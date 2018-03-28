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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/03/27 107/03/26  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       30.29000   28.39000   1.90000    6.69250
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     32.04000   30.41000   1.63000    5.36008
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.41000   21.31000   1.10000    5.16190
元大標普500單日正向2倍基金                                       30.15000   28.80000   1.35000    4.68750
統一大中華中小基金                                               14.25000   13.69000   0.56000    4.09058
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.71920   19.94450   0.77470    3.88428
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.23000   19.48000   0.75000    3.85010
富邦NASDAQ-100基金                                               27.09000   26.19000   0.90000    3.43643
景順全球科技基金                                                 20.18000   19.51000   0.67000    3.43414
群益深証中小板基金                                               15.94000   15.44000   0.50000    3.23834
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               26.57000   25.77000   0.80000    3.10438
統一大龍騰中國基金                                               11.14000   10.81000   0.33000    3.05273
瀚亞美國高科技基金                                               24.08000   23.37000   0.71000    3.03808
保德信新興趨勢組合基金                                           11.79000   11.45000   0.34000    2.96943
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.36230   13.94970   0.41260    2.95777
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.45000   15.01000   0.44000    2.93138
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.11000   12.74000   0.37000    2.90424
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.65000   13.27000   0.38000    2.86360
保德信中國中小基金-美元                                          11.19000   10.88000   0.31000    2.84926
統一全球新科技基金(美元)                                         15.98000   15.54000   0.44000    2.83140
復華美國新星基金-美元                                            12.76000   12.41000   0.35000    2.82031
元大日經225基金                                                  26.87000   26.14000   0.73000    2.79265
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.21000   14.80000   0.41000    2.77027
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.47000   14.08000   0.39000    2.76989
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.52000   20.94000   0.58000    2.76982
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.36000   13.00000   0.36000    2.76923
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.89000   14.49000   0.40000    2.76052
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        24.62000   23.96000   0.66000    2.75459
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.76000   36.75000   1.01000    2.74830
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.57000   13.21000   0.36000    2.72521
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