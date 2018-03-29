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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/03/28  107/03/27  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.34080   10.33890   0.00190    0.01838
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.63150    9.62440   0.00710    0.07377
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.83480    9.81110   0.02370    0.24156
中國信託台灣活力基金                                             14.70000   14.77000  -0.07000   -0.47393
中國信託台灣優勢基金                                             17.38000   17.50000  -0.12000   -0.68571
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.26000    9.20000   0.06000    0.65217
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  8.99000    8.95000   0.04000    0.44693
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.53000    8.50000   0.03000    0.35294
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.45000    9.41000   0.04000    0.42508
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.88000    9.02000  -0.14000   -1.55211
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.39000    9.53000  -0.14000   -1.46905
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.61990    9.62860  -0.00870   -0.09036
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.19190    9.20020  -0.00830   -0.09022
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.14600   10.14290   0.00310    0.03056
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.69330    9.69030   0.00300    0.03096
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                 9.90540    9.93270  -0.02730   -0.27485
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.73570    8.75980  -0.02410   -0.27512
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.12720   11.06100   0.06620    0.59850
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.16980   10.10940   0.06040    0.59746
中國信託智能運動基金-台幣                                         9.84000    9.93000  -0.09000   -0.90634
中國信託智能運動基金-美元                                        10.14000   10.22000  -0.08000   -0.78278
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96670   10.96660   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.55440    9.54540   0.00900    0.09429
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.39380    9.38500   0.00880    0.09377
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.76970    9.75030   0.01940    0.19897
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.60100    9.58190   0.01910    0.19933
中國信託精穩基金                                                 17.68820   17.78300  -0.09480   -0.53309
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.39000   10.46000  -0.07000   -0.66922
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.14000   10.20000  -0.06000   -0.58824
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.15000   11.21000  -0.06000   -0.53524
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.91000   10.97000  -0.06000   -0.54695
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元大2001基金                                                     65.47000   66.52000  -1.05000   -1.57847
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.45930   37.11080   0.34850    0.93908
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.25320   11.25220   0.00100    0.00889
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.75530   10.78570  -0.03040   -0.28185
元大上證50基金                                                   31.23000   31.96000  -0.73000   -2.28411
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.34000   12.97000   0.37000    2.85274
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.33000   12.02000   0.31000    2.57903
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.20000   13.06000   0.14000    1.07198
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.56700   13.45500   0.11200    0.83240
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.30200   17.16900   0.13300    0.77465
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.38300   11.23900   0.14400    1.28125
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.35200   11.24100   0.11100    0.98746
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.19000    3.15000   0.04000    1.26984
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.78000   14.64000   0.14000    0.95628
元大中國高收益點心債券基金                                       11.20890   11.20880   0.00010    0.00089
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.28350   45.99110   0.29240    0.63578
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.31790   10.31120   0.00670    0.06498
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.62420    9.61790   0.00630    0.06550
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.84530    9.86760  -0.02230   -0.22599
元大巴西指數基金                                                  6.60900    6.73600  -0.12700   -1.88539
元大巴菲特基金                                                   29.99000   30.41000  -0.42000   -1.38112
元大日經225基金                                                  26.62000   26.87000  -0.25000   -0.93041
元大台商收成基金                                                 24.08000   24.27000  -0.19000   -0.78286
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.80000   12.60000   0.20000    1.58730
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.50000   37.76000  -1.26000   -3.33686
元大台灣中型100基金                                              32.28000   32.64000  -0.36000   -1.10294
元大台灣加權股價指數基金                                         24.99400   25.28400  -0.29000   -1.14697
元大台灣卓越50基金                                               82.32000   83.50000  -1.18000   -1.41317
元大台灣金融基金                                                 16.76000   16.90000  -0.14000   -0.82840
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.65000   30.78000  -0.13000   -0.42235
元大台灣高股息基金                                               25.91000   26.18000  -0.27000   -1.03132
元大台灣電子科技基金                                             36.52000   37.09000  -0.57000   -1.53680
元大全球ETF成長組合基金                                           9.95000   10.04000  -0.09000   -0.89641
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.26000   14.35000  -0.09000   -0.62718
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.12000   12.90000   0.22000    1.70543
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.25000    9.10000   0.15000    1.64835
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.43000   12.19000   0.24000    1.96883
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.80500   12.58500   0.22000    1.74811
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.96000    8.85000   0.11000    1.24294
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.86000    6.78000   0.08000    1.17994
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 7.94000    7.87000   0.07000    0.88945
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.28000    6.22000   0.06000    0.96463
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.00300   10.05700  -0.05400   -0.53694
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.32000   10.38000  -0.06000   -0.57803
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.38000    9.43000  -0.05000   -0.53022
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.31130   10.29040   0.02090    0.20310
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.56620    9.54670   0.01950    0.20426
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.15410    9.14190   0.01220    0.13345
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.54380    8.53240   0.01140    0.13361
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.01000   13.94000   0.07000    0.50215
元大全球農業商機基金                                             15.71000   15.78000  -0.07000   -0.44360
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
元大印尼指數基金                                                  9.05900    9.07800  -0.01900   -0.20930
元大印度指數基金                                                  9.41700    9.39700   0.02000    0.21283
元大印度基金                                                     12.22000   12.19000   0.03000    0.24610
元大多多基金                                                     19.27000   19.60000  -0.33000   -1.68367
元大多福基金                                                     56.74000   57.44000  -0.70000   -1.21866
元大亞太成長基金                                                 10.05000    9.96000   0.09000    0.90361
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.57700    8.59290  -0.01590   -0.18504
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.16250    7.17570  -0.01320   -0.18395
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.96500    9.87800   0.08700    0.88075
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.71000    9.63000   0.08000    0.83074
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.62000    9.54000   0.08000    0.83857
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.71000    9.63000   0.08000    0.83074
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.96000    9.78600   0.17400    1.77805
元大卓越基金                                                     50.93000   51.75000  -0.82000   -1.58454
元大店頭基金                                                      9.08000    9.17000  -0.09000   -0.98146
元大泛歐成長基金                                                  9.29000    9.24000   0.05000    0.54113
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.18700   10.18660   0.00040    0.00393
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.01100    9.00190   0.00910    0.10109
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  29.99630   29.95790   0.03840    0.12818
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.25850   35.96950   0.28900    0.80346
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.12220   19.25550  -0.13330   -0.69227
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.21350   18.94170   0.27180    1.43493
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.92840   36.75110   0.17730    0.48243
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.42140   20.49490  -0.07350   -0.35863
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.17340   18.04160   0.13180    0.73053
元大高科技基金                                                   17.91000   18.23000  -0.32000   -1.75535
元大得利貨幣市場基金                                             16.22470   16.22450   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96160   11.96150   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.75000   14.89000  -0.14000   -0.94023
元大華夏中小基金                                                  8.77000    8.67000   0.10000    1.15340
元大新中國基金-人民幣                                            12.03000   11.83000   0.20000    1.69062
元大新中國基金-美元                                              12.38200   12.20300   0.17900    1.46685
元大新中國基金-新台幣                                            11.65000   11.49000   0.16000    1.39252
元大新主流基金                                                   25.46000   25.93000  -0.47000   -1.81257
元大新東協平衡基金-美元                                          10.30400   10.30100   0.00300    0.02912
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
元大新興市場ESG策略基金                                          13.21000   13.17000   0.04000    0.30372
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.63270   10.61140   0.02130    0.20073
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.81690   10.82000  -0.00310   -0.02865
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.73510   10.74480  -0.00970   -0.09028
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.57580    9.58450  -0.00870   -0.09077
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.88150    9.87400   0.00750    0.07596
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.63030    9.62310   0.00720    0.07482
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.48400    9.48270   0.00130    0.01371
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.24630    9.24500   0.00130    0.01406
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.65260    9.65630  -0.00370   -0.03832
元大新興亞洲基金                                                 11.96000   11.92000   0.04000    0.33557
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.77420    9.77940  -0.00520   -0.05317
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.76440    9.76970  -0.00530   -0.05425
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.48920    9.50020  -0.01100   -0.11579
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.47960    9.49050  -0.01090   -0.11485
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07630   15.07610   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     37.61000   38.30000  -0.69000   -1.80157
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
元大實質多重資產基金-美元                                         9.79000    9.85900  -0.06900   -0.69987
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.76000    9.83000  -0.07000   -0.71211
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.72000   14.31000   0.41000    2.86513
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.73000   16.72000  -0.99000   -5.92105
元大精準中小基金                                                 22.66000   22.84000  -0.18000   -0.78809
元大摩臺基金                                                     38.53000   39.08000  -0.55000   -1.40737
元大標普500基金                                                  22.88000   23.27000  -0.39000   -1.67598
元大標普500單日反向1倍基金                                       14.10000   13.87000   0.23000    1.65826
元大標普500單日正向2倍基金                                       29.16000   30.15000  -0.99000   -3.28358
元大標智滬深300基金                                              18.41000   18.77000  -0.36000   -1.91795
元大歐洲50基金                                                   23.58000   23.26000   0.32000    1.37575
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.45910    9.53220  -0.07310   -0.76687
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.13020   10.12990   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     53.15000   54.14000  -0.99000   -1.82859
元大韓國KOSPI200基金                                             23.42000   23.68000  -0.26000   -1.09797
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.39000   15.68000  -0.29000   -1.84949
日盛上選基金                                                     32.69000   33.17000  -0.48000   -1.44709
日盛小而美基金                                                   19.19000   19.44000  -0.25000   -1.28601
日盛中國內需動力基金                                             11.62000   11.45000   0.17000    1.48472
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.71930   11.70010   0.01920    0.16410
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.04580   10.02930   0.01650    0.16452
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.05380   12.03890   0.01490    0.12377
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.32630   10.31350   0.01280    0.12411
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.77850   10.77390   0.00460    0.04270
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.21800    9.21410   0.00390    0.04233
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.41000   12.32000   0.09000    0.73052
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        13.00000   12.83000   0.17000    1.32502
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.68000   12.53000   0.15000    1.19713
日盛日盛基金                                                     13.11000   13.41000  -0.30000   -2.23714
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                9.98000   10.05000  -0.07000   -0.69652
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                    9.99530    9.98750   0.00780    0.07810
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.59340    9.58590   0.00750    0.07824
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.70370    9.70580  -0.00210   -0.02164
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.31620    9.31810  -0.00190   -0.02039
日盛全球新興債券基金A                                            10.84480   10.84220   0.00260    0.02398
日盛全球新興債券基金B                                             8.59130    8.58930   0.00200    0.02328
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.43380    2.43170   0.00210    0.08636
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.73380    1.73230   0.00150    0.08659
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38160    0.38140   0.00020    0.05244
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27290    0.27270   0.00020    0.07334
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.52070   12.52500  -0.00430   -0.03433
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.80100    8.80410  -0.00310   -0.03521
日盛亞洲機會基金                                                  7.72000    7.61000   0.11000    1.44547
日盛首選基金                                                     17.11000   17.32000  -0.21000   -1.21247
日盛高科技基金                                                   17.27000   17.54000  -0.27000   -1.53934
日盛貨幣市場基金                                                 14.74300   14.74280   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   37.84000   38.57000  -0.73000   -1.89266
日盛精選五虎基金                                                 37.35000   37.76000  -0.41000   -1.08581
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46090   13.46080   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               35.87000   36.35000  -0.48000   -1.32050
台新MSCI中國基金                                                 21.96000   22.01000  -0.05000   -0.22717
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.16000   17.83000   0.33000    1.85081
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.84000   21.52000  -0.68000   -3.15985
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13710   14.13690   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.76710    9.75570   0.01140    0.11685
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.89720   10.90950  -0.01230   -0.11275
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.86250    9.87970  -0.01720   -0.17409
台新中國通基金                                                   47.88000   48.24000  -0.36000   -0.74627
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.38700   16.23700   0.15000    0.92382
台新中國精選中小基金                                             12.21000   12.03000   0.18000    1.49626
台新主流基金                                                     24.28000   24.46000  -0.18000   -0.73590
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    17.88000   17.85000   0.03000    0.16807
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.61710    0.61580   0.00130    0.21111
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.63000   13.61000   0.02000    0.14695
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.46990    0.46890   0.00100    0.21327
台新台灣中小基金                                                 38.02000   38.24000  -0.22000   -0.57531
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.20170    9.17430   0.02740    0.29866
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.34080    9.30500   0.03580    0.38474
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.30000    8.28000   0.02000    0.24155
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.29390   10.25440   0.03950    0.38520
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.14000    9.11000   0.03000    0.32931
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.69690   10.71180  -0.01490   -0.13910
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.35350   11.36930  -0.01580   -0.13897
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
台新印度基金                                                     15.20000   15.09000   0.11000    0.72896
台新亞美短期債券基金                                             10.82520   10.82390   0.00130    0.01201
