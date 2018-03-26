LED價格未歇，億光去年毛利率、營益率雙降，全年獲利減3成

【財訊快報／巫彩蓮報導】大陸 LED 價格戰持續著，過去一年背光、照明產品價格依然處在跌勢，壓抑 LED 族群營運表現，億光 (2393) 去年平均毛利 23.23%，較前年減少 1.22 個百分點，營益為 6.2%，亦較前年減少 1.08 個百分點，稅後盈餘 12.45 億元，年減率 31.06%，每股盈餘 2.74 元，為近五年新低，該公司每股配發 3 元股息，以今 (26) 日 44.1 元股價計算，股息殖利率約 6.8%。背光產品仍有陸廠競價的壓力，億光降低利潤較差背光、照明等消費領域比重，增加利基性應用，例如紅光線、車用，鎖定車用領域的銅鑼廠產能利用率約 7-8 成左右，今年在儀表板應用可望有所斬獲。



為了刺激市場，LED 廠鎖定 Mini LED 作為發展的重點，就目前看來，手機中小尺寸背光 Mini LED 下半年量產機率大，億光也不缺席，宣布自今年將陸續推出 mini LED、電競、車用及各式薄型化封裝系列，包括側發光 4206、正發光 4010 與 4012 系列，以及直下式電視應用 CSP LED，手機部分則會推出 2604 與 1803 以符合全屏化設計。



日前億光董事長葉寅夫表示，紅外線、車用等產品維持 2 位數百分比成長，因此今年營運可望優於去年。



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