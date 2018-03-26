獐子島(002069-CN)從日本購進蝦夷扇貝填充國内市場

剛走出2014年“冷水團”陰雲的上市公司獐子島(002069-CN)。2018年再次遭遇重創，其主要産品蝦夷扇貝大量死亡，損失6億多元，并導緻2018年蝦夷扇貝供應短缺的情況。

近日，《中國經營報》從多位知情人士處獲悉，3月18日，獐子島集團的“黃海明珠”号運輸船從日本北海道購買了4萬多斤蝦夷扇貝，回到大連港，接受檢驗檢疫後，于3月19日才靠岸卸貨。

該消息得到了大連出入境檢驗檢疫局相關人員确認。前不久，獐子島已經從日本北海道拉回20多噸(蝦夷)扇貝，并接受了檢驗檢疫。獐子島已從國家質檢總局取得500噸的蝦夷扇貝的進口審批，需要在1年内完成。“扇貝拉回來後需要到大連局核銷，直到500噸進口額度用完。獐子島可以重新向國家局申請進口額度。”上述檢驗檢疫人員告訴記者。

此外，知情人士稱今天(3月26日)獐子島又派出船隻前往日本購買蝦夷扇貝。

2018年初獐子島公告稱，因遭遇持續高水溫等因素導緻上百萬畝海域的蝦夷扇貝絕收(平均畝産過低，不足以彌補采捕成本)，損失6.286億元，損失全部計入2017年度損益。

根據公告顯示，2014年底播的21.14萬畝蝦夷扇貝幾近絕收、2015年底播的30.42萬畝蝦夷扇貝幾近絕收、2016年底播的55.60萬畝蝦夷扇貝幾近絕收 。

根據獐子島2016年5月份的公告，獐子島集團放棄79萬畝不适宜蝦夷扇貝底播的确權海域，海域調整完成後公司确權的蝦夷扇貝底播規劃面積約241萬畝，逐步實現年滾動收獲60萬畝左右。

獐子島集團内部人士稱，2018年將采捕2016年底播的蝦夷扇貝，對于獐子島來講，2018年獐子島將面臨蝦夷扇貝供應不足的局面。

“采捕扇貝的工人現在是捕一天扇貝，去其他單位幫忙幹一天别的活。”一位不願具名的獐子島采捕扇貝的工人告訴記者。

接下來的2018年獐子島將如何确保正常運行，獐子島集團在答複深交所問詢函時稱，獐子島將擴大加工食品業務規模：發揮渠道與品牌優勢，拓展線上線下渠道，繼續保持加工食品業務穩步發展的態勢，有序推進海外貿易、倉儲物流等業務，以彌補自産底播蝦夷扇貝減少對公司回款、收入及利潤影響。

此外，獐子島方面稱，將通過優選渠道，精賣海洋牧場珍品，實現高值化;節支節流，降低成本費用;有效溝通債權銀行，穩定經營性現金流，确保財務風險可控等一系列措施。

“日本的蝦夷扇貝要比國内便宜，但是算上運費和其他成本，最終的價格并不确定。”獐子島内部人士稱。

對于本年度獐子島從日本購買蝦夷扇貝的詳細計劃以及成本等情況，記者以電話和短信形式采訪了獐子島集團董秘孫福君，截至發稿時未獲回複。

來源：中國經營報

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