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.80020    8.80190  -0.00170   -0.01931
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30870    0.30860   0.00010    0.03240
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.92620   11.92850  -0.00230   -0.01928
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41210    0.41190   0.00020    0.04856
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07310   11.07300   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.41680   30.54930  -0.13250   -0.43373
台新智慧生活基金-美元                                            10.08230   10.23300  -0.15070   -1.47269
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.79000    9.94000  -0.15000   -1.50905
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.37850    9.37110   0.00740    0.07897
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.05570    9.05420   0.00150    0.01657
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.83450    9.82680   0.00770    0.07836
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.50290    9.50130   0.00160    0.01684
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.36510   10.34610   0.01900    0.18364
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35050    0.34960   0.00090    0.25744
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.90890    7.89440   0.01450    0.18367
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28060    0.27990   0.00070    0.25009
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.40000    6.45000  -0.05000   -0.77519
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.01300   10.02000  -0.00700   -0.06986
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.59000   20.00000  -0.41000   -2.05000
未來資產全球大消費基金                                           14.29000   14.56000  -0.27000   -1.85440
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.75000    9.70000   0.05000    0.51546
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.50000    8.47000   0.03000    0.35419
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.88320   11.88260   0.00060    0.00505
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.77940    9.77900   0.00040    0.00409
未來資產亞洲新富基金                                             21.51000   21.41000   0.10000    0.46707
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54640   12.54630   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               12.16000   12.42000  -0.26000   -2.09340
未來資產新興市場債券基金A                                         8.93200    8.92740   0.00460    0.05153
未來資產新興市場債券基金B                                         6.96400    6.96050   0.00350    0.05028
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.95790   10.95690   0.00100    0.00913
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.12470   10.11030   0.01440    0.14243
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.44340    9.44470  -0.00130   -0.01376
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.54640   10.54790  -0.00150   -0.01422
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.58270    8.57360   0.00910    0.10614
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.64650    9.63710   0.00940    0.09754
永豐中小基金                                                     49.62000   50.52000  -0.90000   -1.78147
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.88260    1.88380  -0.00120   -0.06370
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.42930    2.43080  -0.00150   -0.06171
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.88700    8.88070   0.00630    0.07094
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.12200   11.11400   0.00800    0.07198
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.78000    4.74000   0.04000    0.84388
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.21000   22.04000   0.17000    0.77132
永豐主流品牌基金                                                 16.15000   16.10000   0.05000    0.31056
永豐永豐基金                                                     34.02000   34.33000  -0.31000   -0.90300
永豐亞洲民生消費基金                                             12.29000   12.29000   0.00000    0.00000
永豐南非幣2021保本基金                                           12.86030   12.85090   0.00940    0.07315
永豐高科技基金                                                   23.17000   23.64000  -0.47000   -1.98816
永豐貨幣市場基金                                                 13.85900   13.85880   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.08650    2.08950  -0.00300   -0.14358
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.47970    2.47870   0.00100    0.04034
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.97710    7.97810  -0.00100   -0.01253
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.47660   10.47790  -0.00130   -0.01241
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.55410    7.54840   0.00570    0.07551
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.38340   11.37480   0.00860    0.07561
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.73000    8.72000   0.01000    0.11468
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.27000   19.26000   0.01000    0.05192
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.02000   54.66000  -0.64000   -1.17087
永豐領航科技基金                                                 39.08000   39.66000  -0.58000   -1.46243
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.49000   12.44000   0.05000    0.40193
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                12.00000   11.97000   0.03000    0.25063
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.90000    9.75000   0.15000    1.53846
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.66000    9.54000   0.12000    1.25786
永豐趨勢平衡基金                                                 46.99000   47.47000  -0.48000   -1.01116
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.40640   11.40520   0.00120    0.01052
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.76550    9.76170   0.00380    0.03893
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.76550    9.76170   0.00380    0.03893
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.71170    9.70750   0.00420    0.04327
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.71550    9.71140   0.00410    0.04222
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.77470    9.77020   0.00450    0.04606
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.90200    9.89750   0.00450    0.04547
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.69550    9.69150   0.00400    0.04127
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.78370    9.77970   0.00400    0.04090
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.72000   11.66000   0.06000    0.51458
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.92000   10.87000   0.05000    0.45998
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.98000   11.92000   0.06000    0.50336
兆豐國際中小基金                                                 14.77000   14.93000  -0.16000   -1.07167
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.94000   14.88000   0.06000    0.40323
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.68000   20.61000   0.07000    0.33964
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.21000   21.12000   0.09000    0.42614
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       11.86000   12.03000  -0.17000   -1.41313
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.67000   12.84000  -0.17000   -1.32399
兆豐國際生命科學基金                                             14.49000   14.76000  -0.27000   -1.82927
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.10860   10.12470  -0.01610   -0.15902
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.66070   10.67010  -0.00940   -0.08810
兆豐國際全球高股息基金                                           11.17000   11.29000  -0.12000   -1.06289
兆豐國際全球基金                                                 30.80000   31.14000  -0.34000   -1.09184
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.19030   10.18970   0.00060    0.00589
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.41390    9.40140   0.01250    0.13296
兆豐國際國民基金                                                 23.55000   23.71000  -0.16000   -0.67482
兆豐國際第一基金                                                 13.19000   13.39000  -0.20000   -1.49365
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.92860    9.91730   0.01130    0.11394
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.00610    7.99690   0.00920    0.11504
兆豐國際萬全基金                                                 20.53000   20.73000  -0.20000   -0.96479
兆豐國際電子基金                                                 26.00000   26.33000  -0.33000   -1.25332
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.85000    7.85000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.06000   22.33000  -0.27000   -1.20914
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.18000   16.93000   0.25000    1.47667
兆豐國際豐台灣基金                                               31.92000   32.03000  -0.11000   -0.34343
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.47980   12.47960   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.44000   11.50000  -0.06000   -0.52174
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.12180   11.12890  -0.00710   -0.06380
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.95460   11.94590   0.00870    0.07283
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.75450   10.74660   0.00790    0.07351
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.56080   11.55490   0.00590    0.05106
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.32190    8.32730  -0.00540   -0.06485
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.73440    9.72680   0.00760    0.07813
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.21160    9.20490   0.00670    0.07279
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.26200    9.25760   0.00440    0.04753
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.54630    9.53930   0.00700    0.07338
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.28000   11.27000   0.01000    0.08873
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
合庫全球新興市場基金                                              9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.79000   10.75000   0.04000    0.37209
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
合庫貨幣市場基金                                                 10.11190   10.11180   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.86360    9.85100   0.01260    0.12791
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.14890   10.13560   0.01330    0.13122
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.32030   10.31720   0.00310    0.03005
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.96010   11.94410   0.01600    0.13396
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.87040   13.85090   0.01950    0.14079
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.44640    9.43460   0.01180    0.12507
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.08990   10.07660   0.01330    0.13199
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.27930    8.27670   0.00260    0.03141
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.44110    9.42830   0.01280    0.13576
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.71210   10.69710   0.01500    0.14022
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.53000   10.58000  -0.05000   -0.47259
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.16000   10.22000  -0.06000   -0.58708
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.42000   10.47000  -0.05000   -0.47755
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.06000   10.12000  -0.06000   -0.59289
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.86360   10.86250   0.00110    0.01013
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.78460   10.71510   0.06950    0.64862
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.03480    9.97820   0.05660    0.56724
安聯中國東協基金                                                 16.05000   16.02000   0.03000    0.18727
安聯中國策略基金                                                 15.83000   15.60000   0.23000    1.47436
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.55000   14.45000   0.10000    0.69204
安聯中華新思路基金-美元                                          14.91000   14.72000   0.19000    1.29076
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.22000   13.05000   0.17000    1.30268
安聯台灣大壩基金                                                 25.27000   25.49000  -0.22000   -0.86308
安聯台灣科技基金                                                 44.91000   45.33000  -0.42000   -0.92654
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.46910   12.46900   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 28.79000   29.00000  -0.21000   -0.72414
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08290   10.07740   0.00550    0.05458
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.04620   15.04910  -0.00290   -0.01927
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.75730    9.75910  -0.00180   -0.01844
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.43000   11.47000  -0.04000   -0.34874
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.06000   11.11000  -0.05000   -0.45005
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.03510   12.02790   0.00720    0.05986
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08990   10.08250   0.00740    0.07339
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.24180   12.24130   0.00050    0.00408
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.67830    9.67420   0.00410    0.04238
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.50980    9.50280   0.00700    0.07366
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.22560    9.22520   0.00040    0.00434
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.86000   11.90000  -0.04000   -0.33613
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.12000   11.16000  -0.04000   -0.35842
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.54000   10.64000  -0.10000   -0.93985
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.81000   10.84000  -0.03000   -0.27675
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.59000    9.63000  -0.04000   -0.41537
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.72000   11.77000  -0.05000   -0.42481
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.58000   10.63000  -0.05000   -0.47037
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.73000   10.77000  -0.04000   -0.37140
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.70000    9.75000  -0.05000   -0.51282
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.77530   11.78050  -0.00520   -0.04414
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.86210   10.85650   0.00560    0.05158
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.53350   10.53310   0.00040    0.00380
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.07730    9.07380   0.00350    0.03857
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.87890    8.87430   0.00460    0.05184
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.58480    8.58450   0.00030    0.00349
安聯全球人口趨勢基金                                             10.96000   11.05000  -0.09000   -0.81448
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.33000    9.55000  -0.22000   -2.30366
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.15000   33.96000  -0.81000   -2.38516
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.95000    7.99000  -0.04000   -0.50063
安聯全球計量平衡基金                                             12.56000   12.47000   0.09000    0.72173
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.06340   12.06490  -0.00150   -0.01243
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.55450   10.55580  -0.00130   -0.01232
安聯全球新興市場基金                                             18.86000   18.84000   0.02000    0.10616
安聯全球農金趨勢基金                                              9.21000    9.28000  -0.07000   -0.75431
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.42000    9.46000  -0.04000   -0.42283
安聯亞洲動態策略基金                                             24.91000   24.70000   0.21000    0.85020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00810   10.00300   0.00510    0.05098
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.86000    9.85500   0.00500    0.05074
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.03430   83.98650   0.04780    0.05691
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.87420   12.87260   0.00160    0.01243
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.17340   67.13760   0.03580    0.05332
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.20460   10.20330   0.00130    0.01274
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.50950    2.50730   0.00220    0.08774
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.60680   10.61190  -0.00510   -0.04806
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09610    2.09350   0.00260    0.12419
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.92180    8.92600  -0.00420   -0.04705
宏利台灣動力基金                                                 30.61000   31.03000  -0.42000   -1.35353
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.43530   10.41430   0.02100    0.20165
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.66880    9.65200   0.01680    0.17406
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.37960    8.36270   0.01690    0.20209
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.01090    7.99830   0.01260    0.15753
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                      9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
宏利全球債券組合基金                                             13.02100   13.02350  -0.00250   -0.01920
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.79310    2.79060   0.00250    0.08959
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.80170   11.80160   0.00010    0.00085
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.86210    8.86130   0.00080    0.00903
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.28210    2.27820   0.00390    0.17119
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.60190   10.59670   0.00520    0.04907
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.42140    4.36950   0.05190    1.18778
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.72000    0.71200   0.00800    1.12360
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.35000   20.14000   0.21000    1.04270
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.56140   11.55040   0.01100    0.09523
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.34370   10.33520   0.00850    0.08224
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                              9.93850    9.93730   0.00120    0.01208
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.14740    9.14060   0.00680    0.07439
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.65980    8.65270   0.00710    0.08206
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.41740    8.41630   0.00110    0.01307
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.68110    8.67510   0.00600    0.06916
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.83410    2.82550   0.00860    0.30437
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41480    0.41360   0.00120    0.29014
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.43520   12.40760   0.02760    0.22244
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.94700    0.94460   0.00240    0.25408
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.74850    7.73160   0.01690    0.21858
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.17340    2.16690   0.00650    0.29997
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31270    0.31180   0.00090    0.28865
