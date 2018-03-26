阿里首次披露“新零售”戰略布局三大标準

3月26日，高鑫零售(06808-HK)2017財年年報發布了高鑫零售董事會主席、同時也是阿里巴巴集團CEO的張勇的股東信，首度披露阿裡“新零售”戰略布局的三個标準：是否能推進行業與市場的發展與革新?是否能激發新技術與商業的緊密融合?是否能提升用戶的消費體驗?

“我們會利用互聯網的技術、數據及思考方式，更好地、精細化地管理采購、營運、營銷、客服及供應鏈。”張勇指出，阿里巴巴所引領的新零售戰略之所以具備“清晰的步驟和實施路徑”，源于阿里的互聯網基因、在大數據領域多年深耕積累、對零售行業的深刻理解，以及合作夥伴的零售基因、門店管理基因、高效率基因。

據高鑫零售年報披露，在阿里巴巴入股後，高鑫旗下大潤發超市立即開展了全面的新零售改造，包括門店數字化、數據化管理采購、供應鏈升級、大數據營銷驅動等。

張勇在信中指出，2018年，高鑫零售在持續穩步拓展店鋪的基礎上，基于“新零售”升級有三大核心策略：門店數字化改造、多業態多渠道發展、重新定義大賣場。

來源：中國證券網

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