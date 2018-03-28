史上最大IPO或已就緒 沙特阿美估值料在萬億美元間

沙特正在籌備國有石油公司阿美的首次公開募股，沙特證券交易所主席Sarah Al-Suhaimi周二(3月27日)表示：“我們正在盡全力為阿美的首次上市做好準備。 ”

該交易所也稱為Tadawul，在過去兩年中進行了多次改革，包括去年分拆存款中心，交易結算的周期從當天擴展到兩個交易日。

Al-Suhaimi說：“這些都是為了開放沙特投資市場，而适應國際投資者，并适應其在投資市場方面的一些主要要求。“這些投資者始于2015年，在過去的12個月資金的流入越發迅猛。”

據悉，本來沙特阿美打算在紐約或倫敦等主要金融城市上市，該公司是最大的石油公司。如果順利推進，將會是有史以來最大的股票上市，估值為1萬億至2萬億美元。

但在本月早些時候，據石油公司内部人士透露，可能會延誤任何國際上市計劃，目前預計可能就在今年下半年在國内舉行公開發行。

在周二的能源午餐會議上，納斯達克(7008.8061, -211.74, -2.93%)首席執行官弗裡德曼表示 ：“納斯達克與沙特交易所特别接近。我們在20年裡一直是技術合作夥伴。在近兩年，我們會密切關注國際基礎設施的核心要素的發展，迎接海外資産的投資。”

至于阿美石油公司在國際市場首次公開招股的願景，弗裡德曼表示：“如果他們決定在沙特阿拉伯境外上市，我們當然做好一切準備，來确保紐交所是他們上市最好的選擇。”

來源：匯通網

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