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.53020    9.50970   0.02050    0.21557
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35290    0.35180   0.00110    0.31268
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62410   13.62400   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.91000    2.91000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.75000   12.73000   0.02000    0.15711
宏利臺灣股息收益基金                                             28.08000   28.38000  -0.30000   -1.05708
宏利澳幣保本基金                                                 11.88820   11.88710   0.00110    0.00925
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.13000    9.09000   0.04000    0.44004
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                 9.92000    9.85000   0.07000    0.71066
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.99000   10.94000   0.05000    0.45704
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.41000   11.34000   0.07000    0.61728
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        12.03000   11.96000   0.07000    0.58528
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.32000   10.27000   0.05000    0.48685
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.75000   11.69000   0.06000    0.51326
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.01370    9.98250   0.03120    0.31255
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.18310   10.17450   0.00860    0.08453
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.04070    9.03850   0.00220    0.02434
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.46970   10.46730   0.00240    0.02293
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.72000    8.72000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                 12.92120   12.92110   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.18000   25.51000  -0.33000   -1.29361
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.11540   11.11610  -0.00070   -0.00630
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.07270   10.09110  -0.01840   -0.18234
保德信大中華基金                                                 31.22000   31.10000   0.12000    0.38585
保德信中小型股基金                                               43.80000   44.17000  -0.37000   -0.83767
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.74000   10.57000   0.17000    1.60833
保德信中國中小基金-美元                                          11.36000   11.19000   0.17000    1.51921
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.36000   10.21000   0.15000    1.46915
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.80880    9.78640   0.02240    0.22889
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.77340    9.75110   0.02230    0.22869
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.91460    9.89120   0.02340    0.23657
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.56890   10.54400   0.02490    0.23615
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
保德信中國品牌基金-美元                                          10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.22000   11.18000   0.04000    0.35778
保德信台商全方位基金                                             34.10000   34.66000  -0.56000   -1.61570
保德信全球中小基金                                               28.56000   28.70000  -0.14000   -0.48780
保德信全球消費商機基金                                           16.97000   17.11000  -0.14000   -0.81823
保德信全球基礎建設基金                                           11.50000   11.47000   0.03000    0.26155
保德信全球資源基金                                                7.36000    7.37000  -0.01000   -0.13569
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.24000    9.37000  -0.13000   -1.38741
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    28.92000   29.36000  -0.44000   -1.49864
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.96520    9.97210  -0.00690   -0.06919
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.60820   10.61570  -0.00750   -0.07065
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               8.92960    8.94150  -0.01190   -0.13309
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.49990    9.51250  -0.01260   -0.13246
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.40520    8.40810  -0.00290   -0.03449
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.83630   10.84000  -0.00370   -0.03413
保德信亞太基金                                                   22.29000   22.22000   0.07000    0.31503
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.63470    8.63450   0.00020    0.00232
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.20810   11.20770   0.00040    0.00357
保德信店頭市場基金                                               34.16000   34.35000  -0.19000   -0.55313
保德信拉丁美洲基金                                                7.45000    7.56000  -0.11000   -1.45503
保德信金平衡基金                                                 29.24000   29.54000  -0.30000   -1.01557
保德信金滿意基金                                                 40.70000   41.17000  -0.47000   -1.14161
保德信科技島基金                                                 24.81000   25.09000  -0.28000   -1.11598
保德信高成長基金                                                 87.08000   88.07000  -0.99000   -1.12411
保德信第一基金                                                   25.61000   26.03000  -0.42000   -1.61352
保德信貨幣市場基金                                               15.73950   15.73930   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.60910   10.67680  -0.06770   -0.63409
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.20550   10.28060  -0.07510   -0.73050
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.91580   10.97410  -0.05830   -0.53125
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.82960    9.89140  -0.06180   -0.62479
保德信新世紀基金                                                 10.03000   10.13000  -0.10000   -0.98717
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.29910    8.30680  -0.00770   -0.09270
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.89790   10.90800  -0.01010   -0.09259
保德信新興趨勢組合基金                                           11.58000   11.79000  -0.21000   -1.78117
保德信瑞騰基金                                                   15.52150   15.52140   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.06000   10.12000  -0.06000   -0.59289
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.95670    9.94650   0.01020    0.10255
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.03220   10.02190   0.01030    0.10277
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.88670    9.87470   0.01200    0.12152
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.90310    9.89020   0.01290    0.13043
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.88130    9.86210   0.01920    0.19468
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.84690    9.83000   0.01690    0.17192
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.99060    1.98850   0.00210    0.10561
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.64900    2.64630   0.00270    0.10203
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31560    0.31540   0.00020    0.06341
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45550    0.45530   0.00020    0.04393
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.84660    8.84400   0.00260    0.02940
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.88870   11.88590   0.00280    0.02356
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.72020    9.71070   0.00950    0.09783
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.65280   11.64130   0.01150    0.09879
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.28690    9.28320   0.00370    0.03986
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.16970   11.16530   0.00440    0.03941
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.29940   10.28620   0.01320    0.12833
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.12630   10.11160   0.01470    0.14538
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.27310   10.26690   0.00620    0.06039
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.68170   10.67590   0.00580    0.05433
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.15850   10.15170   0.00680    0.06698
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                  10.00370    9.99430   0.00940    0.09405
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.15730   10.14780   0.00950    0.09362
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.94630    9.93440   0.01190    0.11979
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.00660    9.99550   0.01110    0.11105
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.79200   10.76040   0.03160    0.29367
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.57830    6.56900   0.00930    0.14157
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.96530   10.94990   0.01540    0.14064
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63490   11.63480   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.05000   19.36000  -0.31000   -1.60124
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4316.230004386.20000 -69.97000   -1.59523
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.68210   10.65170   0.03040    0.28540
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.10340   12.06500   0.03840    0.31828
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.38320   11.34280   0.04040    0.35617
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.63380    9.60640   0.02740    0.28523
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.45740   10.42420   0.03320    0.31849
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.26470   10.22820   0.03650    0.35686
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.03270   11.00130   0.03140    0.28542
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   12.02270   11.98460   0.03810    0.31791
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.96710   11.92460   0.04250    0.35641
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.91000    6.92000  -0.01000   -0.14451
柏瑞巨人基金                                                     12.91000   13.08000  -0.17000   -1.29969
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63580   13.63570   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.78000   15.79000  -0.01000   -0.06333
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.23510   13.22480   0.01030    0.07788
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.83600   11.82110   0.01490    0.12605
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.51410   12.49600   0.01810    0.14485
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.11070    9.10350   0.00720    0.07909
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.84340    6.83800   0.00540    0.07897
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.05570    9.04440   0.01130    0.12494
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.70600    8.69320   0.01280    0.14724
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.09520   11.07920   0.01600    0.14441
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.58080    8.56840   0.01240    0.14472
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.01150   11.99640   0.01510    0.12587
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.46580   11.45690   0.00890    0.07768
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.58810   11.57110   0.01700    0.14692
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.39170   11.37520   0.01650    0.14505
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.06920    9.06210   0.00710    0.07835
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.11720   10.10450   0.01270    0.12569
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.95110    9.93640   0.01470    0.14794
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.86870    9.85440   0.01430    0.14511
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.70490    9.69100   0.01390    0.14343
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                    9.97910    9.97640   0.00270    0.02706
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.98090    9.97310   0.00780    0.07821
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.94920    9.93980   0.00940    0.09457
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.01560   10.00540   0.01020    0.10194
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.97910    9.97640   0.00270    0.02706
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.98090    9.97310   0.00780    0.07821
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.94920    9.93980   0.00940    0.09457
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                             10.01560   10.00540   0.01020    0.10194
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                   9.96010    9.95740   0.00270    0.02712
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.98090    9.97310   0.00780    0.07821
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.94920    9.93980   0.00940    0.09457
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.01560   10.00540   0.01020    0.10194
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.97910    9.97640   0.00270    0.02706
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.98090    9.97310   0.00780    0.07821
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.94920    9.93980   0.00940    0.09457
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                             10.01560   10.00540   0.01020    0.10194
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.71900   10.72820  -0.00920   -0.08576
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.00610   12.00680  -0.00070   -0.00583
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.49120   11.49000   0.00120    0.01044
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.34930    9.35740  -0.00810   -0.08656
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.21080   10.21140  -0.00060   -0.00588
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.06680   10.06570   0.00110    0.01093
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.43060   10.43950  -0.00890   -0.08525
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.17880   11.17940  -0.00060   -0.00537
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.10170   11.10040   0.00130    0.01171
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.34950    9.35750  -0.00800   -0.08549
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.21110   10.21170  -0.00060   -0.00588
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.06720   10.06610   0.00110    0.01093
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.42000   13.38000   0.04000    0.29895
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.83000   14.78000   0.05000    0.33829
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.81000   11.77000   0.04000    0.33985
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.49000   12.45000   0.04000    0.32129
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.91000   12.86000   0.05000    0.38880
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.64000   13.47000   0.17000    1.26206
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.18000   13.02000   0.16000    1.22888
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.16000   10.28000  -0.12000   -1.16732
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.35760   11.32680   0.03080    0.27192
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.55110    7.53060   0.02050    0.27222
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.48620   11.48890  -0.00270   -0.02350
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.20370   11.19670   0.00700    0.06252
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.40240   10.39530   0.00710    0.06830
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.60530    8.60730  -0.00200   -0.02324
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.79370    9.78760   0.00610    0.06232
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.82160    9.81490   0.00670    0.06826
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.77710   10.77030   0.00680    0.06314
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.08700   10.08940  -0.00240   -0.02379
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.38560   10.37850   0.00710    0.06841
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.14660   10.14020   0.00640    0.06312
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.29810    9.30030  -0.00220   -0.02366
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.27930    9.27140   0.00790    0.08521
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.84210    9.83530   0.00680    0.06914
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.40370   12.38120   0.02250    0.18173
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.00480   11.97370   0.03110    0.25974
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.48150   11.45030   0.03120    0.27248
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.57740    7.56370   0.01370    0.18113
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.66850    9.64340   0.02510    0.26028
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.35080   10.32270   0.02810    0.27222
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.66240   10.64310   0.01930    0.18134
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.49980   11.46850   0.03130    0.27292
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.46040   10.43330   0.02710    0.25975
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.66390    9.64630   0.01760    0.18245
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.57100   10.54230   0.02870    0.27224
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.17270   11.18000  -0.00730   -0.06530
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.81990   11.81610   0.00380    0.03216
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.93520   10.93190   0.00330    0.03019
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.32040    9.32650  -0.00610   -0.06541
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.98780    9.98460   0.00320    0.03205
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.98850    9.98550   0.00300    0.03004
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.14110   11.13760   0.00350    0.03143
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.96860    9.97510  -0.00650   -0.06516
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.41600   10.41280   0.00320    0.03073
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.62190    9.62820  -0.00630   -0.06543
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.47400    9.48020  -0.00620   -0.06540
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.20920   10.20590   0.00330    0.03233
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.74670    9.74370   0.00300    0.03079
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         17.92000   17.91000   0.01000    0.05583
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.58000   16.64000  -0.06000   -0.36058
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.04840   13.04740   0.00100    0.00766
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.82050   10.85730  -0.03680   -0.33894
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.58500   11.59050  -0.00550   -0.04745
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               11.94500   11.96830  -0.02330   -0.19468
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.26900   11.29870  -0.02970   -0.26286
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.03300   10.06710  -0.03410   -0.33873
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.50300   10.50800  -0.00500   -0.04758
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.30140   10.32150  -0.02010   -0.19474
