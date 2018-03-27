〈財政部報告搶先看〉當沖降稅常態化恐沒望 財政部立場不變維持延長3年

財政部長許虞哲明 (28) 日將針對「當沖降稅對資本市場發展及稅賦公平性之影響」進行專題報告。根據財政部報告指出，過去實施當沖降稅確實提高台股交易量，並彌補降稅的稅收損失，因此，本次延長降稅措施訂為 3 年，並將證券商自行買賣現股當日沖銷交易納為降稅適用對象。

財政部報告指出，自 2017 年 4 月 28 日當沖交易的證交稅稅率從原本的千分之 3 降為千分之 1.5，並明定施行期間 1 年，即至 2018 年 4 月 27 日截止。觀察降稅前、後成效，集中市場現股當沖占比從 9% 提高至 21%；櫃買市場現股當沖占比從 16% 提高至 30%；現股當沖日均成交量從 104 億元提高至 355 億元；當沖日均證交稅稅收則從 0.31 億元提高至 0.54 億元。

財政部報告指出，台灣股票市場並無流動量提供者制度，不過，隨著金融科技演進，高頻交易（當日沖銷交易）頻繁買賣，亦有促進市場流動性功能。

觀察其他金融市場情形，美國、日本及巴黎泛歐交易所高頻交易占市場交易比重達 40% 以上；英國高頻交易比重 35%；韓國高頻交易比重 7%。台灣 2017 年 4 月 27 日實施當沖降稅前，集中市場及櫃買市場現股當日沖銷交易成交值占市場成交值比重 10%，實施後統計至 2018 年 2 月底，現股當日沖銷交易成交值比重提升至 23%。

根據日前舉行當沖降稅實施期間及適用對象範圍公聽會，與會者均贊成延長降稅，其中證交所和券商均建議將當沖降稅常態化，學者則建議延長實施 2 年至 5 年不等期間。

至於適用對象範圍，財政部指出，考量證券自營商也得從事現股當日沖銷交易，基於租稅公平，將證券商自行買賣現股當日沖銷交易納為降稅適用對象，並尊重金融主管機關市場交易管理需要，維持資券互抵交易不納入減稅範圍。

財政部報告指出，本次延長現股當日沖銷交易降稅措施 3 年至 2021 年 4 月 27，希望能適時評估政策效益及是否達成政策目標，並避免租稅優惠過度，影響賦稅公平。

另根據金管會統計，預估當沖降稅延長三年後，外資券商將全面配合調整電腦系統，帶動更多外資投資台股，未來三年台股日均量將維持在 1185 億元到 1260 億元，並可增加 110 億元稅收。