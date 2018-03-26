碧桂園(02007-HK)獲標準普爾評級(S&P)調升信用評級

摘要

2018年3月26日，國際三大權威信用評級機構之一的標準普爾評級(S&P)將碧桂園(02007-HK)企業信用評級由BB上調至BB+，展望穩定。與此同時，標準普爾評級(S&P)將碧桂園優先無擔保票據評級自「BB-」調升至「BB」。

標普評級報告摘要

標準普爾評級指出，基於擴張的規模，以及毛利率的回升，調升對碧桂園的企業長期信貸評級自「BB」至「BB+」，展望穩定。同時上調對優先無擔保票據評級自「BB-」至「BB」。

標普指出，碧桂園以其雄厚的銷售實力，大大拓展了規模，進一步強化了市場地位。同時，受到利潤率回升以及收入快速增長的影響，碧桂園的杠桿水平也有所改善，這部分抵消了資本支出帶來的壓力。

標普預測，碧桂園銷售的強勁勢頭將會延續到2018年，合同銷售額有望沖刺人民幣7000億元(2017年合同銷售金額約為5508億元)，充足的可售資源將支撐其合同銷售的強勁增長。同時，碧桂園在運營方面的改善及經濟水平的規模效應都助推了公司的整體運營實力提升。

業績回顧

此前，據碧桂園2018年3月20日披露的2017年全年業績，碧桂園實現合同銷售金額5508億元，同比增長78.3%；合同銷售面積6066萬平方米，同比增長61.9%。合同銷售額、合同銷售面積均列房地產行業第一，而合同銷售均價約9080元/平方米，同比增長10%，但仍保持十強房企最低水平。得益於一二三四線城市的均衡布局，碧桂園在獲取強勁銷售和有效抵禦市場波動的同時，亦成為了中國城鎮化有力的實踐者和推動者。

值得注意的是，2017年9月21日，國際三大權威信用評級機構之一的惠譽評級公司(Fitch)也將碧桂園企業信用評級由BB+上調至投資級BBB-，評級展望穩定，並獲得花旗、野村等大行授予的買入類評級。

另外，2017年11月10日，恒生指數公司宣布碧桂園(02007-HK)被納入恒生指數成份股。恒生指數一直被視為反映香港股票市場表現最重要的指標。碧桂園成為藍籌股，反映了資本市場對碧桂園的充分肯定，以及對碧桂園未來發展前景的信心。

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