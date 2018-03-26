招商銀行(03968-HK)全球銀行市值排名晉升至第11位

招商銀行（03968-HK)於2017年度，全球銀行業市值排行榜提升至第11位，躍進了8級；A股上市公司排名即位列第9位。招行董事長李建紅認為，這反映招行獲得市場認可，市場地位得以提升。

招行副行長兼董事會秘書王良，於3月26日業績記者會上介紹，於2017年招行於A股和H股股價，均分別上漲了70%；A股市淨率提升0.55個百分點至1.67倍；H股亦提高0.52個百分點至1.52倍。

為配合銀監會要求，銀行業需要將旗下資產管理公司獨立出來，成立子公司獨立經營運作。王良表示已提出有關申請，待有關監管細則出台再等候審批。此外，監管機構也要求將銀行表外業務回到表內，加強監管。王良介紹，招行表外業務資產規模2.1萬億元，當中1.1萬億元（人民幣.下同）屬債券資產，4、5000億屬二級市場股票，非標資產只約2000億元，即使回表，對招行的資產影響也不算大。

期內金融市場業務逆勢增長，人民幣匯率掉期業務大升34.07%至近5.0296萬億元，他分析由於2017年初人民幣顯著升值，從事外貿業務相關企業對匯率掉期服務需求大增，惟這方面業務收費率微薄。另外，招行於2017年間，代銷公募基金達7065億元，同比增長42.47%；代理信託類產品銷售額2248.44億元，升70.08%，均位列全國代理銷售第一位，他表示主要受惠於零售客戶基礎廣濶，以及強大銷售能力。

招行於2017年資產質量率先實現反轉，不良貸款餘額比率雙降。不良貸款總額為 573.93 億元,比上年末減少 37.28 億元;不良貸款率 1.61%,比上年末下降 0.26 個百分點。該行副行長唐志宏預期，雙降趨勢可望保持，但為應對依然不明確經營環境，期內不良貸款撥備覆蓋率 262.11%,仍比上年末上升 82.09 個百分點;貸款撥備率 4.22%,比上年末 增加 0.85 個百分點。招行將繼續改善貸款客戶結構，2017年降低了製造業、批發零售業、建築業、採礦業貸款佔比，未來致力增加戰略新興產業、先進製造業、文化產業等行業業務。

期內招行淨利息收入 1,448.52 億元,同比增長 7.62%;淨利息收益率為 2.43%,同比下降 0.07 個百分點。該行常務副行長李浩指出，期內平均淨息差（NIM)為2.5%，2018年有望保持平穩，在2.5%左右輕微波動。

招行也積極推動金融科技，李建紅介紹，對於金融科技創新項目基金額度，將由以往佔稅前利潤的1%，提升至佔營業收入的1%。通過內建平台、外拓場景、流量經營，推動業務經營模式轉型；利用金融科技推動營銷、獲客、服務、運營和風控的數字化、智能化升級；讓金融科技成為招行戰略轉型下半場的核動力。現在招行零售App的月活躍客戶逾4500萬。

2017年度業績，招商銀行營業淨收入 2,210.37 億元,同比增長 5.12%；股東應佔利潤701.50億元,同比增長13.00%；每股盈利2.78元,同比增長13.01%。其中淨利息收入 1,448.52 億元,同比增長7.62%; 非利息淨收入761.85億元,同比增長0.67%；總資產為62,976.38億元,較上年末增長5.98%高級法下一級資本充足率為 13.02%,比上年末上升 1.48個百分點。

2018年招行的自營貸款計劃新增10.3%左右，自營存款計劃新增11.3%左右，主動負債計劃新增5.2%左右。

文：周燕芬

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)