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.46470   10.49220  -0.02750   -0.26210
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.30090   10.30580  -0.00490   -0.04755
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.40550   10.43290  -0.02740   -0.26263
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.82000   13.42000   0.40000    2.98063
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      30.84000   32.83000  -1.99000   -6.06153
國泰大中華基金                                                   21.35000   21.56000  -0.21000   -0.97403
國泰小龍基金                                                     16.41000   16.54000  -0.13000   -0.78597
國泰中小成長基金                                                 45.15000   45.64000  -0.49000   -1.07362
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.48750    4.41960   0.06790    1.53634
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.86000   20.61000   0.25000    1.21300
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.82240    0.81170   0.01070    1.31822
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.78210    0.77210   0.01000    1.29517
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.08490    2.07950   0.00540    0.25968
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.66110    9.66450  -0.00340   -0.03518
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.41420    8.41720  -0.00300   -0.03564
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32800    0.32790   0.00010    0.03050
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.34930   11.34830   0.00100    0.00881
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.80550    1.80980  -0.00430   -0.23760
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.05870   10.05310   0.00560    0.05570
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34990    0.34950   0.00040    0.11445
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.99770    4.90560   0.09210    1.87745
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.22000   22.86000   0.36000    1.57480
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.79050    0.77770   0.01280    1.64588
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.71270    3.62380   0.08890    2.45323
國泰中港台基金台幣級別                                           17.26000   16.89000   0.37000    2.19065
國泰中港台基金美元級別                                            0.59450    0.58160   0.01290    2.21802
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 25.78000   25.95000  -0.17000   -0.65511
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.65000   13.62000   0.03000    0.22026
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     31.85000   32.04000  -0.19000   -0.59301
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39410   12.39400   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     28.09000   28.28000  -0.19000   -0.67185
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.18560    2.19080  -0.00520   -0.23736
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.18000   10.23000  -0.05000   -0.48876
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.34900    0.35060  -0.00160   -0.45636
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.45670    0.45480   0.00190    0.41777
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.43000   12.55000  -0.12000   -0.95618
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.45370    0.45760  -0.00390   -0.85227
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.39000    5.40000  -0.01000   -0.18519
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18230    0.18230   0.00000    0.00000
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.71000    8.73000  -0.02000   -0.22910
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.29920    0.29980  -0.00060   -0.20013
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41270    0.41390  -0.00120   -0.28993
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37720    0.37820  -0.00100   -0.26441
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43530    0.43660  -0.00130   -0.29776
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.96000   11.00000  -0.04000   -0.36364
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48600    0.48310   0.00290    0.60029
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               18.67000   18.68000  -0.01000   -0.05353
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.05000   21.24000  -0.19000   -0.89454
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.39360    2.37270   0.02090    0.88085
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.34430   11.27890   0.06540    0.57984
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.41700   10.35700   0.06000    0.57932
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38320    0.38070   0.00250    0.65669
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.35190    0.34960   0.00230    0.65789
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49820    0.49070   0.00750    1.52843
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.94000   11.87000   0.07000    0.58972
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.42330    0.42060   0.00270    0.64194
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  17.88000   17.98000  -0.10000   -0.55617
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61350    0.61690  -0.00340   -0.55114
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           15.00000   15.03000  -0.03000   -0.19960
國泰科技生化基金                                                 37.89000   38.12000  -0.23000   -0.60336
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        24.25000   24.62000  -0.37000   -1.50284
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.34000   14.15000   0.19000    1.34276
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.67340   37.43600   0.23740    0.63415
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.48620   19.62950  -0.14330   -0.73002
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.52790   19.25730   0.27060    1.40518
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.81520   38.58800   0.22720    0.58878
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.00980   38.86150   0.14830    0.38161
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       39.94230   39.95050  -0.00820   -0.02053
國泰紐幣2021保本基金                                             11.90840   11.90890  -0.00050   -0.00420
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.19300   12.19380  -0.00080   -0.00656
國泰紐幣保本基金                                                 12.23570   12.23620  -0.00050   -0.00409
國泰高科技基金                                                   13.16000   13.28000  -0.12000   -0.90361
國泰國泰基金                                                     23.77000   23.94000  -0.17000   -0.71011
國泰富時中國A50基金                                              20.28000   20.79000  -0.51000   -2.45310
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)             9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33890    0.33980  -0.00090   -0.26486
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45020    0.44730   0.00290    0.64833
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.45000   10.59000  -0.14000   -1.32200
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35700    0.36160  -0.00460   -1.27212
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47430    0.47610  -0.00180   -0.37807
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.22000   10.34000  -0.12000   -1.16054
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)               9.95000   10.06000  -0.11000   -1.09344
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34930    0.35310  -0.00380   -1.07618
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46390    0.46490  -0.00100   -0.21510
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.79290   10.79460  -0.00170   -0.01575
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.95360    7.95490  -0.00130   -0.01634
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36470    0.36430   0.00040    0.10980
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27300    0.27290   0.00010    0.03664
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.21000   12.17000   0.04000    0.32868
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41940    0.41760   0.00180    0.43103
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.13570    2.12830   0.00740    0.34770
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.44570    1.44070   0.00500    0.34705
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35140    0.35100   0.00040    0.11396
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37620    0.37570   0.00050    0.13308
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24030    0.24000   0.00030    0.12500
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.80770   10.80500   0.00270    0.02499
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.18060    7.17880   0.00180    0.02507
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.48000   14.26000   0.22000    1.54278
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 33.99000   35.06000  -1.07000   -3.05191
國泰價值卓越基金                                                 15.22000   15.39000  -0.17000   -1.10461
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38940    0.38860   0.00080    0.20587
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.09490   12.09770  -0.00280   -0.02314
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41310    0.41280   0.00030    0.07267
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.66050    9.65350   0.00700    0.07251
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.61330    8.62460  -0.01130   -0.13102
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.54390   10.53330   0.01060    0.10063
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.48690    9.49940  -0.01250   -0.13159
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.04710   11.04610   0.00100    0.00905
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.07130   10.01490   0.05640    0.56316
第一金大中華基金                                                 26.57000   26.99000  -0.42000   -1.55613
第一金小型精選基金                                               37.50000   37.86000  -0.36000   -0.95087
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.70000   14.50000   0.20000    1.37931
第一金中國世紀基金-美元                                          10.07440    9.95630   0.11810    1.18618
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.19000   11.07000   0.12000    1.08401
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.19000   11.07000   0.12000    1.08401
第一金中概平衡基金                                               24.16000   24.30000  -0.14000   -0.57613
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22360   15.22340   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.55300  177.55100   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.49460   13.67160  -0.17700   -1.29465
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.49500   13.67260  -0.17760   -1.29895
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.24000   12.41000  -0.17000   -1.36986
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.25000   12.42000  -0.17000   -1.36876
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.93860    9.93410   0.00450    0.04530
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.93910    9.93430   0.00480    0.04832
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.47970    9.48360  -0.00390   -0.04112
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.50280    9.50670  -0.00390   -0.04102
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.24110   10.23620   0.00490    0.04787
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.77140    9.77540  -0.00400   -0.04092
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                      9.77150    9.77550  -0.00400   -0.04092
第一金全球大趨勢基金                                             22.01000   22.28000  -0.27000   -1.21185
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.73550    7.67900   0.05650    0.73577
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.58710    5.54630   0.04080    0.73563
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.07140    9.05080   0.02060    0.22760
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.07240    9.05180   0.02060    0.22758
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.89000    8.88000   0.01000    0.11261
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.89000    8.88000   0.01000    0.11261
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.22170    9.20080   0.02090    0.22715
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.22290    9.20190   0.02100    0.22821
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.52190    8.50960   0.01230    0.14454
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                            9.90380    9.88940   0.01440    0.14561
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.84910    9.84050   0.00860    0.08739
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.12580    8.12110   0.00470    0.05787
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.94320    8.94700  -0.00380   -0.04247
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.94310    8.94700  -0.00390   -0.04359
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           10.97350   10.96510   0.00840    0.07661
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         10.97430   10.96600   0.00830    0.07569
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.94410    9.93840   0.00570    0.05735
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.58880   14.59510  -0.00630   -0.04317
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            15.03420   15.10970  -0.07550   -0.49968
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          15.03260   15.10820  -0.07560   -0.50039
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.41000   13.48000  -0.07000   -0.51929
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.41000   13.49000  -0.08000   -0.59303
第一金亞洲科技基金                                               21.35000   21.23000   0.12000    0.56524
第一金亞洲新興市場基金                                           13.53000   13.42000   0.11000    0.81967
第一金店頭市場基金                                                9.59000    9.64000  -0.05000   -0.51867
第一金創新趨勢基金                                               22.72000   23.07000  -0.35000   -1.51712
第一金電子基金                                                   32.60000   32.93000  -0.33000   -1.00213
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.64000   14.25000   0.39000    2.73684
統一大滿貫基金                                                   32.25000   32.69000  -0.44000   -1.34598
統一大龍印基金                                                   16.83000   16.80000   0.03000    0.17857
統一大龍騰中國基金                                               11.33000   11.14000   0.19000    1.70557
統一中小基金                                                     25.43000   25.87000  -0.44000   -1.70081
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.71760    9.72420  -0.00660   -0.06787
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.96690    9.95290   0.01400    0.14066
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.46060    9.45610   0.00450    0.04759
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.27110   11.27870  -0.00760   -0.06738
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.46870   11.45260   0.01610    0.14058
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.89920   10.89400   0.00520    0.04773
統一台灣動力基金                                                 16.36000   16.59000  -0.23000   -1.38638
統一全天候基金                                                  104.32000  105.70000  -1.38000   -1.30558
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.63560    8.74070  -0.10510   -1.20242
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.16410    9.25640  -0.09230   -0.99715
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.96710    9.06500  -0.09790   -1.07998
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.76660    8.87330  -0.10670   -1.20248
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.30310    9.39680  -0.09370   -0.99715
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.10320    9.20250  -0.09930   -1.07905
統一全球債券組合基金                                             12.06870   12.06510   0.00360    0.02984
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.18000   15.53000  -0.35000   -2.25370
統一全球新科技基金(美元)                                         15.65000   15.98000  -0.33000   -2.06508
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.17000   14.47000  -0.30000   -2.07326
統一亞太基金                                                     26.88000   26.67000   0.21000    0.78740
統一亞洲大金磚基金                                               12.91000   12.94000  -0.03000   -0.23184
統一奔騰基金                                                     55.67000   56.47000  -0.80000   -1.41668
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63180   16.63160   0.00020    0.00120
統一強漢基金                                                     25.35000   25.07000   0.28000    1.11687
統一統信基金                                                     31.88000   32.34000  -0.46000   -1.42239
統一黑馬基金                                                     56.74000   57.36000  -0.62000   -1.08089
統一新亞洲科技能源基金                                           19.86000   19.85000   0.01000    0.05038
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.46430    8.46460  -0.00030   -0.00354
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.52660   10.52690  -0.00030   -0.00285
統一經建基金                                                     44.20000   44.75000  -0.55000   -1.22905
統一龍馬基金                                                     67.99000   68.75000  -0.76000   -1.10545
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.16000   21.55000  -0.39000   -1.80974
野村中小基金                                                     47.41000   48.08000  -0.67000   -1.39351
野村中國機會基金                                                 14.64000   14.56000   0.08000    0.54945
野村巴西基金                                                      6.37000    6.49000  -0.12000   -1.84900
野村日本領先基金                                                 12.33000   12.06000   0.27000    2.23881
野村台灣高股息基金                                               22.59000   22.67000  -0.08000   -0.35289
野村台灣運籌基金                                                 36.56000   37.01000  -0.45000   -1.21589
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.83090    9.82800   0.00290    0.02951
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.81760    9.81560   0.00200    0.02038
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.81320    9.82620  -0.01300   -0.13230
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.83090    9.82800   0.00290    0.02951
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.81760    9.81560   0.00200    0.02038
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.81320    9.82620  -0.01300   -0.13230
野村平衡基金                                                     18.83000   19.04000  -0.21000   -1.10294
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.60000    8.58000   0.02000    0.23310
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       8.87000    8.83000   0.04000    0.45300
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.29000   12.26000   0.03000    0.24470
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
野村全球生技醫療基金                                             15.53000   15.77000  -0.24000   -1.52188
野村全球品牌基金                                                 26.20000   26.39000  -0.19000   -0.71997
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     7.91500    7.91620  -0.00120   -0.01516
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    10.78740   10.78920  -0.00180   -0.01668
