.03720 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74780 1.74870 -0.00090 -0.05147 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11500 10.11120 0.00380 0.03758 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54810 1.54890 -0.00080 -0.05165 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.95620 11.87420 0.08200 0.69057 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.37350 11.30460 0.06890 0.60949 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.93690 10.89160 0.04530 0.41592 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.60430 10.53160 0.07270 0.69030 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.00600 9.94530 0.06070 0.61034 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.63240 9.59250 0.03990 0.41595 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.07000 15.13000 -0.06000 -0.39656 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.58000 22.41000 0.17000 0.75859 富邦日本東証基金 21.72000 21.76000 -0.04000 -0.18382 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.16000 41.50000 -0.34000 -0.81928 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.02000 46.44000 -0.42000 -0.90439 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.99000 51.72000 -0.73000 -1.41145 富邦台灣心基金 21.63000 21.91000 -0.28000 -1.27796 富邦台灣釆吉50基金 47.76000 48.44000 -0.68000 -1.40380 富邦台灣科技指數基金 56.04000 57.17000 -1.13000 -1.97656 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28910 0.28830 0.00080 0.27749 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.30010 2.29890 0.00120 0.05220 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34260 0.34240 0.00020 0.05841 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.73200 10.74040 -0.00840 -0.07821 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01210 2.01060 0.00150 0.07460 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33130 0.33120 0.00010 0.03019 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.32350 9.33080 -0.00730 -0.07824 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.26000 22.15000 0.11000 0.49661 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.55000 15.60000 -0.05000 -0.32051 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.68000 26.57000 0.11000 0.41400 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61440 15.61430 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 63.65000 64.41000 -0.76000 -1.17994 富邦科技基金 24.19000 24.58000 -0.39000 -1.58666 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.40550 38.38630 0.01920 0.05002 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.02740 37.75190 0.27550 0.72976 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.12000 36.96720 0.15280 0.41334 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 13.02000 12.71000 0.31000 2.43902 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 32.67000 34.25000 -1.58000 -4.61314 富邦香港H股基金 20.93000 21.41000 -0.48000 -2.24194 富邦高成長基金 24.14000 24.44000 -0.30000 -1.22750 富邦基金 12.90000 13.11000 -0.21000 -1.60183 富邦深証100基金 11.31000 11.56000 -0.25000 -2.16263 富邦富時歐洲ETF基金 19.85000 19.51000 0.34000 1.74270 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39630 0.39620 0.00010 0.02524 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.13760 12.14390 -0.00630 -0.05188 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.55340 9.55830 -0.00490 -0.05126 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30030 0.30010 0.00020 0.06664 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.94850 8.95310 -0.00460 -0.05138 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.00680 10.00250 0.00430 0.04299 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.99300 9.99670 -0.00370 -0.03701 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 10.00680 10.00250 0.00430 0.04299 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.99300 9.99670 -0.00370 -0.03701 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.01000 20.13000 -0.12000 -0.59613 富邦精準基金 46.13000 46.66000 -0.53000 -1.13588 富邦精銳中小基金 11.51000 11.64000 -0.13000 -1.11684 富邦臺灣公司治理100基金 21.52000 21.81000 -0.29000 -1.32967 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.85000 7.73000 0.12000 1.55239 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.74000 15.21000 -0.47000 -3.09007 富邦標普美國特別股ETF基金 19.09000 19.07000 0.02000 0.10488 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.28300 10.23200 0.05100 0.49844 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.42070 11.39700 0.02370 0.20795 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.86700 10.85810 0.00890 0.08197 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.11130 10.06110 0.05020 0.49895 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.18460 11.16130 0.02330 0.20876 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.62020 10.61160 0.00860 0.08104 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.93000 30.24000 -0.31000 -1.02513 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.28790 9.28160 0.00630 0.06788 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.74000 9.73430 0.00570 0.05856 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.62630 