大健康金融價值未被釋放 茂宸集團(00273-HK)潛力不容忽視

業績期已進入高峰期，在眾多績優股之中， 發掘優質的「明日之星」並不是易事，今日介紹一隻被市場低估的潛力股──茂宸集團(00273-HK)。

先簡單介紹公司業務，本來以金融業務為本業，在短短一年多時間，把業務擴展至高端醫療及母嬰童零售消費板塊，以「三頭馬車」發展，並落實「大健康+金融」的發展戰略。

隨著中國社會走向富裕，市民追求的不僅是健康，而是高質素的醫療服務，正如十九大報告中提出「實施健康中國戰略」，無疑大健康板塊將是中國未來十年發展較快的一個行業。茂宸早著先機，大健康產業方面，公司主攻至高端醫療及母嬰童零售消費產業鏈，業務全面覆蓋輔助生殖(寶德醫務)、基因檢測(新亞控股)、母嬰童零售(愛嬰島)與乳品製造(Blend and Pack)的業務，可見其大健康生態版圖已逐步完善。

至於金融本業亦沒有停步，由單單的本來的證券和期貨經紀、證券孖展融資、槓桿和併購融資、企業融資，透過兩大收購──亞洲及亞太地區首屈一指IFA晉裕集團，以及列支敦士登私人銀行Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG，進一步延伸及強化至財富管理、資產管理、企業和信托服務、投資儲蓄計劃、稅務規劃、人壽和一般保險，以及強積金諮詢等多元化金融服務，各項業務之間更產生協同效應，帶來更大的成本效益。

值得留意的是，公司提倡的「大健康+金融」發展戰略，不僅是雙線發展，而是透過交叉銷售、兩者相輔相成，其理念實質是以「金融配合產業、產業帶動金融」。首先，「金融配合產業」最直接的是提供融資等金融服務及支援予產業，提升產業的發展能力，而正正因為公司主打高端醫療，亦切合金融客戶的高端需求，無形中存在各種合作可能性；至於「產業帶動金融」方面，由於母嬰童零售消費能為集團提供穩定的資金流入及客戶基礎，從而為金融業務的快速發展提供後續支持，可謂環環緊扣，真正走向「金融配合產業、產業帶動金融」。

再者，以上的「大健康+金融」版圖，已構建一個以香港為基地，輻射大中華、以至全球的網絡，業務覆蓋三大洲(亞洲、歐洲、大洋洲)，由一間小小的香港公司，逐步發展成為一間跨國企業，潛力不容忽視。

計計數，2017年度集團資產淨值達64.93億港元，流動資產為42.5億港元，包括17.59億港元的銀行結餘及現金，現金流穩定，流動比率亦處於4倍的健康水平，股價處於0.1-0.14元水平上落，基於各項業務的潛在價值未被釋放，值得看高一線。

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