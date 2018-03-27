〈港股盤前〉貿易戰停火利多 上攻31000可期

1、港股上日市況總結：有報導指美國政府提出了具體要求，包括降低中國對美國汽車徵收的關稅，以及擴大美國企業對中國金融業的准入等。因上述消息，恒指昨天再大起大落。低開 40 點後曾因 A 股不濟再跌穿 30000 點。但午後上述報導帶領 A 股跌幅收窄，恒指更轉跌為升並以全日高位收市，報升 239 點。成交金額高達 1411 億。藍籌股 26 升 20 跌 4 持平。滬深港通總成交按日下跌約 31% 至 214 億，約佔大市成交約 15%。滬港通錄得淨流出約 34 億，而深港通則錄得淨流入約 2 億。滬港通淨流入仍然主要在騰訊，約有 8 億，淨流出則以內銀為主。深港通淨流入主要在金蝶（268）和碧桂園（2007）。另外，做空佔大市成交回落至約 12.8%。

2、美股上日市況總結：紐約金融時報報導，中國擬從美國增加購買半導體，從而令貿易順差收窄，消息被投資者認定為貿易戰降溫，半導體公司高通和英特爾急彈 4.6% 及 6.3%，貿易戰敏感股波音則上漲 2.5%；微軟是表現最佳道指成份股，上升 7.6%，因大摩指出其雲業務可令公司市值挑戰 1 萬億美元。道指也作報復式反彈，以接近全日高位收盤，大升 2.8% 或 669 點；標指也上升 2.7% 而納指則上揚 3.3%。十年期債息收報 2.852%，而 VIX 指數則下跌 15.4% 至 21.3 水準。港股 ADR 上升 211 點，相當於恆指 30724 點水準。

3、港股今天 / 短期市況分析：貿易戰的新聞全是正面，相信港股今天應跟隨美股反彈，如果 A 股配合，重返 31000 點也不足為奇。川普貿易戰的底牌，從昨天的媒體報導應該有點頭緒，表面看川普可能是為了電動車巿場和獨角獸上市的利益。即使中國答應這兩要求，也不見得美企一定受惠，因中資機構在這兩行業競爭已相當激烈。中方或為免節外生枝而對此作讓步，令川普以贏家的身份去爭取連任。至於半導體方面，中國現在超過百份之九十的晶片是進口的，國內公司如中芯（981）、華虹（1357）等技術層面上也遠遠不及外國競爭對手。增加從美國進口反而可能令台企台積電和聯華受壓。

由於港股今天反彈可期，筆者建議留意一些被貿易戰錯殺股份。藍籌股中平保（2318）是首選。我選擇平保做為反彈之選，是因為覺得這檔是被貿易戰錯殺的。剛公佈的 2017 業績，新業務表現、純利和派息全都超出預期，股價在業績公佈後也曾升至 94 元。及後有獲利盤湧現，再加上巿場氣氛逆轉，昨天最低曽見 81.55 而收報 84 元。10 天和 50 天線均在大約 87.5 元，可追落後。另外，投資者也可留意出口股。創科（669）、敏實（425）、耐世特（1316）、敏華（1999）和德昌（179）等也可參考。