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  10.48280   10.46870   0.01410    0.13469
野村全球氣候變遷基金                                              8.25000    8.27000  -0.02000   -0.24184
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.55000   12.56000  -0.01000   -0.07962
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.32000   18.34000  -0.02000   -0.10905
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.85000   11.85000   0.00000    0.00000
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.60290   10.60540  -0.00250   -0.02357
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.40410   10.41860  -0.01450   -0.13917
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.60960    9.63210  -0.02250   -0.23359
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.36080    9.38210  -0.02130   -0.22703
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.77580    8.80330  -0.02750   -0.31238
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.90660   10.93220  -0.02560   -0.23417
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.45180   10.47550  -0.02370   -0.22624
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.84420    9.87490  -0.03070   -0.31089
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.25970   11.29160  -0.03190   -0.28251
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.85490   10.87280  -0.01790   -0.16463
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.35290   10.38050  -0.02760   -0.26588
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.47480   10.51360  -0.03880   -0.36905
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.46900   10.50630  -0.03730   -0.35503
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.92980    9.96710  -0.03730   -0.37423
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.45780    9.50200  -0.04420   -0.46517
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.75000    9.77950  -0.02950   -0.30165
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.83260   11.87640  -0.04380   -0.36880
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.52260   12.56760  -0.04500   -0.35806
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.92960   10.97070  -0.04110   -0.37463
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.41190   10.46060  -0.04870   -0.46556
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        10.95610   10.98940  -0.03330   -0.30302
野村成長基金                                                     28.82000   28.94000  -0.12000   -0.41465
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.07120   10.03400   0.03720    0.37074
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                        10.06190   10.02200   0.03990    0.39812
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.81300    9.78160   0.03140    0.32101
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.15610   10.11870   0.03740    0.36961
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.12930   10.08920   0.04010    0.39745
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.88020    9.84860   0.03160    0.32086
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.63000    9.59000   0.04000    0.41710
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.44000   13.39000   0.05000    0.37341
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.22350   10.23120  -0.00770   -0.07526
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.13070   10.13800  -0.00730   -0.07201
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.90030    9.91610  -0.01580   -0.15934
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.56340   10.57140  -0.00800   -0.07568
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.38900   10.39650  -0.00750   -0.07214
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.15540   10.17170  -0.01630   -0.16025
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.08790    9.09910  -0.01120   -0.12309
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.92410    9.92620  -0.00210   -0.02116
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.81640    9.81790  -0.00150   -0.01528
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.48350   13.50020  -0.01670   -0.12370
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.69940   12.70210  -0.00270   -0.02126
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.43160   10.43320  -0.00160   -0.01534
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.26760   10.26080   0.00680    0.06627
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.96480    9.95760   0.00720    0.07231
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.33770    9.33980  -0.00210   -0.02248
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.83860   10.84100  -0.00240   -0.02214
野村泰國基金                                                     44.75000   44.77000  -0.02000   -0.04467
野村高科技基金                                                   10.91000   11.10000  -0.19000   -1.71171
野村貨幣市場基金                                                 16.23880   16.23860   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.73000   16.59000   0.14000    0.84388
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.05550    8.05700  -0.00150   -0.01862
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.72110   11.72330  -0.00220   -0.01877
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.86000    7.84000   0.02000    0.25510
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
野村精選貨幣市場基金                                             12.06640   12.06640   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.90000   11.81000   0.09000    0.76207
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.40000   11.30000   0.10000    0.88496
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.07000   10.99000   0.08000    0.72793
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.03000    7.97000   0.06000    0.75282
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.31000   11.22000   0.09000    0.80214
野村積極成長基金                                                 12.17000   12.22000  -0.05000   -0.40917
野村優質基金                                                     33.93000   34.44000  -0.51000   -1.48084
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.71520    8.70480   0.01040    0.11947
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.06510    8.05530   0.00980    0.12166
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.87360    7.87310   0.00050    0.00635
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.48720   11.47360   0.01360    0.11853
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.46180   10.44910   0.01270    0.12154
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.24300   10.24230   0.00070    0.00683
野村環球基金-人民幣計價                                          14.96000   15.22000  -0.26000   -1.70828
野村環球基金-美元計價                                            11.96000   12.17000  -0.21000   -1.72555
野村環球基金-新臺幣計價                                          15.82000   16.10000  -0.28000   -1.73913
野村鴻利基金                                                     21.80000   22.01000  -0.21000   -0.95411
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84380   16.84370   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.60000   20.82000  -0.22000   -1.05668
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.63000   12.59000   0.04000    0.31771
野村鑫平衡組合基金                                               14.55000   14.47000   0.08000    0.55287
野村鑫全球債券組合基金                                           13.16910   13.17430  -0.00520   -0.03947
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.89470    9.89850  -0.00380   -0.03839
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.92490    9.91660   0.00830    0.08370
凱基台商天下基金                                                 13.53000   13.45000   0.08000    0.59480
凱基台灣精五門基金                                               20.85000   21.04000  -0.19000   -0.90304
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                         9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.76040   10.76910  -0.00870   -0.08079
凱基亞太高股息基金                                               13.34000   13.24000   0.10000    0.75529
凱基亞洲四金磚基金                                               17.93000   17.87000   0.06000    0.33576
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.82000   13.65000   0.17000    1.24542
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.65610   13.51650   0.13960    1.03281
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.73000   12.60000   0.13000    1.03175
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52580   11.52570   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.79000   26.99000  -0.20000   -0.74102
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       19.51000   20.23000  -0.72000   -3.55907
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       19.99410   20.71920  -0.72510   -3.49965
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.64000   18.56000   0.08000    0.43103
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.82780   18.74280   0.08500    0.45351
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                     9.96570    9.97040  -0.00470   -0.04714
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       7.97770    7.98150  -0.00380   -0.04761
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.02000    8.09000  -0.07000   -0.86527
凱基資源國基金                                                    9.83000    9.90000  -0.07000   -0.70707
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     10.82000   10.85000  -0.03000   -0.27650
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.53060   11.57890  -0.04830   -0.41714
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.43000   10.48000  -0.05000   -0.47710
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.68390   10.77090  -0.08700   -0.80773
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.35000   10.44000  -0.09000   -0.86207
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.06000   12.20000  -0.14000   -1.14754
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.49480   12.63680  -0.14200   -1.12370
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.55000   15.09000   0.46000    3.04838
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       28.39000   30.29000  -1.90000   -6.27270
富邦NASDAQ-100基金                                               26.21000   27.09000  -0.88000   -3.24843
富邦上証180基金                                                  31.23000   31.89000  -0.66000   -2.06961
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24840    0.24570   0.00270    1.09890
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.24000    7.17000   0.07000    0.97629
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.20000    7.00000   0.20000    2.85714
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 41.64000   44.24000  -2.60000   -5.87703
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.33970   20.37570  -0.03600   -0.17668
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.18620   11.18520   0.00100    0.00894
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.60580   10.63550  -0.02970   -0.27925
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.03870   13.02830   0.01040    0.07983
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.93390    1.93290   0.00100    0.05174
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.76320    9.75540   0.00780    0.07996
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.49560    1.49480   0.00080    0.05352
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.56390   11.55960   0.00430    0.03720
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74780    1.74870  -0.00090   -0.05147
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.11500   10.11120   0.00380    0.03758
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54810    1.54890  -0.00080   -0.05165
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             11.95620   11.87420   0.08200    0.69057
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.37350   11.30460   0.06890    0.60949
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             10.93690   10.89160   0.04530    0.41592
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.60430   10.53160   0.07270    0.69030
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                               10.00600    9.94530   0.06070    0.61034
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.63240    9.59250   0.03990    0.41595
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.07000   15.13000  -0.06000   -0.39656
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.58000   22.41000   0.17000    0.75859
富邦日本東証基金                                                 21.72000   21.76000  -0.04000   -0.18382
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.16000   41.50000  -0.34000   -0.81928
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.02000   46.44000  -0.42000   -0.90439
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.99000   51.72000  -0.73000   -1.41145
富邦台灣心基金                                                   21.63000   21.91000  -0.28000   -1.27796
富邦台灣釆吉50基金                                               47.76000   48.44000  -0.68000   -1.40380
富邦台灣科技指數基金                                             56.04000   57.17000  -1.13000   -1.97656
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.28910    0.28830   0.00080    0.27749
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.61000    8.59000   0.02000    0.23283
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.30010    2.29890   0.00120    0.05220
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34260    0.34240   0.00020    0.05841
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.73200   10.74040  -0.00840   -0.07821
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01210    2.01060   0.00150    0.07460
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33130    0.33120   0.00010    0.03019
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.32350    9.33080  -0.00730   -0.07824
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.26000   22.15000   0.11000    0.49661
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.55000   15.60000  -0.05000   -0.32051
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               26.68000   26.57000   0.11000    0.41400
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61440   15.61430   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     63.65000   64.41000  -0.76000   -1.17994
富邦科技基金                                                     24.19000   24.58000  -0.39000   -1.58666
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.40550   38.38630   0.01920    0.05002
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.02740   37.75190   0.27550    0.72976
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.12000   36.96720   0.15280    0.41334
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              13.02000   12.71000   0.31000    2.43902
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              32.67000   34.25000  -1.58000   -4.61314
富邦香港H股基金                                                  20.93000   21.41000  -0.48000   -2.24194
富邦高成長基金                                                   24.14000   24.44000  -0.30000   -1.22750
富邦基金                                                         12.90000   13.11000  -0.21000   -1.60183
富邦深証100基金                                                  11.31000   11.56000  -0.25000   -2.16263
富邦富時歐洲ETF基金                                              19.85000   19.51000   0.34000    1.74270
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.39630    0.39620   0.00010    0.02524
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.13760   12.14390  -0.00630   -0.05188
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.55340    9.55830  -0.00490   -0.05126
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30030    0.30010   0.00020    0.06664
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.94850    8.95310  -0.00460   -0.05138
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                             10.00680   10.00250   0.00430    0.04299
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.99300    9.99670  -0.00370   -0.03701
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                             10.00680   10.00250   0.00430    0.04299
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.99300    9.99670  -0.00370   -0.03701
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.01000   20.13000  -0.12000   -0.59613
富邦精準基金                                                     46.13000   46.66000  -0.53000   -1.13588
富邦精銳中小基金                                                 11.51000   11.64000  -0.13000   -1.11684
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.52000   21.81000  -0.29000   -1.32967
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.85000    7.73000   0.12000    1.55239
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.74000   15.21000  -0.47000   -3.09007
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.09000   19.07000   0.02000    0.10488
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.28300   10.23200   0.05100    0.49844
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.42070   11.39700   0.02370    0.20795
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.86700   10.85810   0.00890    0.08197
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.11130   10.06110   0.05020    0.49895
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.18460   11.16130   0.02330    0.20876
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.62020   10.61160   0.00860    0.08104
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富達台灣成長基金                                                 29.93000   30.24000  -0.31000   -1.02513
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.28790    9.28160   0.00630    0.06788
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.74000    9.73430   0.00570    0.05856
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.62630    9.63410  -0.00780   -0.08096
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.94220    9.93580   0.00640    0.06441
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.91460    9.90880   0.00580    0.05853
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.79770    9.80570  -0.00800   -0.08159
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.82720    9.83510  -0.00790   -0.08032
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.84030    8.80380   0.03650    0.41459
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.74360    9.70430   0.03930    0.40498
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.40140    9.37670   0.02470    0.26342
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.60250   10.55870   0.04380    0.41482
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.32830   10.28650   0.04180    0.40636
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.01200    9.98550   0.02650    0.26538
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.50250    9.47750   0.02500    0.26378
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.81870    9.79270   0.02600    0.26550
富達卓越領航全球組合基金                                         14.43000   14.21000   0.22000    1.54821
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.05590    9.02220   0.03370    0.37352
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.67390    9.63870   0.03520    0.36519
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.53630    9.51520   0.02110    0.22175
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.99510    9.95800   0.03710    0.37256
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.92180    9.88570   0.03610    0.36517
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.80750    9.78550   0.02200    0.22482
