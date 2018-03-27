〈房產〉平安人壽擬出售2棟倫敦金雞母 原因是保監會唸緊箍咒

繼萬海、海航之後，英國地產媒體 Property Week 近日曝出，中國平安 (601318-CN) 旗下平安人壽或考慮出售其持有的 2 棟位於倫敦金融城核心地段的地標物業 -- 勞合社大樓 (Lloyds Building) 和塔橋大樓 (Tower Place)。

勞合社總部大樓一直以來都是倫敦金融城的地標建築，2013 年 7 月，中國平安以 2.6 億英鎊的價格買下了它。

勞合社 (Lloyd's) 不是一家保險公司，而是一個保險市場 (market place)，一個針對各種不同的風險提供眾多保險產品的市場，成立於 1686 年，至今已經有 332 年的歷史。倫敦以勞合士為中心，成了全球最大的保險市場。

勞合社和在平安買下大樓後與其簽訂了售後租回 (sale-and-leaseback) 合約，租期持續到 2031 年，但勞合社每 5 年會有一次終止租約的權利選擇。

勞合社大樓是為勞合社特別定制的，勞合社會在 2021 年做出最近一次是否續租的決定。如果選擇離開，平安需要重新改造大樓才有望找到新租客，而大樓「一級保護建築」的身份大大提高了改造難度。

買下勞合社大樓後，平安於 2015 年同香港 Gaw Capital 合作，斥資 3.27 億英鎊買下了塔橋大樓 (Tower Place)。塔橋大樓位於泰晤士河岸，緊鄰塔橋，目前租客主要是保險、諮詢公司等。

不難看出，平安這 2 棟大樓地段極佳，資產優質，適合長期持有，但為什麼平安要將它們出售？據 Property Week 報導，中國保險監管層加強限制海外收購，是平安可能選擇出售倫敦地標的主要原因。

保監會 2018 年 2 月 24 日發給平安人壽的監管函，要求平安人壽嚴格遵守國家境外投資政策和保險資金境外投資監管規定，合規審慎開展境外投資業務。並限期 1 個月內將改情況上報。

平安人壽之外，新華人壽和中再資產管理公司也因同樣原因被保監會點名。

中國保險行業總資產高達 16.36 兆元人民幣，如此巨額的保險資金，即使只有一小部分投放到境外房地產，亦會帶來巨大的海外投資額及相關影響 (根據保監會最新細則，保險機構海外投資不得超過上年末總資產的 15%)。

不過，即便中國險資規模巨大，這 3 封措辭嚴厲的監管函意味著中國險資海外收購很可能將進入很長一段時間的冰凍期。

中國平安在倫敦的這 2 棟大樓能不能以高價順利出售，不得而知，但就在 3 月 26 日，韓國投資者斥資 2.48 億英鎊，買下了位於倫敦金融城的大樓 Cannon Bridge House。