9.63410 -0.00780 -0.08096 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.94220 9.93580 0.00640 0.06441 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.91460 9.90880 0.00580 0.05853 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.79770 9.80570 -0.00800 -0.08159 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.82720 9.83510 -0.00790 -0.08032 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.84030 8.80380 0.03650 0.41459 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.74360 9.70430 0.03930 0.40498 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.40140 9.37670 0.02470 0.26342 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.60250 10.55870 0.04380 0.41482 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.32830 10.28650 0.04180 0.40636 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.01200 9.98550 0.02650 0.26538 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.50250 9.47750 0.02500 0.26378 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.81870 9.79270 0.02600 0.26550 富達卓越領航全球組合基金 14.43000 14.21000 0.22000 1.54821 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.05590 9.02220 0.03370 0.37352 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.67390 9.63870 0.03520 0.36519 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.53630 9.51520 0.02110 0.22175 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.99510 9.95800 0.03710 0.37256 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.92180 9.88570 0.03610 0.36517 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.80750 9.78550 0.02200 0.22482 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.59730 9.57580 0.02150 0.22452 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.84090 9.81870 0.02220 0.22610 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.42000 10.34000 0.08000 0.77369 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.26000 12.19000 0.07000 0.57424 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.43000 9.33000 0.10000 1.07181 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.84000 11.75000 0.09000 0.76596 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.94000 10.86000 0.08000 0.73665 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.68380 9.67480 0.00900 0.09303 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.45200 9.44930 0.00270 0.02857 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.86100 8.86780 -0.00680 -0.07668 富蘭克林華美中華基金 14.69000 14.70000 -0.01000 -0.06803 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.70000 20.95000 -0.25000 -1.19332 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.68000 19.79000 -0.11000 -0.55584 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.18500 8.18780 -0.00280 -0.03420 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.54740 9.54140 0.00600 0.06288 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.09340 10.08710 0.00630 0.06246 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.46760 9.47090 -0.00330 -0.03484 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.99950 10.99440 0.00510 0.04639 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.95220 8.94810 0.00410 0.04582 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.46630 9.46190 0.00440 0.04650 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.89590 12.88740 0.00850 0.06596 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.51450 10.50750 0.00700 0.06662 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.10810 10.10340 0.00470 0.04652 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.85050 7.84680 0.00370 0.04715 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.40430 9.39980 0.00450 0.04787 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.47560 10.48020 -0.00460 -0.04389 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.60320 7.60650 -0.00330 -0.04338 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.12100 9.12510 -0.00410 -0.04493 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.41370 10.40790 0.00580 0.05573 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.90900 7.90460 0.00440 0.05566 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.31730 8.31440 0.00290 0.03488 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.56910 9.55660 0.01250 0.13080 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.13870 10.12540 0.01330 0.13135 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.60550 12.60120 0.00430 0.03412 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.13000 10.25000 -0.12000 -1.17073 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.83000 9.95000 -0.12000 -1.20603 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.87000 8.85000 0.02000 0.22599 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.03000 8.00000 0.03000 0.37500 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.58000 8.59000 -0.01000 -0.11641 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.91000 10.85000 0.06000 0.55300 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.51000 11.45000 0.06000 0.52402 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.80000 