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.59730    9.57580   0.02150    0.22452
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.84090    9.81870   0.02220    0.22610
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.42000   10.34000   0.08000    0.77369
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.26000   12.19000   0.07000    0.57424
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.43000    9.33000   0.10000    1.07181
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.84000   11.75000   0.09000    0.76596
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.94000   10.86000   0.08000    0.73665
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.68380    9.67480   0.00900    0.09303
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.45200    9.44930   0.00270    0.02857
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.86100    8.86780  -0.00680   -0.07668
富蘭克林華美中華基金                                             14.69000   14.70000  -0.01000   -0.06803
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.70000   20.95000  -0.25000   -1.19332
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.68000   19.79000  -0.11000   -0.55584
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.18500    8.18780  -0.00280   -0.03420
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.54740    9.54140   0.00600    0.06288
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.09340   10.08710   0.00630    0.06246
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.46760    9.47090  -0.00330   -0.03484
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.99950   10.99440   0.00510    0.04639
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.95220    8.94810   0.00410    0.04582
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.46630    9.46190   0.00440    0.04650
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.89590   12.88740   0.00850    0.06596
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.51450   10.50750   0.00700    0.06662
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.10810   10.10340   0.00470    0.04652
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.85050    7.84680   0.00370    0.04715
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.40430    9.39980   0.00450    0.04787
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.47560   10.48020  -0.00460   -0.04389
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.60320    7.60650  -0.00330   -0.04338
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.12100    9.12510  -0.00410   -0.04493
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.41370   10.40790   0.00580    0.05573
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.90900    7.90460   0.00440    0.05566
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.31730    8.31440   0.00290    0.03488
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.56910    9.55660   0.01250    0.13080
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.13870   10.12540   0.01330    0.13135
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.60550   12.60120   0.00430    0.03412
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.13000   10.25000  -0.12000   -1.17073
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.83000    9.95000  -0.12000   -1.20603
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.87000    8.85000   0.02000    0.22599
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                         9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.03000    8.00000   0.03000    0.37500
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                         9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.58000    8.59000  -0.01000   -0.11641
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.88000   10.82000   0.06000    0.55453
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.91000   10.85000   0.06000    0.55300
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.51000   11.45000   0.06000    0.52402
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.24000   10.19000   0.05000    0.49068
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.80000   10.75000   0.05000    0.46512
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.60360   12.65260  -0.04900   -0.38727
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.30000   10.35000  -0.05000   -0.48309
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.22000   10.29000  -0.07000   -0.68027
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.88000    9.95000  -0.07000   -0.70352
富蘭克林華美第一富基金                                           40.00000   40.47000  -0.47000   -1.16135
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28450   10.28440   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                12.99000   13.27000  -0.28000   -2.11002
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.25000   13.57000  -0.32000   -2.35814
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.52000   14.89000  -0.37000   -2.48489
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.11010    7.10750   0.00260    0.03658
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.25980   11.24320   0.01660    0.14764
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.19710   10.23010  -0.03300   -0.32258
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.30470   11.34130  -0.03660   -0.32271
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.33200    7.33350  -0.00150   -0.02045
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.74360    9.73490   0.00870    0.08937
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.60880   10.59940   0.00940    0.08868
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.91040   10.91260  -0.00220   -0.02016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.22000   19.21000   0.01000    0.05206
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.49150   11.49050   0.00100    0.00870
復華人生目標基金                                                 34.78130   35.08800  -0.30670   -0.87409
復華大中華中小策略基金                                            9.96000    9.84000   0.12000    1.21951
復華中小精選基金                                                 66.20000   67.04000  -0.84000   -1.25298
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.70000    9.64000   0.06000    0.62241
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.96000    8.92000   0.04000    0.44843
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.93000   11.79000   0.14000    1.18745
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.05000   10.92000   0.13000    1.19048
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.28000   11.19000   0.09000    0.80429
復華台灣智能基金                                                 11.59000   11.66000  -0.07000   -0.60034
復華全方位基金                                                   27.35000   27.61000  -0.26000   -0.94169
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.44000   13.57000  -0.13000   -0.95800
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.93000   20.14000  -0.21000   -1.04270
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.29000   20.28000   0.01000    0.04931
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.97000   16.16000  -0.19000   -1.17574
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.50000   14.68000  -0.18000   -1.22616
復華全球原物料基金                                                8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.06000   13.08000  -0.02000   -0.15291
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45180   11.46050  -0.00870   -0.07591
復華全球債券基金                                                 13.63640   13.63140   0.00500    0.03668
復華全球債券組合基金                                             14.67000   14.68000  -0.01000   -0.06812
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.61000   13.53000   0.08000    0.59128
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.67000    9.61000   0.06000    0.62435
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
復華有利貨幣市場基金                                             13.41610   13.41590   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 14.17000   14.01000   0.16000    1.14204
復華亞太成長基金                                                 14.59000   14.62000  -0.03000   -0.20520
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
復華東協世紀基金                                                 13.81000   13.76000   0.05000    0.36337
復華南非幣長期收益基金A                                          13.81000   13.79000   0.02000    0.14503
復華南非幣長期收益基金B                                           8.87000    8.86000   0.01000    0.11287
復華南非幣短期收益基金A                                          13.47000   13.46000   0.01000    0.07429
復華南非幣短期收益基金B                                           9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
復華美國新星基金-美元                                            12.48000   12.76000  -0.28000   -2.19436
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.91000   12.18000  -0.27000   -2.21675
復華恒生基金                                                     21.00000   21.51000  -0.51000   -2.37099
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.39000    8.18000   0.21000    2.56724
復華恒生單日正向二倍基金                                         34.99000   36.90000  -1.91000   -5.17615
復華神盾基金                                                     23.88760   24.09180  -0.20420   -0.84759
復華高成長基金                                                   62.27000   63.09000  -0.82000   -1.29973
復華高益策略組合基金                                             12.91000   12.92000  -0.01000   -0.07740
復華貨幣市場基金                                                 14.37560   14.37550   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         17.79000   17.72000   0.07000    0.39503
復華復華基金                                                     19.71000   19.97000  -0.26000   -1.30195
復華華人世紀基金                                                 19.69000   19.31000   0.38000    1.96789
復華傳家二號基金                                                 27.38170   27.60130  -0.21960   -0.79561
復華傳家基金                                                     22.61100   22.78410  -0.17310   -0.75974
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.74000   14.74000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.72000   11.69000   0.03000    0.25663
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.10000   14.08000   0.02000    0.14205
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.56000   18.47000   0.09000    0.48728
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.21000    6.21000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.58000   13.58000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.27000   14.27000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                         10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                              23.81000   24.32000  -0.51000   -2.09704
復華數位經濟基金                                                 53.46000   54.43000  -0.97000   -1.78211
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.64000   11.54000   0.10000    0.86655
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.95640    9.94120   0.01520    0.15290
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.79160    9.78820   0.00340    0.03474
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.11320   10.09780   0.01540    0.15251
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.91500    9.91160   0.00340    0.03430
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.96040    9.95320   0.00720    0.07234
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.90430    9.90330   0.00100    0.01010
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.97970    9.97580   0.00390    0.03909
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.92340    9.92560  -0.00220   -0.02216
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.97960    9.97570   0.00390    0.03910
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.92420    9.92630  -0.00210   -0.02116
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.30430    9.30250   0.00180    0.01935
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.21680    9.22890  -0.01210   -0.13111
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.68480    8.70150  -0.01670   -0.19192
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.33660   11.33460   0.00200    0.01765
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.24050   11.25520  -0.01470   -0.13061
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.71040   10.73100  -0.02060   -0.19197
景順主流基金                                                     19.64000   19.82000  -0.18000   -0.90817
景順台灣科技基金                                                 35.24000   35.59000  -0.35000   -0.98342
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.41000    9.44000  -0.03000   -0.31780
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 10.96000   10.98000  -0.02000   -0.18215
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.46000   10.50000  -0.04000   -0.38095
景順全球科技基金                                                 19.58000   20.18000  -0.60000   -2.97324
景順全球康健基金                                                 16.61000   16.70000  -0.09000   -0.53892
景順貨幣市場基金                                                 15.91510   15.91490   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     36.08000   36.56000  -0.48000   -1.31291
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.10000   15.45000  -0.35000   -2.26537
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.33000   13.65000  -0.32000   -2.34432
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.28000   10.38000  -0.10000   -0.96339
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                   9.84000    9.94000  -0.10000   -1.00604
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.32000   10.42000  -0.10000   -0.95969
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                   9.91000   10.01000  -0.10000   -0.99900
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            8.75000    8.74000   0.01000    0.11442
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.40000    8.40000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            8.82000    8.80000   0.02000    0.22727
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.46000    8.45000   0.01000    0.11834
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.80580    8.80670  -0.00090   -0.01022
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.39550    8.38880   0.00670    0.07987
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.08860   11.08970  -0.00110   -0.00992
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.54950   10.54110   0.00840    0.07969
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.50000    8.35000   0.15000    1.79641
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.97000    8.77000   0.20000    2.28050
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.38000   12.12000   0.26000    2.14521
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.63040    9.62800   0.00240    0.02493
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.28190    9.28530  -0.00340   -0.03662
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.77150    9.76910   0.00240    0.02457
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.41950    9.42300  -0.00350   -0.03714
華南永昌永昌基金                                                 19.73000   19.87000  -0.14000   -0.70458
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.29580   14.29850  -0.00270   -0.01888
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.69000    9.74000  -0.05000   -0.51335
華南永昌全球精品基金                                             14.30000   14.34000  -0.04000   -0.27894
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.73000   11.84000  -0.11000   -0.92905
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.04000   11.15000  -0.11000   -0.98655
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.61000   13.75000  -0.14000   -1.01818
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         12.81000   12.94000  -0.13000   -1.00464
華南永昌物聯網精選基金                                           13.10000   13.26000  -0.16000   -1.20664
華南永昌策略報酬基金                                             10.56000   10.50000   0.06000    0.57143
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.17770   16.17750   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.83130   24.90530  -0.07400   -0.29713
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91790   11.91780   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.15400   10.15340   0.00060    0.00591
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.41090   10.44070  -0.02980   -0.28542
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                         10.01420   10.01350   0.00070    0.00699
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.23660   10.26590  -0.02930   -0.28541
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.04750   10.04730   0.00020    0.00199
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.24470   10.27440  -0.02970   -0.28907
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.04750   10.04730   0.00020    0.00199
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.23920   10.26900  -0.02980   -0.29019
華頓中小型基金                                                   24.29000   24.46000  -0.17000   -0.69501
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.73340   12.73560  -0.00220   -0.01727
華頓台灣基金                                                     25.82000   26.13000  -0.31000   -1.18638
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50020   11.50010   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             16.72000   16.85000  -0.13000   -0.77151
華頓全球高收益債券基金A                                          13.38850   13.38240   0.00610    0.04558
華頓全球高收益債券基金B                                           8.52870    8.52480   0.00390    0.04575
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.73000    5.72000   0.01000    0.17483
華頓新興亞太債券基金A                                            10.48470   10.47810   0.00660    0.06299
華頓新興亞太債券基金B                                             8.10820    8.10310   0.00510    0.06294
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.98190    2.96770   0.01420    0.47849
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.87040   13.83360   0.03680    0.26602
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.47610    0.47450   0.00160    0.33720
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.83920   11.80090   0.03830    0.32455
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.84250   10.80380   0.03870    0.35821
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.94840   10.93600   0.01240    0.11339
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.00730    9.99590   0.01140    0.11405
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.82710   11.80640   0.02070    0.17533
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.93540   10.91550   0.01990    0.18231
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.79000   12.60000   0.19000    1.50794
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.46000   11.31000   0.15000    1.32626
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       13.01000   12.83000   0.18000    1.40296
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.40820    2.40710   0.00110    0.04570
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.97810    1.97490   0.00320    0.16203
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.30680   12.33850  -0.03170   -0.25692
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.20220   10.22850  -0.02630   -0.25712
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38380    0.38420  -0.00040   -0.10411
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.33220    0.33240  -0.00020   -0.06017
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.51000    3.50000   0.01000    0.28571
