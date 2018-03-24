紐約匯市─貿易戰風險上升 市場避險 美元4週漲勢止步 日圓續漲

週五交易，美元兌多數主要貨幣走跌，終止 4 週漲勢，且美元兌日元走貶至 2016 年美國總統大選後最低點，因為中美貿易戰升溫，市場逃入避險資產。

ICE 美元指數下降 0.4% 在 89.495，本週跌幅 0.8%，為二月中旬以來首次單周收跌。

WSJ 美元指數下降 0.3% 至 83.39，本週下滑 0.7%。

日圓續漲，美元兌日圓下跌，自周四的 105.28 日圓下降至 104.85 日圓，盤中最低點 104.64 日圓。本週日圓兌美元上漲 1.1%。

通膨和零售銷售數據公布後，加元上漲，達 3 月 12 日以來最高點。美元兌加元自周四的 1.2941 加元下降至 1.2876 加元，本週跌幅 1.7%。加拿大二月消費物價上升 0.6%，優於預期的 0.5%，且通膨年率達 2.2% 也較原先預估的 2.1% 高。加拿大央行重申其最新貨幣政策內對數據的依賴，增加該數據的重要性。

歐元兌美元上漲，自週四的 1.2304 美元上升至 1.2357 美元，本週升幅 0.5%。

英鎊兌美元上漲，自週四的 1.4096 美元上升至 1.4137 美元，本週升幅 1,4%。

市場動力

投資者因為擔心貿易戰，尤其是中美間的貿易戰，而拋售美元。週四晚間這種恐懼加劇，係因川普總統宣布對至少 500 億美元的中國產品增收關稅，這已經遭來中國報復，也計畫針對價值 30 億美元的中國進口商品徵收關稅，例如水果、豬肉和回收鋁。

週五因中美貿易戰而讓市場轉向避險資產，如日圓、黃金等。美元兌日元走貶至 2016 年美國總統大選後最低點，下一個低點是 102.82 日圓。

分析師看法

JFD Brokers 資深市場分析師 Charalambos Pissouros 表示，「市場緊張情緒升溫，迫使參與者尋求避險，所以日圓相較其他主要貨幣容易上漲。」

「在貨幣對中，我們最喜愛的市場情緒指標之一是澳元兌日圓。貿易戰爭的擔憂，尤其是美國和中國之間的緊張局勢，可能會讓澳元陷入拋售興趣，主要原因在於澳洲對中國的貿易風險很高。另一方面，由於避險地位，日元在不確定性和動盪期間預計將繼續表現活躍。」

澳元兌日元交易在 90.75 澳元，觸及 2016 年 11 月以來最低水準。

經濟數據

二月份耐久財商品訂單增加 3.1%，大幅扭轉今年開年的跌勢，創自去年夏季以來最大升幅。

二月份新屋銷售較前月下降 0.6%，較去年同期增加 0.5% 至季調後年率 61.8 萬棟。

亞特蘭大 Fed 總裁 Raphael Bostic 表示，如果通膨溫和持續下去，他支持今年更多次的升息，因為 GDP、就業和建築都有上行機率。

明尼蘇達 Fed 總裁 Neel Kashkari 贊成升息，且他不認為經濟過熱。