10.75000 0.05000 0.46512 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.60360 12.65260 -0.04900 -0.38727 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.22000 10.29000 -0.07000 -0.68027 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352 富蘭克林華美第一富基金 40.00000 40.47000 -0.47000 -1.16135 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28450 10.28440 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.99000 13.27000 -0.28000 -2.11002 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.25000 13.57000 -0.32000 -2.35814 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.52000 14.89000 -0.37000 -2.48489 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.11010 7.10750 0.00260 0.03658 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.25980 11.24320 0.01660 0.14764 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.19710 10.23010 -0.03300 -0.32258 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.30470 11.34130 -0.03660 -0.32271 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.33200 7.33350 -0.00150 -0.02045 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.74360 9.73490 0.00870 0.08937 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.60880 10.59940 0.00940 0.08868 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.91040 10.91260 -0.00220 -0.02016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.22000 19.21000 0.01000 0.05206 復華人民幣貨幣市場基金 11.49150 11.49050 0.00100 0.00870 復華人生目標基金 34.78130 35.08800 -0.30670 -0.87409 復華大中華中小策略基金 9.96000 9.84000 0.12000 1.21951 復華中小精選基金 66.20000 67.04000 -0.84000 -1.25298 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.96000 8.92000 0.04000 0.44843 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.93000 11.79000 0.14000 1.18745 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.05000 10.92000 0.13000 1.19048 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.28000 11.19000 0.09000 0.80429 復華台灣智能基金 11.59000 11.66000 -0.07000 -0.60034 復華全方位基金 27.35000 27.61000 -0.26000 -0.94169 復華全球大趨勢基金-美元 13.44000 13.57000 -0.13000 -0.95800 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.93000 20.14000 -0.21000 -1.04270 復華全球平衡基金-新臺幣 20.29000 20.28000 0.01000 0.04931 復華全球物聯網科技基金-美元 15.97000 16.16000 -0.19000 -1.17574 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.50000 14.68000 -0.18000 -1.22616 復華全球原物料基金 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 復華全球消費基金-新臺幣 13.06000 13.08000 -0.02000 -0.15291 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45180 11.46050 -0.00870 -0.07591 復華全球債券基金 13.63640 13.63140 0.00500 0.03668 復華全球債券組合基金 14.67000 14.68000 -0.01000 -0.06812 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.61000 13.53000 0.08000 0.59128 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435 復華全球戰略配置強基金-美元 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 復華有利貨幣市場基金 13.41610 13.41590 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 14.17000 14.01000 0.16000 1.14204 復華亞太成長基金 14.59000 14.62000 -0.03000 -0.20520 復華亞太神龍科技基金-美元 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 復華東協世紀基金 13.81000 13.76000 0.05000 0.36337 復華南非幣長期收益基金A 13.81000 13.79000 0.02000 0.14503 復華南非幣長期收益基金B 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287 復華南非幣短期收益基金A 13.47000 13.46000 0.01000 0.07429 復華南非幣短期收益基金B 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 復華美國新星基金-美元 12.48000 12.76000 -0.28000 -2.19436 復華美國新星基金-新臺幣 11.91000 12.18000 -0.27000 -2.21675 復華恒生基金 21.00000 21.51000 -0.51000 -2.37099 復華恒生單日反向一倍基金 8.39000 8.18000 0.21000 2.56724 復華恒生單日正向二倍基金 34.99000 36.90000 -1.91000 -5.17615 復華神盾基金 23.88760 24.09180 -0.20420 -0.84759 復華高成長基金 62.27000 63.09000 -0.82000 -1.29973 復華高益策略組合基金 12.91000 12.92000 -0.01000 -0.07740 復華貨幣市場基金 14.37560 14.37550 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 17.79000 17.72000 0.07000 0.39503 復華復華基金 19.71000 19.97000 -0.26000 -1.30195 復華華人世紀基金 19.69000 19.31000 0.38000 1.96789 復華傳家二號基金 27.38170 27.60130 -0.21960 -0.79561 復華傳家基金 22.61100 22.78410 -0.17310 -0.75974 復華奧林匹克全球組合基金 14.74000 14.74000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.72000 11.69000 0.03000 0.25663 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.10000 14.08000 0.02000 0.14205 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 復華新興人民幣短期收益基金 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.56000 18.47000 0.09000 0.48728 復華新興市場高收益債券基金A 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 復華新興市場高收益債券基金B 6.21000 6.21000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.27000 14.27000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 23.81000 24.32000 -0.51000 -2.09704 復華數位經濟基金 53.46000 54.43000 -0.97000 -1.78211 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.64000 11.54000 0.10000 0.86655 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.95640 9.94120 0.01520 0.15290 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.79160 9.78820 0.00340 0.03474 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.11320 10.09780 0.01540 0.15251 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.91500 9.91160 0.00340 0.03430 