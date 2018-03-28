德銀：龍光地產(03380-HK)全速發展 重申為行業首選股

(中國/香港，2018年3月28日)龍光地產控股(03380-HK)獲著名投資銀行德銀發表最新研究報告，指出龍光地產2017年全年業績亮麗且增長強勁，看好龍光地產的強勁銷售及優質土地資源將支持集團繼續實現領先行業的盈利增速，重申為行業首選股，並上調目標價至15.05港元。

德銀指出，目前龍光地產可售資源達人民幣5,200億元，其中逾80%位於粵港澳大灣區，將可支持集團未來三年實現銷售規模以50%年複合增長率增長的目標。該行認為，集團土地儲備的成本較低，即使在快周轉及政府實施限價的情況底下，仍將持續保持較高的盈利水平(即毛利率約35%；核心利潤率約17%)，因此預測集團未來三年的盈利增速將較同業高。同時，該行指出集團的銷售回款率高達90%，加上拓展城市更新項目時初始佔用的資金較少，認為集團將保持穩定的淨負債比率。

德銀看好集團粵港澳大灣區的前瞻性佈局，認為粵港澳大灣區具體發展方案一旦落實將為集團股價帶來正面刺激。於2017年，集團通過併購及城市更新渠道新增了多個項目，其中多個均位於粵港澳大灣區，同時預計今年內將有更多城市更新項目，包括位於深圳的項目，可以納入土地儲備，將為集團實現未來快速增長奠定良好基礎。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)