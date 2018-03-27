在岸人民币升破6.25關口 刷新811匯改以來新高

27日午後，在岸人民币兌美元短線快速走高，升破6.25關口，最高漲至6.2418，刷新811匯改以來新高。離岸人民币兌美元升破6.24關口。今日早間公布的人民币兌美元中間價調升377個基點，報6.2816，創2015年8月11日以來新高。

至于近期人民币匯率大幅上漲，分析認為主要受以下幾個因素影響：

1、美元指數近期持續下跌，美元指數昨日盤中一度跌至88.9768，創2月20日以來新低，今日開盤後有所企穩。分析認為，人民币突然跳漲與近期美元指數持續跳水下跌息息相關，這在一定程度上引發了人民币的買漲潮。

2、昨日，港元拆借利率直線走高，隔夜港元HIBOR上升10個基點至月内新高，12個月期港元HIBOR上升4個基點，創下2008年以來最高水平，令美元-港元利差開始呈現收窄迹象，迫使國際資本紛紛終止買漲美元沽空港元的套利交易，改為抛售美元離場。折讓美元突然遭遇抛售下跌壓力，加之金融市場擔心中美貿易戰打響令美國經濟增長前景受沖擊，因此很快掀起一股抛售美元避險潮，最終觸發人民币跳漲。

3、原油期貨有望推動人民币國際化進程。未來中國原油期貨市場若能成功運行推廣，吸引各國投資者、生産商的廣泛參與，建立一個有效的原油期貨市場。屆時有望吸引全球的原油生産商在中國原油期貨市場上出售符合交割标準的原油，推動人民币在亞太地區原油貿易的廣泛應用，從而推動石油人民币以及人民币國際化的發展。

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