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.96040 9.95320 0.00720 0.07234 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.90430 9.90330 0.00100 0.01010 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.97970 9.97580 0.00390 0.03909 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.92340 9.92560 -0.00220 -0.02216 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.97960 9.97570 0.00390 0.03910 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.92420 9.92630 -0.00210 -0.02116 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.30430 9.30250 0.00180 0.01935 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.21680 9.22890 -0.01210 -0.13111 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.68480 8.70150 -0.01670 -0.19192 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.33660 11.33460 0.00200 0.01765 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.24050 11.25520 -0.01470 -0.13061 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.71040 10.73100 -0.02060 -0.19197 景順主流基金 19.64000 19.82000 -0.18000 -0.90817 景順台灣科技基金 35.24000 35.59000 -0.35000 -0.98342 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095 景順全球科技基金 19.58000 20.18000 -0.60000 -2.97324 景順全球康健基金 16.61000 16.70000 -0.09000 -0.53892 景順貨幣市場基金 15.91510 15.91490 0.00020 0.00126 景順潛力基金 36.08000 36.56000 -0.48000 -1.31291 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.10000 15.45000 -0.35000 -2.26537 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.33000 13.65000 -0.32000 -2.34432 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.28000 10.38000 -0.10000 -0.96339 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 9.84000 9.94000 -0.10000 -1.00604 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.32000 10.42000 -0.10000 -0.95969 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 9.91000 10.01000 -0.10000 -0.99900 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.46000 8.45000 0.01000 0.11834 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.80580 8.80670 -0.00090 -0.01022 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.39550 8.38880 0.00670 0.07987 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.08860 11.08970 -0.00110 -0.00992 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.54950 10.54110 0.00840 0.07969 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.50000 8.35000 0.15000 1.79641 華南永昌中國A股基金(美元) 8.97000 8.77000 0.20000 2.28050 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.38000 12.12000 0.26000 2.14521 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.63040 9.62800 0.00240 0.02493 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.28190 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8.17000 -0.11000 -1.34639 匯豐金磚動力基金 14.82000 14.87000 -0.05000 -0.33625 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97010 14.97000 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.81430 15.81420 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.99000 5.02000 -0.03000 -0.59761 匯豐新鑽動力基金 11.66000 11.60000 0.06000 0.51724 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.78090 5.78000 0.00090 0.01557 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.25600 9.25520 0.00080 0.00864 匯豐龍鳳基金 51.61000 52.33000 -0.72000 -1.37588 匯豐龍騰電子基金 38.28000 38.72000 -0.44000 -1.13636 匯豐雙高收益債券組合基金 12.42880 12.42500 0.00380 0.03058 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.17000 20.47000 -0.30000 -1.46556 新光中國成長基金(人民幣) 12.08000 11.92000 0.16000 1.34228 新光中國成長基金(美元) 13.31000 13.05000 0.26000 1.99234 新光中國成長基金(新臺幣) 12.54000 12.29000 0.25000 2.03417 新光台灣富貴基金 23.70000 23.93000 -0.23000 -0.96114 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.57000 8.62000 -0.05000 -0.58005 新光全球生技醫療基金(美元) 11.60000 11.55000 0.05000 0.43290 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037 新光全球債券基金(A累積)美元 10.00340 9.96550 0.03790 0.38031 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.23270 9.19540 0.03730 0.40564 新光全球債券基金(B配息)美元 9.73100 9.69410 0.03690 0.38064 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 8.97160 8.93540 0.03620 0.40513 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 新光吉星貨幣市場基金 15.41950 15.41930 0.00020 0.00130 新光亞洲精選基金-美金 25.44000 25.31000 0.13000 0.51363 新光亞洲精選基金-新台幣 24.35000 24.22000 0.13000 0.53675 新光兩岸優勢基金 14.25000 13.98000 0.27000 1.93133 新光店頭基金 25.45000 25.68000 -0.23000 -0.89564 新光南非幣保本基金 11.59000 11.59000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655 新光創新科技基金 15.53000 15.70000 -0.17000 -1.08280 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.78390 9.79630 -0.01240 -0.12658 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.13640 10.11980 0.01660 0.16403 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.75750 9.74640 0.01110 0.11389 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.42820 9.44020 -0.01200 -0.12712 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.78050 9.76370 0.01680 0.17207 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.41300 9.40220 0.01080 0.11487 新光澳幣八年期保本基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 新光澳幣十年期保本基金 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.73000 