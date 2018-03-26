中芯國際(00981-HK)擬轉讓中芯集成電路(寧波)部分股權并注資5.65億

中芯國際(00981-HK)公告稱，2018年3月22日，全資附屬公司中芯控股與國家集成電路基金訂立股權轉讓協議，中芯控股已同意出售股本權益予國家集成電路基金。完成後，中芯控股于合資公司(中芯集成電路(寧波)有限公司)的股權將由約66.76%減少至38.59%，而合資公司將不再是公司的附屬公司。

根據股權轉讓協議，國家集成電路基金已同意承擔中芯控股有關股本權益的所有權利及責任。國家集成電路基金應注資人民币100百萬元予合資公司的註冊資本，而中芯控股有關股本權益的責任應予解除及免除。因此，訂約各方無償訂立股權轉讓協議。

次日，合資公司、中芯控股、國家集成電路基金、甯波勝芯、北京集成電路設計子基金、甯波市集成電路基金及盈富泰克基金訂立增資協議，中芯控股擬向合資公司註資565百萬元人民币，持股比例由約38.59%減少至約38.57%；國家集成電路基金擬向合資公司註資500百萬元，持股比例由約28.17%增加至約32.97%；甯波勝芯擬向合資公司註資200百萬元持股比例由約24.79%減少至約15.82%；北京集成電路設計子基金將不會作出進一步現金注資，而其于合資公司的股權將由約8.45%減少至約1.65%；甯波市集成電路基金擬向合資公司註資100百萬元佔合資公司經擴大註冊資本約5.50%；盈富泰克基金擬向合資公司註資100百萬元佔合資公司經擴大註冊資本約5.50%。完成後，合資公司註資資本由人民币355百萬元增加至人民币18.2億元。

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