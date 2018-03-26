電動汽車安全全球技術法規二階段啓動會北京召開

3月26日從工信部獲悉，中美歐日共同牽頭的電動汽車安全全球技術法規(EVS-GTR)工作組第十五次會議暨第二階段啓動會議于2018年3月21-23日在北京召開，來自中國、美國、歐盟、日本、韓國、加拿大等締約方代表以及國内外主要汽車研究機構、整車和零部件企業的70多名專家參加了會議。中國作為工作組的副主席國，由工業和信息化部裝備工業司代表共同主持了本次會議并緻歡迎辭。

會議介紹了EVS-GTR在聯合國世界車輛協調論壇(WP29)第174次會議上獲全票通過的有關情況，強調了該法規批準發布對全球電動汽車産業安全健康發展的重要意義，表達了對參與法規制定締約方代表和行業專家的感謝。會議交流了各個國家和地區未來采用EVS-GTR考慮及國際法規協調情況，中國介紹了正在研究制定的電動汽車安全強制性國家标準。會議針對法規第二階段涉及的電動汽車動力電池熱擴散、浸水安全、振動安全、有毒氣體防護等問題進行了充分讨論并确定了初步的研究和試驗驗證計劃。

中國將繼續在後續法規研究中積極發揮牽頭和共同研究作用，并將進一步擴大參與國際标準法規的深度和廣度，加強與其他締約方的交流與協調。

來源：證券時報APP

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