11.72000 0.01000 0.08532 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.06480 10.04620 0.01860 0.18514 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.06540 10.04680 0.01860 0.18513 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.93370 9.92450 0.00920 0.09270 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.93370 9.92450 0.00920 0.09270 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.97800 9.95900 0.01900 0.19078 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.97770 9.95880 0.01890 0.18978 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.96060 9.94210 0.01850 0.18608 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.96290 9.94440 0.01850 0.18603 瑞銀全球創新趨勢基金 7.03000 7.10000 -0.07000 -0.98592 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.53000 8.47000 0.06000 0.70838 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.00950 10.00410 0.00540 0.05398 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.85250 9.84690 0.00560 0.05687 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.99040 9.98350 0.00690 0.06911 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.86060 9.85380 0.00680 0.06901 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.90420 9.89320 0.01100 0.11119 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.09510 10.08400 0.01110 0.11008 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.86620 13.86950 -0.00330 -0.02379 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.74040 8.74250 -0.00210 -0.02402 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.56230 36.30560 0.25670 0.70705 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.89700 36.59470 0.30230 0.82608 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.64930 38.41370 0.23560 0.61332 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.04960 11.04850 0.00110 0.00996 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23980 10.18250 0.05730 0.56273 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.20290 13.03360 0.16930 1.29895 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.86600 10.66060 0.20540 1.92672 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.62000 10.43000 0.19000 1.82167 群益大印度基金-人民幣 12.63430 12.62210 0.01220 0.09666 群益大印度基金-美元 13.08330 12.99010 0.09320 0.71747 群益大印度基金-新臺幣 11.72000 11.64000 0.08000 0.68729 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.00890 12.07990 -0.07100 -0.58775 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.75070 12.74730 0.00340 0.02667 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.31000 11.32000 -0.01000 -0.08834 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.28590 11.35250 -0.06660 -0.58665 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.93590 10.93290 0.00300 0.02744 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.63640 9.69350 -0.05710 -0.58905 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.37480 9.37230 0.00250 0.02667 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.42530 9.48110 -0.05580 -0.58854 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.47660 9.47410 0.00250 0.02639 群益中小型股基金 46.49000 47.01000 -0.52000 -1.10615 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.82930 9.82360 0.00570 0.05802 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.04780 9.98010 0.06770 0.67835 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.90270 8.84820 0.05450 0.61594 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.80540 8.80020 0.00520 0.05909 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.00090 8.94030 0.06060 0.67783 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.97580 7.92700 0.04880 0.61562 群益中國高收益債券基金N-美元 10.09790 10.05320 0.04470 0.44463 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.42150 11.42280 -0.00130 -0.01138 群益中國高收益債券基金-美元 11.33790 11.28760 0.05030 0.44562 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.52140 10.48200 0.03940 0.37588 群益中國新機會基金N-人民幣 9.71360 9.67120 0.04240 0.43842 群益中國新機會基金N-美元 9.82100 9.71800 0.10300 1.05989 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.92000 9.82000 0.10000 1.01833 群益中國新機會基金-人民幣 8.61470 8.57710 0.03760 0.43838 群益中國新機會基金-美元 10.50120 10.39100 0.11020 1.06053 群益中國新機會基金-新臺幣 9.46000 9.37000 0.09000 0.96051 群益平衡王基金 19.41570 19.47610 -0.06040 -0.31012 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.76000 7.73000 0.03000 0.38810 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.67000 5.65000 0.02000 0.35398 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.55770 9.53750 0.02020 0.21180 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.04500 9.96210 0.08290 0.83215 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.00000 8.93000 0.07000 0.78387 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.75090 8.73240 0.01850 0.21185 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.19720 9.12130 0.07590 0.83212 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.24000 8.17000 0.07000 0.85679 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.99190 9.97830 0.01360 0.13630 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.84840 