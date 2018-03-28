〈造紙法說〉華紙去年獲利、股息皆創5年高 今年特殊紙產能將增10%

中華紙漿 (1905-TW) 今(28)日召開法說會，去 (2017) 年受惠於漿紙市場價格上揚帶動，華紙合併營收創下歷史新高，稅後淨利也年增 6 成，每股盈餘 0.56 元，董事會通過發放股利每股 0.5 元，獲利和股利都創 5 年新高。展望今年，華紙發言人暨副總經理陳瑞和表示，華紙彈性調整產品結構，今年久堂廠特殊紙產能將增加 10%。

華紙受惠於營業規模擴增，使得成本降減；且在資源日益缺乏的情況下，各國環保政策陸續緊縮，使得林漿紙垂直整合綜效顯現，帶動第四季營業收入新台幣 61.6 億元，創歷史單季營收新高，受到第四季旺季需求增加的推升下，營收季增 8.4%，年增 6.0%。。

華紙第四季營業毛利率為 11.1%，較去年同期增加 3.4 個百分點；營業淨利率為 4.4%，較去年同期增加 3.5 個百分點；第四季稅後淨利 1.5 億，每股盈餘新台幣 0.13 元。

業外方面，陳瑞和表示，去年第四季匯兌收益 1100 萬元，較前年同期虧損 2800 萬元好轉，惟權益法認列獲利較少，使整體業外收益較去年第三季下滑。

陳瑞和表示，受惠於漿紙市場價格上揚，市場需求穩健，華紙去年合併營收創下歷史新高紀錄。全年合併營收新台幣 227.08 億，較 2016 年成長 3.2%，營業毛利率及營業淨利率分別為 10.2% 及 3.5%，均較去年增加 1.7 個百分點。全年稅後淨利新台幣 6.19 億元，年增六成，每股盈餘新台幣 0.56 元，優於前年的 0.35 元。

在獲利創歷史新高之下，華紙董事會通過每股擬配發現金股利 0.5 元，配息率近 9 成，以今天收盤價 11.4 元計算，現金股息殖利率 4.38%。

華紙目前產品結構為文紙占比 50%、特殊紙 40%、紙漿約 10%，陳瑞和表示，三者毛利率相差不多，不過，文紙和紙漿會因漿價上漲先行反應，特殊紙因報價反應有半年落差，後續有機會落後補漲。

展望今年，陳瑞和表示，華紙除持續提升紙漿的成本競爭力，積極掌握市場動態，擴大產品布局之外，華紙將投入纖維科技研發，發展紙漿與紙的創新運用，開創營運新動能。

陳瑞和進一步表示，面對大環境的變動，華紙彈性調整產品結構，精進產品品質，今年久堂廠特殊紙產能將增加 10%，聚焦高毛利率與高技術的紙品布局，以提升獲利能力。