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.33000   16.31000   0.02000    0.12262
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.56000    0.56000   0.00000    0.00000
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.17950   13.17970  -0.00020   -0.00152
匯豐太平洋精典基金                                               18.03000   17.87000   0.16000    0.89536
匯豐台灣精典基金                                                 24.07000   24.39000  -0.32000   -1.31201
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.54000   11.72000  -0.18000   -1.53584
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.82000    7.76000   0.06000    0.77320
匯豐安富基金                                                     25.39000   25.62000  -0.23000   -0.89774
匯豐成功基金                                                     38.44000   38.72000  -0.28000   -0.72314
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.33000   11.30000   0.03000    0.26549
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.35000   11.32000   0.03000    0.26502
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.14000   11.11000   0.03000    0.27003
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.25000   11.22000   0.03000    0.26738
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.44590    2.43930   0.00660    0.27057
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.26110    2.25440   0.00670    0.29720
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.80300   11.79910   0.00390    0.03305
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.32500    8.32100   0.00400    0.04807
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39120    0.39080   0.00040    0.10235
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35660    0.35610   0.00050    0.14041
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.06000    8.17000  -0.11000   -1.34639
匯豐金磚動力基金                                                 14.82000   14.87000  -0.05000   -0.33625
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97010   14.97000   0.00010    0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.81430   15.81420   0.00010    0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.99000    5.02000  -0.03000   -0.59761
匯豐新鑽動力基金                                                 11.66000   11.60000   0.06000    0.51724
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.78090    5.78000   0.00090    0.01557
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.25600    9.25520   0.00080    0.00864
匯豐龍鳳基金                                                     51.61000   52.33000  -0.72000   -1.37588
匯豐龍騰電子基金                                                 38.28000   38.72000  -0.44000   -1.13636
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.42880   12.42500   0.00380    0.03058
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.17000   20.47000  -0.30000   -1.46556
新光中國成長基金(人民幣)                                         12.08000   11.92000   0.16000    1.34228
新光中國成長基金(美元)                                           13.31000   13.05000   0.26000    1.99234
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.54000   12.29000   0.25000    2.03417
新光台灣富貴基金                                                 23.70000   23.93000  -0.23000   -0.96114
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.45000    9.50000  -0.05000   -0.52632
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.57000    8.62000  -0.05000   -0.58005
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.60000   11.55000   0.05000    0.43290
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.68000   10.63000   0.05000    0.47037
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.00340    9.96550   0.03790    0.38031
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.23270    9.19540   0.03730    0.40564
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.73100    9.69410   0.03690    0.38064
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     8.97160    8.93540   0.03620    0.40513
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.83000    9.88000  -0.05000   -0.50607
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
新光吉星貨幣市場基金                                             15.41950   15.41930   0.00020    0.00130
新光亞洲精選基金-美金                                            25.44000   25.31000   0.13000    0.51363
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.35000   24.22000   0.13000    0.53675
新光兩岸優勢基金                                                 14.25000   13.98000   0.27000    1.93133
新光店頭基金                                                     25.45000   25.68000  -0.23000   -0.89564
新光南非幣保本基金                                               11.59000   11.59000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.59000    8.58000   0.01000    0.11655
新光創新科技基金                                                 15.53000   15.70000  -0.17000   -1.08280
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.78390    9.79630  -0.01240   -0.12658
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.13640   10.11980   0.01660    0.16403
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.75750    9.74640   0.01110    0.11389
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.42820    9.44020  -0.01200   -0.12712
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.78050    9.76370   0.01680    0.17207
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.41300    9.40220   0.01080    0.11487
新光澳幣八年期保本基金                                           10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
新光澳幣十年期保本基金                                           10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.73000   11.72000   0.01000    0.08532
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.06480   10.04620   0.01860    0.18514
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.06540   10.04680   0.01860    0.18513
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.93370    9.92450   0.00920    0.09270
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.93370    9.92450   0.00920    0.09270
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.97800    9.95900   0.01900    0.19078
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.97770    9.95880   0.01890    0.18978
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.96060    9.94210   0.01850    0.18608
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.96290    9.94440   0.01850    0.18603
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.03000    7.10000  -0.07000   -0.98592
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.53000    8.47000   0.06000    0.70838
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.00950   10.00410   0.00540    0.05398
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.85250    9.84690   0.00560    0.05687
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.99040    9.98350   0.00690    0.06911
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.86060    9.85380   0.00680    0.06901
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.90420    9.89320   0.01100    0.11119
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.09510   10.08400   0.01110    0.11008
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.86620   13.86950  -0.00330   -0.02379
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.74040    8.74250  -0.00210   -0.02402
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群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.56230   36.30560   0.25670    0.70705
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.89700   36.59470   0.30230    0.82608
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.64930   38.41370   0.23560    0.61332
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.04960   11.04850   0.00110    0.00996
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.23980   10.18250   0.05730    0.56273
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.20290   13.03360   0.16930    1.29895
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.86600   10.66060   0.20540    1.92672
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.62000   10.43000   0.19000    1.82167
群益大印度基金-人民幣                                            12.63430   12.62210   0.01220    0.09666
群益大印度基金-美元                                              13.08330   12.99010   0.09320    0.71747
群益大印度基金-新臺幣                                            11.72000   11.64000   0.08000    0.68729
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.00890   12.07990  -0.07100   -0.58775
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.75070   12.74730   0.00340    0.02667
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.31000   11.32000  -0.01000   -0.08834
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.28590   11.35250  -0.06660   -0.58665
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.93590   10.93290   0.00300    0.02744
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.63640    9.69350  -0.05710   -0.58905
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.37480    9.37230   0.00250    0.02667
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.42530    9.48110  -0.05580   -0.58854
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.47660    9.47410   0.00250    0.02639
群益中小型股基金                                                 46.49000   47.01000  -0.52000   -1.10615
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.82930    9.82360   0.00570    0.05802
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.04780    9.98010   0.06770    0.67835
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.90270    8.84820   0.05450    0.61594
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.80540    8.80020   0.00520    0.05909
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               9.00090    8.94030   0.06060    0.67783
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.97580    7.92700   0.04880    0.61562
群益中國高收益債券基金N-美元                                     10.09790   10.05320   0.04470    0.44463
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.42150   11.42280  -0.00130   -0.01138
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.33790   11.28760   0.05030    0.44562
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.52140   10.48200   0.03940    0.37588
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.71360    9.67120   0.04240    0.43842
群益中國新機會基金N-美元                                          9.82100    9.71800   0.10300    1.05989
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.92000    9.82000   0.10000    1.01833
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.61470    8.57710   0.03760    0.43838
群益中國新機會基金-美元                                          10.50120   10.39100   0.11020    1.06053
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.46000    9.37000   0.09000    0.96051
群益平衡王基金                                                   19.41570   19.47610  -0.06040   -0.31012
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.76000    7.73000   0.03000    0.38810
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.67000    5.65000   0.02000    0.35398
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.55770    9.53750   0.02020    0.21180
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.04500    9.96210   0.08290    0.83215
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.00000    8.93000   0.07000    0.78387
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.75090    8.73240   0.01850    0.21185
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.19720    9.12130   0.07590    0.83212
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.24000    8.17000   0.07000    0.85679
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.99190    9.97830   0.01360    0.13630
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.84840    9.83260   0.01580    0.16069
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.58130    9.56820   0.01310    0.13691
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.51030    9.49500   0.01530    0.16114
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.04940   10.03570   0.01370    0.13651
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.15710   10.14070   0.01640    0.16172
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.74990    9.73660   0.01330    0.13660
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.09310   10.07240   0.02070    0.20551
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.47450    7.45920   0.01530    0.20512
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.50430   14.68410  -0.17980   -1.22445
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.51000   13.69000  -0.18000   -1.31483
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.28000   11.30000  -0.02000   -0.17699
群益印度中小基金N-美元                                            9.71200    9.59800   0.11400    1.18775
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.67000    8.57000   0.10000    1.16686
群益印度中小基金-人民幣                                          14.22460   14.14480   0.07980    0.56416
群益印度中小基金-美元                                            13.89070   13.72770   0.16300    1.18738
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.17000   15.00000   0.17000    1.13333
群益多利策略組合基金                                             11.60000   11.58000   0.02000    0.17271
群益多重收益組合基金                                             13.61000   13.58000   0.03000    0.22091
群益多重資產組合基金                                             15.41000   15.34000   0.07000    0.45632
群益安家基金                                                     23.55880   23.89530  -0.33650   -1.40823
群益安穩貨幣市場基金                                             16.05630   16.05610   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             20.46000   21.06000  -0.60000   -2.84900
群益亞太中小基金                                                 13.38000   13.15000   0.23000    1.74905
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.38000   17.26000   0.12000    0.69525
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.61410    9.59630   0.01780    0.18549
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.51840    7.50450   0.01390    0.18522
群益店頭市場基金                                                 97.73000   98.96000  -1.23000   -1.24293
群益東方盛世基金                                                  9.54000    9.42000   0.12000    1.27389
群益東協成長基金-人民幣                                          14.42950   14.33340   0.09610    0.67046
群益東協成長基金-美元                                            13.94560   13.76750   0.17810    1.29363
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.03000   12.87000   0.16000    1.24320
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.09960   11.16740  -0.06780   -0.60712
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.68830   10.74760  -0.05930   -0.55175
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                              9.95740   10.02080  -0.06340   -0.63268
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.00370   10.06490  -0.06120   -0.60805
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.63660    9.69010  -0.05350   -0.55211
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.97530    9.03250  -0.05720   -0.63327
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.76990    9.82960  -0.05970   -0.60735
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.80790    9.86230  -0.05440   -0.55160
群益長安基金                                                     29.05000   29.45000  -0.40000   -1.35823
群益美國新創亮點基金-美元                                        13.95080   14.36230  -0.41150   -2.86514
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      12.72000   13.11000  -0.39000   -2.97483
群益真善美基金                                                   17.26260   17.37650  -0.11390   -0.65548
群益馬拉松基金                                                  119.87000  121.81000  -1.94000   -1.59264
群益深証中小板基金                                               15.63000   15.94000  -0.31000   -1.94479
群益創新科技基金                                                 32.15000   32.60000  -0.45000   -1.38037
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.72000    9.66360   0.05640    0.58363
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.84970    9.73230   0.11740    1.20629
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.68000    9.57000   0.11000    1.14943
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.58510   10.52370   0.06140    0.58344
群益華夏盛世基金-美元                                            10.86060   10.73120   0.12940    1.20583
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.92000   16.72000   0.20000    1.19617
群益奧斯卡基金                                                   27.39000   27.98000  -0.59000   -2.10865
群益新興金鑽基金-美元                                            13.73700   13.59490   0.14210    1.04524
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.91000    9.81000   0.10000    1.01937
群益葛萊美基金                                                   23.45000   23.87000  -0.42000   -1.75953
群益道瓊美國地產ETF基金                                          17.95000   17.94000   0.01000    0.05574
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.55000    8.42000   0.13000    1.54394
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.95000   13.36000  -0.41000   -3.06886
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.56500   11.48870   0.07630    0.66413
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.48140   11.40810   0.07330    0.64253
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.28000   10.23000   0.05000    0.48876
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.33700   11.26490   0.07210    0.64004
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.75090    8.69310   0.05780    0.66490
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.50500    9.44440   0.06060    0.64165
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.52000    8.47000   0.05000    0.59032
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.08640    9.02860   0.05780    0.64019
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
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德信大發基金                                                     29.65000   29.88000  -0.23000   -0.76975
德信中國精選成長基金                                             12.31000   12.15000   0.16000    1.31687
德信台灣主流中小基金                                             18.77000   18.94000  -0.17000   -0.89757
德信新興股票組合基金                                             11.70000   11.63000   0.07000    0.60189
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91350   11.91340   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.64420   10.64870  -0.00450   -0.04226
德信數位時代基金                                                 28.09000   28.09000   0.00000    0.00000
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64050   11.64040   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.94000   17.11000  -0.17000   -0.99357
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.58000   17.60000  -0.02000   -0.11364
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.28000    7.30000  -0.02000   -0.27397
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.18000   10.22000  -0.04000   -0.39139
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.93160    9.91250   0.01910    0.19269
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.86640   13.82860   0.03780    0.27335
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.31390    8.31550  -0.00160   -0.01924
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.50840   11.50470   0.00370    0.03216
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.57100   11.57050   0.00050    0.00432
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.02960   13.03110  -0.00150   -0.01151
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   17.77000   17.65000   0.12000    0.67989