9.83260 0.01580 0.16069 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.58130 9.56820 0.01310 0.13691 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.51030 9.49500 0.01530 0.16114 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.04940 10.03570 0.01370 0.13651 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.15710 10.14070 0.01640 0.16172 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.74990 9.73660 0.01330 0.13660 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.09310 10.07240 0.02070 0.20551 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.47450 7.45920 0.01530 0.20512 群益全球關鍵生技基金-美元 14.50430 14.68410 -0.17980 -1.22445 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.51000 13.69000 -0.18000 -1.31483 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.28000 11.30000 -0.02000 -0.17699 群益印度中小基金N-美元 9.71200 9.59800 0.11400 1.18775 群益印度中小基金N-新臺幣 8.67000 8.57000 0.10000 1.16686 群益印度中小基金-人民幣 14.22460 14.14480 0.07980 0.56416 群益印度中小基金-美元 13.89070 13.72770 0.16300 1.18738 群益印度中小基金-新臺幣 15.17000 15.00000 0.17000 1.13333 群益多利策略組合基金 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271 群益多重收益組合基金 13.61000 13.58000 0.03000 0.22091 群益多重資產組合基金 15.41000 15.34000 0.07000 0.45632 群益安家基金 23.55880 23.89530 -0.33650 -1.40823 群益安穩貨幣市場基金 16.05630 16.05610 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 20.46000 21.06000 -0.60000 -2.84900 群益亞太中小基金 13.38000 13.15000 0.23000 1.74905 群益亞太新趨勢平衡基金 17.38000 17.26000 0.12000 0.69525 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.61410 9.59630 0.01780 0.18549 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.51840 7.50450 0.01390 0.18522 群益店頭市場基金 97.73000 98.96000 -1.23000 -1.24293 群益東方盛世基金 9.54000 9.42000 0.12000 1.27389 群益東協成長基金-人民幣 14.42950 14.33340 0.09610 0.67046 群益東協成長基金-美元 13.94560 13.76750 0.17810 1.29363 群益東協成長基金-新臺幣 13.03000 12.87000 0.16000 1.24320 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.09960 11.16740 -0.06780 -0.60712 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.68830 10.74760 -0.05930 -0.55175 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.95740 10.02080 -0.06340 -0.63268 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.00370 10.06490 -0.06120 -0.60805 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.63660 9.69010 -0.05350 -0.55211 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.97530 9.03250 -0.05720 -0.63327 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.76990 9.82960 -0.05970 -0.60735 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.80790 9.86230 -0.05440 -0.55160 群益長安基金 29.05000 29.45000 -0.40000 -1.35823 群益美國新創亮點基金-美元 13.95080 14.36230 -0.41150 -2.86514 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.72000 13.11000 -0.39000 -2.97483 群益真善美基金 17.26260 17.37650 -0.11390 -0.65548 群益馬拉松基金 119.87000 121.81000 -1.94000 -1.59264 群益深証中小板基金 15.63000 15.94000 -0.31000 -1.94479 群益創新科技基金 32.15000 32.60000 -0.45000 -1.38037 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.72000 9.66360 0.05640 0.58363 群益華夏盛世基金N-美元 9.84970 9.73230 0.11740 1.20629 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.68000 9.57000 0.11000 1.14943 群益華夏盛世基金-人民幣 10.58510 10.52370 0.06140 0.58344 群益華夏盛世基金-美元 10.86060 10.73120 0.12940 1.20583 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.92000 16.72000 0.20000 1.19617 群益奧斯卡基金 27.39000 27.98000 -0.59000 -2.10865 群益新興金鑽基金-美元 13.73700 13.59490 0.14210 1.04524 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.91000 9.81000 0.10000 1.01937 群益葛萊美基金 23.45000 23.87000 -0.42000 -1.75953 群益道瓊美國地產ETF基金 17.95000 17.94000 0.01000 0.05574 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.55000 8.42000 0.13000 1.54394 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.95000 13.36000 -0.41000 -3.06886 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.56500 11.48870 0.07630 0.66413 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.48140 11.40810 0.07330 0.64253 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.33700 11.26490 0.07210 0.64004 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.75090 8.69310 0.05780 0.66490 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.50500 9.44440 0.06060 0.64165 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.52000 8.47000 0.05000 0.59032 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.08640 9.02860 0.05780 0.64019 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.65000 29.88000 -0.23000 -0.76975 德信中國精選成長基金 12.31000 12.15000 0.16000 1.31687 德信台灣主流中小基金 18.77000 18.94000 -0.17000 -0.89757 德信新興股票組合基金 11.70000 11.63000 0.07000 0.60189 德信萬保貨幣市場基金 11.91350 11.91340 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.64420 10.64870 -0.00450 -0.04226 德信數位時代基金 28.09000 28.09000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64050 11.64040 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.94000 17.11000 -0.17000 -0.99357 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.58000 17.60000 -0.02000 -0.11364 德銀遠東DWS全球神農基金 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.28000 7.30000 -0.02000 -0.27397 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.93160 