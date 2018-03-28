中國光大控股(00165-HK)2017年多賺1.8% 末期息每股0.6港元(更正)

中國光大控股(00165-HK)公布，截至2017年12月31日止年度實現營業額84.54億港元，同比增長4.77%；股東應占溢利同比增長1.8%至41.48億港元；每股收益2.461港元，擬派末期息每股0.6港元。

公告指，年内光大控股旗下基金總募資金額首次超越港币1,000億元，達到港币1,291億元，比2016年上升48%，令光大控股繼續保持在中國私募基金行業的第一梯隊。

光大控股與IDG合作的光際資本産業基金在2017年加快投資步伐，投資了蔚來汽車、商湯科技、i.am+等多個領先的TMT 行業龍頭企業。與有30年歷史的全球着名投資公司華登國際，成立了專注半導體及電子信息産業鏈企業，特别是晶片、人工智慧、軟硬件集成等創新公司投資機會的光控華登全球基金一期，基金規模目标為5億美元。

注：本社于今日下午16:47:31刊出一段标題以《中國光大控股(00165-HK)2017年少賺1.78% 末期息每股0.6港元》的新聞，标題及内容出現錯誤，本社特此更正。

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