工行蟬聯「賺錢王」 純利2860億勝預期 年增2.8%

中國最會賺錢工商銀行 (1398-HK)(601398-CN) 昨(27)日派發去年成績單，純利按年增長 2.8% 至 2860.49 億元 (人民幣，下同)，勝市場預期，保持上市公司「賺錢王」地位。每股基本盈利 0.79 元，派末期息 0.2408 元，按年增加 2.77%。在淨利息收入增加帶動下，營業收入按年升 5.3%，惟不良貸款只有單降，撥備覆蓋率亦大增 17.38 個百分點至 154.07%。

工行股價走勢

綜合香港文匯報、星島日報報導，工行去年營業收入按年升 5.3% 至 6,756.54 億元，主要受惠於淨利息收入按年升 10.65% 至 5220.78 億元，已佔營業收入 77.3%，完全抵消非利息收入按年跌 9.6% 至 1535.76 億元的影響；手續費及佣金淨收入亦按年跌 3.69% 至 1,396.25 億元，主要受累於該行主動降費讓利、債券和資本市場波動、保險產品監管規範、營改增實施等多重因素影響；派息比率為 30.5%，按年持平。

工行行長谷澍表示，該行派息比率相對屬於較穩定水平，在股東利益及集團發展中取得平衡。以昨日 A 股收市價計，工行股息率超過 4%，H 股股息率更高。

對於該行去年股本回報率 (ROE) 略為下降，谷澍認為，ROE 雖然輕微下降，但仍處於 14.35% 水平，在同業中算較佳，亦好過國際銀行普遍處 10% 水平，強調該行利潤在全球銀行中名列前茅，縱未來面對種種不確定因素，相信在該行資本充足下有能力應對。

不良貸款方面，工行去年關注貸款按年減少 220.37 億元至 5619.74 億元，佔比 3.95%，按年下降 0.52 個百分點；不良貸款增加 91.87 億元至 2209.88 億元，不良貸款率則下降 0.07 個百分點至 1.55%；逾期貸款和不良貸款的「剪刀差」下降超過 50%，逾期率下降 0.64 個百分點。而截至去年底，該行的核心一級資本充足率為 12.77%，前年底為 12.87%。

工行董事長易會滿指出，最近 3 年，工行每 1 年拿出 700 億元，透過撇帳、核銷、打包出售合共處置 2000 億不良資產。過去 3 年，耗用 2000 多億資金，處置超過 6000 億元的不良資產。他說「工行有足夠的盈利和撥備水平，可以處置這樣大規模的不良。」

至去年底，工行的撥備覆蓋率為 154.07%，按年大幅提升 17.38 個百分點，錄得近幾年以來最好水平。工行自 2013 年開始，撥備覆蓋率滑落至 150% 的紅線以下。易會滿強調，撥備政策的核心是覆蓋風險，未來工行將結合撥備新政策、信貸政策，以及新的經營環境，維持該指標的基本穩定。事實上，工行去年底的撥備覆蓋率已經達到 169%。

對於農行 (1288-HK) 定向增資最多 1000 億元，易會滿表示，一直有研究資本補充措施，亦關注此事。去年工行核心一級資本充足率 12.77%。