9.91250 0.01910 0.19269 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.86640 13.82860 0.03780 0.27335 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.31390 8.31550 -0.00160 -0.01924 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.50840 11.50470 0.00370 0.03216 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.57100 11.57050 0.00050 0.00432 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.02960 13.03110 -0.00150 -0.01151 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.77000 17.65000 0.12000 0.67989 摩根中小基金 25.09000 25.52000 -0.43000 -1.68495 摩根中國A股基金 15.51000 15.35000 0.16000 1.04235 摩根中國A股基金(美元) 12.89000 12.76000 0.13000 1.01881 摩根中國亮點基金 14.29000 14.23000 0.06000 0.42164 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.94470 11.95300 -0.00830 -0.06944 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.94990 12.93140 0.01850 0.14306 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.48530 10.48740 -0.00210 -0.02002 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.17620 13.18550 -0.00930 -0.07053 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.71610 14.69590 0.02020 0.13745 摩根台灣金磚基金 20.84000 21.22000 -0.38000 -1.79076 摩根台灣增長基金 51.18000 51.87000 -0.69000 -1.33025 摩根平衡基金 28.00000 28.24000 -0.24000 -0.84986 摩根全球α基金 17.98000 18.14000 -0.16000 -0.88203 摩根全球平衡基金 15.51480 15.53720 -0.02240 -0.14417 摩根全球發現基金 12.03000 12.08000 -0.05000 -0.41391 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.71110 9.68490 0.02620 0.27052 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.53330 10.49660 0.03670 0.34964 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09380 10.06200 0.03180 0.31604 摩根多元入息成長基金-累積型 11.16580 11.13570 0.03010 0.27030 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.80310 10.75990 0.04320 0.40149 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.54160 13.48760 0.05400 0.40037 摩根亞洲基金 57.23000 56.98000 0.25000 0.43875 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.87240 8.88480 -0.01240 -0.13956 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.30460 10.30850 -0.00390 -0.03783 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.24580 9.25460 -0.00880 -0.09509 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.57250 12.59010 -0.01760 -0.13979 摩根東方內需機會基金 18.12000 18.04000 0.08000 0.44346 摩根東方科技基金 37.30000 37.11000 0.19000 0.51199 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.46000 10.37000 0.09000 0.86789 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.14000 10.06000 0.08000 0.79523 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.34000 11.25000 0.09000 0.80000 摩根金龍收成基金 23.31000 23.19000 0.12000 0.51746 摩根第一貨幣市場基金 15.05970 15.05960 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.36000 14.09000 0.27000 1.91625 摩根新金磚五國基金 12.12000 12.17000 -0.05000 -0.41085 摩根新絲路基金 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855 摩根新興35基金 14.02000 14.01000 0.01000 0.07138 摩根新興日本基金 24.70000 24.22000 0.48000 1.98183 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.93740 7.91640 0.02100 0.26527 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.98840 10.96070 0.02770 0.25272 摩根新興科技基金 59.55000 60.76000 -1.21000 -1.99144 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.47590 8.47100 0.00490 0.05784 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.58180 10.57560 0.00620 0.05863 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.09110 9.09540 -0.00430 -0.04728 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.10050 10.09070 0.00980 0.09712 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.73700 9.73670 0.00030 0.00308 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.24950 10.25440 -0.00490 -0.04778 摩根龍揚基金 34.85000 34.67000 0.18000 0.51918 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.86000 10.89000 -0.03000 -0.27548 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.80000 10.83000 -0.03000 -0.27701 摩根環球股票收益基金-累積型 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843 摩根總收益組合基金-月配息型 9.37900 9.39170 -0.01270 -0.13523 摩根總收益組合基金-累積型 11.20020 11.21550 -0.01530 -0.13642 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.98000 26.32000 -0.34000 -1.29179 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80070 11.78630 0.01440 0.12218 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.18500 11.17230 0.01270 0.11367 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.16670 10.16590 0.00080 0.00787 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55470 10.54180 0.01290 0.12237 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.02320 10.01180 0.01140 0.11387 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.10450 9.10380 0.00070 0.00769 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.84350 10.92200 -0.07850 -0.71873 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.30500 10.38590 -0.08090 -0.77894 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.90910 9.86120 0.04790 0.48574 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.50590 9.46570 0.04020 0.42469 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.78600 9.73860 