摩根中小基金                                                     25.09000   25.52000  -0.43000   -1.68495
摩根中國A股基金                                                  15.51000   15.35000   0.16000    1.04235
摩根中國A股基金(美元)                                            12.89000   12.76000   0.13000    1.01881
摩根中國亮點基金                                                 14.29000   14.23000   0.06000    0.42164
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.94470   11.95300  -0.00830   -0.06944
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.94990   12.93140   0.01850    0.14306
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.48530   10.48740  -0.00210   -0.02002
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.17620   13.18550  -0.00930   -0.07053
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.71610   14.69590   0.02020    0.13745
摩根台灣金磚基金                                                 20.84000   21.22000  -0.38000   -1.79076
摩根台灣增長基金                                                 51.18000   51.87000  -0.69000   -1.33025
摩根平衡基金                                                     28.00000   28.24000  -0.24000   -0.84986
摩根全球α基金                                                   17.98000   18.14000  -0.16000   -0.88203
摩根全球平衡基金                                                 15.51480   15.53720  -0.02240   -0.14417
摩根全球發現基金                                                 12.03000   12.08000  -0.05000   -0.41391
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.71110    9.68490   0.02620    0.27052
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.53330   10.49660   0.03670    0.34964
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.09380   10.06200   0.03180    0.31604
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.16580   11.13570   0.03010    0.27030
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.80310   10.75990   0.04320    0.40149
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.54160   13.48760   0.05400    0.40037
摩根亞洲基金                                                     57.23000   56.98000   0.25000    0.43875
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.87240    8.88480  -0.01240   -0.13956
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.30460   10.30850  -0.00390   -0.03783
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.24580    9.25460  -0.00880   -0.09509
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.57250   12.59010  -0.01760   -0.13979
摩根東方內需機會基金                                             18.12000   18.04000   0.08000    0.44346
摩根東方科技基金                                                 37.30000   37.11000   0.19000    0.51199
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.84000    9.76000   0.08000    0.81967
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.46000   10.37000   0.09000    0.86789
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.14000   10.06000   0.08000    0.79523
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.34000   11.25000   0.09000    0.80000
摩根金龍收成基金                                                 23.31000   23.19000   0.12000    0.51746
摩根第一貨幣市場基金                                             15.05970   15.05960   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.36000   14.09000   0.27000    1.91625
摩根新金磚五國基金                                               12.12000   12.17000  -0.05000   -0.41085
摩根新絲路基金                                                   10.80000   10.77000   0.03000    0.27855
摩根新興35基金                                                   14.02000   14.01000   0.01000    0.07138
摩根新興日本基金                                                 24.70000   24.22000   0.48000    1.98183
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.93740    7.91640   0.02100    0.26527
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.98840   10.96070   0.02770    0.25272
摩根新興科技基金                                                 59.55000   60.76000  -1.21000   -1.99144
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.47590    8.47100   0.00490    0.05784
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.58180   10.57560   0.00620    0.05863
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.09110    9.09540  -0.00430   -0.04728
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                            10.10050   10.09070   0.00980    0.09712
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.73700    9.73670   0.00030    0.00308
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.24950   10.25440  -0.00490   -0.04778
摩根龍揚基金                                                     34.85000   34.67000   0.18000    0.51918
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.86000   10.89000  -0.03000   -0.27548
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.80000   10.83000  -0.03000   -0.27701
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.53000   10.57000  -0.04000   -0.37843
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.37900    9.39170  -0.01270   -0.13523
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.20020   11.21550  -0.01530   -0.13642
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.98000   26.32000  -0.34000   -1.29179
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.80070   11.78630   0.01440    0.12218
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.18500   11.17230   0.01270    0.11367
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.16670   10.16590   0.00080    0.00787
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.55470   10.54180   0.01290    0.12237
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.02320   10.01180   0.01140    0.11387
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.10450    9.10380   0.00070    0.00769
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.84350   10.92200  -0.07850   -0.71873
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.30500   10.38590  -0.08090   -0.77894
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.90910    9.86120   0.04790    0.48574
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.50590    9.46570   0.04020    0.42469
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.78600    9.73860   0.04740    0.48672
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.38760    9.34800   0.03960    0.42362
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.75630   11.73120   0.02510    0.21396
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.58720   11.56310   0.02410    0.20842
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.25830   10.24370   0.01460    0.14253
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.29190   11.26780   0.02410    0.21388
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.11230   11.08910   0.02320    0.20921
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.84080    9.82670   0.01410    0.14349
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.41210   23.72120  -0.30910   -1.30305
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14120   13.14110   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.78350   10.76240   0.02110    0.19605
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.35130    8.33500   0.01630    0.19556
聯邦精選科技基金                                                 13.03000   13.18000  -0.15000   -1.13809
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.05950   16.05530   0.00420    0.02616
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.40250   12.28150   0.12100    0.98522
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.21970   12.11940   0.10030    0.82760
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.78000   11.68330   0.09670    0.82768
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.71720   11.70580   0.01140    0.09739
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.05790   11.05730   0.00060    0.00543
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.67640   10.66600   0.01040    0.09751
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.76560    8.76510   0.00050    0.00570
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.43000   37.88000  -0.45000   -1.18796
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.65000   15.63000   0.02000    0.12796
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.19000   13.17000   0.02000    0.15186
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.84000   13.82000   0.02000    0.14472
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.00000   12.98000   0.02000    0.15408
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.19000    8.18000   0.01000    0.12225
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.68000   12.66000   0.02000    0.15798
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.45000   11.35000   0.10000    0.88106
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.80000    9.71000   0.09000    0.92688
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.88000   11.83000   0.05000    0.42265
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.30000   15.22000   0.08000    0.52562
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.17000   15.09000   0.08000    0.53015
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.20000   10.16000   0.04000    0.39370
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.36000   20.45000  -0.09000   -0.44010
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.57000   18.66000  -0.09000   -0.48232
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.46000   12.53000  -0.07000   -0.55866
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.83000   15.91000  -0.08000   -0.50283
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.52000   16.60000  -0.08000   -0.48193
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.58000   15.66000  -0.08000   -0.51086
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.08000   10.14000  -0.06000   -0.59172
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.82000   15.90000  -0.08000   -0.50314
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.43000   14.49000  -0.06000   -0.41408
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.40000   14.47000  -0.07000   -0.48376
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.52000    9.57000  -0.05000   -0.52247
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.41000   18.38000   0.03000    0.16322
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.33000   17.30000   0.03000    0.17341
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.87000   13.85000   0.02000    0.14440
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.60000   14.58000   0.02000    0.13717
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.70000   13.68000   0.02000    0.14620
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.45000    8.44000   0.01000    0.11848
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.67000   13.65000   0.02000    0.14652
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.77000   14.75000   0.02000    0.13559
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.71000   14.69000   0.02000    0.13615
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.98000   14.97990   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.59700   10.59050   0.00650    0.06138
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.45640   14.43230   0.02410    0.16699
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.88450    7.87960   0.00490    0.06219
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.56000   14.54000   0.02000    0.13755
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.56000   14.54000   0.02000    0.13755
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 22.49000   22.74000  -0.25000   -1.09938
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.70000   13.68000   0.02000    0.14620
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.89000   14.83000   0.06000    0.40459
瀚亞巴西基金                                                      5.36000    5.46000  -0.10000   -1.83150
瀚亞外銷基金                                                     42.38000   42.89000  -0.51000   -1.18909
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.06000   11.00000   0.06000    0.54545
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.00000    9.95000   0.05000    0.50251
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.03000    9.97000   0.06000    0.60181
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.09000    9.04000   0.05000    0.55310
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.20000    9.18000   0.02000    0.21786
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.76000    9.70000   0.06000    0.61856
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.49000    9.45000   0.04000    0.42328
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.44540   10.47430  -0.02890   -0.27591
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.28720   10.27550   0.01170    0.11386
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.10940   12.10850   0.00090    0.00743
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.03230   10.02740   0.00490    0.04887
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.68170    7.70230  -0.02060   -0.26745
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.19260    8.18330   0.00930    0.11365
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.16790    8.16730   0.00060    0.00735
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.31840    7.31480   0.00360    0.04922
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.02030    9.01970   0.00060    0.00665
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.44560    9.47090  -0.02530   -0.26713
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.57630    9.56540   0.01090    0.11395
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.40220    9.40160   0.00060    0.00638
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.11000   11.08000   0.03000    0.27076
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.13000   13.04000   0.09000    0.69018
瀚亞印度基金-美元                                                13.59000   13.46000   0.13000    0.96582
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.51000   28.24000   0.27000    0.95609
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.09000   12.02000   0.07000    0.58236
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.21000   10.16000   0.05000    0.49213
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.80000   11.72000   0.08000    0.68259
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.56000   11.44000   0.12000    1.04895
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.48000   15.34000   0.14000    0.91265
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.65000    9.59000   0.06000    0.62565
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.17000   10.07000   0.10000    0.99305
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.62000    9.53000   0.09000    0.94439
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.23000   11.12000   0.11000    0.98921
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.75500   11.73720   0.01780    0.15165
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.49920   12.45330   0.04590    0.36858
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.35890   11.30350   0.05540    0.49011
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.73990   10.69610   0.04380    0.40950
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.74230   11.66880   0.07350    0.62988
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.36640    9.35230   0.01410    0.15077
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.55010    9.51500   0.03510    0.36889
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.66070    9.61360   0.04710    0.48993
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.12710    9.08990   0.03720    0.40925
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.45500    9.39580   0.05920    0.63007
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.02670   14.08000  -0.05330   -0.37855
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.46920   10.53650  -0.06730   -0.63873
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.85790   10.89010  -0.03220   -0.29568
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.41480   12.46190  -0.04710   -0.37795
瀚亞非洲基金-南非幣                                              10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.41000   22.37000   0.04000    0.17881
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.53860   13.53840   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               23.41000   24.08000  -0.67000   -2.78239
瀚亞高科技基金                                                   60.71000   61.42000  -0.71000   -1.15598
瀚亞理財通基金                                                   25.28000   25.45000  -0.17000   -0.66798
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.58000    9.50000   0.08000    0.84211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.19000    9.13000   0.06000    0.65717
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.59000    9.50000   0.09000    0.94737
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.30000    9.22000   0.08000    0.86768
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.13000    9.07000   0.06000    0.66152
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.64000    9.54000   0.10000    1.04822
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.31000    9.23000   0.08000    0.86674
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.88000    9.78000   0.10000    1.02249
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.58000    9.49000   0.09000    0.94837
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.19000    9.13000   0.06000    0.65717
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.59000    9.50000   0.09000    0.94737
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.30000    9.22000   0.08000    0.86768
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.18000    9.12000   0.06000    0.65789
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.71000    9.62000   0.09000    0.93555
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.39000    9.30000   0.09000    0.96774
瀚亞菁華基金                                                     22.58000   22.85000  -0.27000   -1.18162
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.54810   13.53930   0.00880    0.06500
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.84760    9.84120   0.00640    0.06503
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.74990   10.77290  -0.02300   -0.21350
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.61020    9.61400  -0.00380   -0.03953
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.38460   11.36980   0.01480    0.13017
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.03510   10.02900   0.00610    0.06082
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.18890   10.16740   0.02150    0.21146
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.82090    8.83980  -0.01890   -0.21381
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.62630    7.62930  -0.00300   -0.03932
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.80810    9.79530   0.01280    0.13067
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.67030    8.66510   0.00520    0.06001
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.30160    8.28420   0.01740    0.21004
瀚亞電通網基金                                                   15.74000   15.94000  -0.20000   -1.25471
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.69190   13.69680  -0.00490   -0.03577
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.22340   10.25660  -0.03320   -0.32369
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.28360   10.27840   0.00520    0.05059
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.64940   11.65360  -0.00420   -0.03604
瀚亞歐洲基金                                                     11.65000   11.56000   0.09000    0.77855
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