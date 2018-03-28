中國農行（01288-HK）：定向配售提升資本充足率0.8個百分點

中國農業銀行（01288-HK）行長趙歡於3月27日業績發佈會上表示，3月農行發佈計劃進行1000億元股份定發方案，當中80%鎖定年期5年，20%鎖定期為3年；定價為不低於每股資產淨值，或不低於公佈前20個交易日均價，以高者為準。他形容市場反應良好，公司股價亦有所提升。他指出，農行上市以來未曾於股票市場集資，這次集團期望強化農行的資本充足率，有助資產業務發展。增發後，農行的核心資本充足率將提升0.8個百分點。

農行的存款業務表現，該行副行長郭寧寧稱，國內存款業務增速於2017年有所放緩，農行則實現平穩增長，存款成本有所下降；但隨著市場競爭加劇，這方面的業務壓力將提升。農行將發揮其全國2.3萬個網絡渠道優勢，其中一半在縣鎮以下，具有低資金成本優勢。

在處置不良貸款方面，趙歡稱於2016、2017年該行已對產能過剩，風險較大的貸款，減少了4000億元，並將資金投放至較安全領域。於2017年該行新增的不良貸款率為1.26%，減0.05個百分點；處置不良貸款3000多億元。期內農行貸業務結構改善，副行長張克秋稱，區域上對縣鎮地區貸垙人增加了12.3%；對小微企貸款增加13.3%。

2017年農行手續費佣金收入明顯下滑，張克秋強調，扣除財政部到期委託等特殊因素後，商業收費實質增長9.6%。該行未來仍會加強中間業務發展。被問及農行的分紅政策，他表示維持在30%的派息比率。

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