0.04740 0.48672 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.38760 9.34800 0.03960 0.42362 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.75630 11.73120 0.02510 0.21396 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.58720 11.56310 0.02410 0.20842 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.25830 10.24370 0.01460 0.14253 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.29190 11.26780 0.02410 0.21388 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.11230 11.08910 0.02320 0.20921 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.84080 9.82670 0.01410 0.14349 聯邦金鑽平衡基金 23.41210 23.72120 -0.30910 -1.30305 聯邦貨幣市場基金 13.14120 13.14110 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.78350 10.76240 0.02110 0.19605 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.35130 8.33500 0.01630 0.19556 聯邦精選科技基金 13.03000 13.18000 -0.15000 -1.13809 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.05950 16.05530 0.00420 0.02616 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.40250 12.28150 0.12100 0.98522 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.21970 12.11940 0.10030 0.82760 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.78000 11.68330 0.09670 0.82768 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71720 11.70580 0.01140 0.09739 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.05790 11.05730 0.00060 0.00543 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.67640 10.66600 0.01040 0.09751 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.76560 8.76510 0.00050 0.00570 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.43000 37.88000 -0.45000 -1.18796 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.65000 15.63000 0.02000 0.12796 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.19000 13.17000 0.02000 0.15186 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.84000 13.82000 0.02000 0.14472 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.00000 12.98000 0.02000 0.15408 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.19000 8.18000 0.01000 0.12225 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.68000 12.66000 0.02000 0.15798 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.45000 11.35000 0.10000 0.88106 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.80000 9.71000 0.09000 0.92688 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.88000 11.83000 0.05000 0.42265 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.30000 15.22000 0.08000 0.52562 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.17000 15.09000 0.08000 0.53015 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.36000 20.45000 -0.09000 -0.44010 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.57000 18.66000 -0.09000 -0.48232 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.46000 12.53000 -0.07000 -0.55866 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.83000 15.91000 -0.08000 -0.50283 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.52000 16.60000 -0.08000 -0.48193 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.58000 15.66000 -0.08000 -0.51086 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.82000 15.90000 -0.08000 -0.50314 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.43000 14.49000 -0.06000 -0.41408 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.40000 14.47000 -0.07000 -0.48376 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.41000 18.38000 0.03000 0.16322 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.33000 17.30000 0.03000 0.17341 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.87000 13.85000 0.02000 0.14440 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.60000 14.58000 0.02000 0.13717 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.70000 13.68000 0.02000 0.14620 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.45000 8.44000 0.01000 0.11848 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.67000 13.65000 0.02000 0.14652 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.77000 14.75000 0.02000 0.13559 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.71000 14.69000 0.02000 0.13615 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.98000 14.97990 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.59700 10.59050 0.00650 0.06138 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.45640 14.43230 0.02410 0.16699 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.88450 7.87960 0.00490 0.06219 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.56000 14.54000 0.02000 0.13755 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.56000 14.54000 0.02000 0.13755 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 22.49000 22.74000 -0.25000 -1.09938 瀚亞中國基金-人民幣 13.70000 13.68000 0.02000 0.14620 瀚亞中國基金-新台幣 14.89000 14.83000 0.06000 0.40459 瀚亞巴西基金 5.36000 5.46000 -0.10000 -1.83150 瀚亞外銷基金 42.38000 42.89000 -0.51000 -1.18909 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.06000 11.00000 0.06000 0.54545 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.00000 9.95000 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