[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/03/27 107/03/26 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.29000 28.39000 1.90000 6.69250 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.04000 30.41000 1.63000 5.36008 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.41000 21.31000 1.10000 5.16190 元大標普500單日正向2倍基金 30.15000 28.80000 1.35000 4.68750 統一大中華中小基金 14.25000 13.69000 0.56000 4.09058 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.71920 19.94450 0.77470 3.88428 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.23000 19.48000 0.75000 3.85010 富邦NASDAQ-100基金 27.09000 26.19000 0.90000 3.43643 景順全球科技基金 20.18000 19.51000 0.67000 3.43414 群益深証中小板基金 15.94000 15.44000 0.50000 3.23834 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.57000 25.77000 0.80000 3.10438 統一大龍騰中國基金 11.14000 10.81000 0.33000 3.05273 瀚亞美國高科技基金 24.08000 23.37000 0.71000 3.03808 保德信新興趨勢組合基金 11.79000 11.45000 0.34000 2.96943 群益美國新創亮點基金-美元 14.36230 13.94970 0.41260 2.95777 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.45000 15.01000 0.44000 2.93138 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.11000 12.74000 0.37000 2.90424 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.65000 13.27000 0.38000 2.86360 保德信中國中小基金-美元 11.19000 10.88000 0.31000 2.84926 統一全球新科技基金(美元) 15.98000 15.54000 0.44000 2.83140 復華美國新星基金-美元 12.76000 12.41000 0.35000 2.82031 元大日經225基金 26.87000 26.14000 0.73000 2.79265 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.21000 14.80000 0.41000 2.77027 統一全球新科技基金(新台幣) 14.47000 14.08000 0.39000 2.76989 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.52000 20.94000 0.58000 2.76982 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.36000 13.00000 0.36000 2.76923 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.89000 14.49000 0.40000 2.76052 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 24.62000 23.96000 0.66000 2.75459 元大台灣50單日正向2倍基金 37.76000 36.75000 1.01000 2.74830 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.57000 13.21000 0.36000 2.72521 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------