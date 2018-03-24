保單也要健檢 掌握四大要點輕鬆搞定

現代人注重健康，許多民眾每年會為自己或家人安排定期健康檢查，依據身體狀況來擬訂飲食與運動改善計畫，降低失能的風險。元大人壽商品精算部副總張銘修提醒民眾，除了身體需要定期體檢外，保單也需要定期檢視，民眾不妨藉著一年開始之際替自己與家人的保單做「健診」，透過一道道程序來檢視既有需求，看看是否有需要調整處，讓自己與家人的保障更合時宜。

張銘修指出，多數民眾在購買保單後，隨著時間流逝可能會逐漸淡忘保障內容甚至保單險種，或是因為人生階段改變而有不同的保障需求；因此每年逐一檢視手邊保單是否符合個人與家庭所需，並針對不足之處進行有效調整，才能真正以強化發揮保單保障功能與財務安全。張銘修建議民眾，保單健診可從 4 大要點檢視。

1. 保障額度是否充足

青中壯年族群可依家庭責任來衡量保障額度，民眾今年若是有邁入結婚、生子或買房的人生新階段，第一要調整的就是壽險保額，因為結婚生子代表要面臨的家庭責任變大了，而買房則需要透過提高壽險保額，去填補因房貸造成的壽險保障缺口。

因此民眾在調整壽險保額時，應將房貸、車貸等費用支出與負債，一併列入評估考量，並考量到萬一身故或因疾病、意外導致無法工作，需要多少費用才能安頓家庭並支應開銷，進而推算出適當的壽險保障額度；建議身故保障總額最好要以能夠保障家庭未來 15 至 20 年內的生活費用為目標，以保障家人的生活。若預算有限可採漸進式規劃保單，初期先買定期險，等經濟寬裕後再轉終身險。

2. 保障的範圍及項目是否滿足需求

民眾可先歸納想要移轉的風險類型，再確認保障需求類別，並適時補足保障缺口。如果不清楚該規劃哪些類型的保障，可依據不同年齡層進行規劃：

．學齡階段孩童~ 醫療險、意外險、儲備教育基金

此時孩子已開始進入幼兒園及小學群體學習階段，但校園內易群聚感染，孩童抵抗力較弱，易受到病毒感染或罹患呼吸道及消化系統疾病，應優先規劃醫療險。同時，這階段也是小朋友活潑好動的時期，容易發生意外傷害，父母可事先為孩子規劃意外險以增添保障，提供意外傷害醫療保險金給付的保障。此外，除了醫療險、意外險外，孩子的教育費用也是家庭一筆不小的支出。因此父母也應為孩子提前準備，逐步完成教育基金的規劃。

．20~35 歲青年~ 醫療險、意外險、定期壽險、利率變動型年金

這階段由於多半為社會新鮮人，收入、預算皆有限，建議可先規劃基礎保障，以意外險、醫療險 (包含住院日額及實支實付型) 、 定期壽險等商品為主，也就是具低保費高保障的特性，架構起足夠的保障，行有餘力時可透過網路投保的利率變動型年金進行小額儲蓄，如此一來便可為自己規劃第一份保障與第一桶金的儲蓄，為將來的成家立業預作準備。

．36~50 歲中壯年加強防癌、重大傷病、殘扶保障

此族群的特色是扮演家庭經濟支柱的角色，經濟壓力較重，因此保單的規劃上應以強化家庭經濟支柱的保障與滿足家庭的保障為優先，此時可強化保障的防護網，進一步加強防癌、重大傷病、殘扶保障，及開始提前進行退休生活規劃。

．51 歲以上「準退休族」~ 以退休醫療與生活照護為優先規劃

這階段的民眾正式為未來的退休生活準備，建議以退休生活、醫療與照護為保障首要，並正視伴隨年齡而增加的醫療需求，以避免未來醫療開支蠶食退休金。

除了做好醫療、照護的規劃時可挑選長期性、穩健型的金融工具，進行財務規劃。其中「美元利變保單」不僅提供壽險保障功能，還可穩健累積退休金。另外，相較於台幣保單而言，美元保單訂價使用較高的利率，因此具有保單費率便宜的優勢，對於經濟收入較為優渥的準退休族群是一個不錯的選擇。不過民眾在購買外幣保險商品仍需確認是否適合自身需求及承受匯率風險能力等因素，進行評估考量。

3. 投保資料是否有變更

個人資料若有更新，例如地址、職業等異動，應即時通知保險公司，確保能夠接收到重要通知，並維護自身保障權益；此外，繳費管道也須維持有效性，避免因為銀行帳戶餘額不足或信用卡失效等情況而未於期限內完成扣款繳費，影響保單效力。

4. 保險受益人的設定是否需要變更

保險受益人的名單應視生活型態適時調整，尤其遇到結婚、離婚、親人身故或子女出生等情況更應該重新檢視。一般保險公司對於受益人並無資格上的限制，自然人、法人均無不可，自然人即使未成年或者只是嬰兒亦都可為受益人，但為避免受益人與被保險人同時身故，或受益人比被保險人提早身故，導致保險金被併入計算遺產稅，建議民眾在填完指定的受益人名單後，再多填上一筆「法定繼承人」。

張銘修強調，隨著市場的變動、個人因素、家庭因素等，民眾每一年的保障需求可能會有所不同，每一個階段的檢視保單仍應以保障是否完整為優先，不僅能夠適時補足保障缺口，也能依實際需要完成契約變更，更讓家庭成員清楚了解保障範圍，以完整的保障防護網來守護個人財務及家庭經濟安全。