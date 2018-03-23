中國駐美大使：中國依然在試圖避免貿易戰

摘要：中國駐美大使稱，中國正在研究所有選項，來回應美國；中國準備採購更多美國商品。此前中國駐美大使館聲明稱，絕不懼怕貿易戰，有信心、有能力應對任何挑戰。如果美方執意要打，我們將奉陪到底。

當地時間 23 日本周五，中國駐美國大使崔天凱表示，中國依然在試圖避免貿易戰。美國的許多指控都缺乏事實支持。中國正在研究所有選項，來回應美國。中國準備採購更多美國商品。

本周四川普簽署備忘錄，指示對進口中國商品徵收 25% 的關稅。現代鐵路，新能源汽車和高科技等 1300 個產品類別將受到關稅影響。川普稱，加征關稅商品的總值可能約為 600 億美元。



此後中國駐美大使館發表聲明稱，中方不希望打貿易戰，但絕不懼怕貿易戰，有信心、有能力應對任何挑戰。如果美方執意要打，我們將奉陪到底，並採取所有必要措施堅決捍衛自身合法權益。希望美方懸崖勒馬、慎重決策，不要把中美雙邊經貿關係拖入險境，以免從損人的目的出發，以害己的結果告終。



美國商務部長羅斯稱，他預計川普決定的新一輪對華徵稅不會引發中美貿易戰，中國的任何回應都將經過仔細斟酌，「這是些非常考慮周全、非常嚴肅的人。他們知道川普總統也考慮的十分周全、非常嚴肅。但我不認為任何人有做出一個膝跳反應。」 「（中方）會有一些極端的報復，但我認為那不會是世界末日。」

北京時間周五一早，中國商務部發布針對美國進口鋼鐵和鋁產品 232 措施的中止減讓產品清單並徵求公眾意見，擬對自美進口部分產品加征關稅，以平衡因美國對進口鋼鐵和鋁產品加征關稅給中方利益造成的損失。

當天例行記者會上，有記者問及，在統川普在白宮簽署上述備忘錄後，白宮的國家貿易委員會主任納瓦羅稱，中國在美中貿易中的獲益遠高於美方，這意味著中方將很難作出對美進行報復的決定，是否認同他的說法。

中國外交部發言人華春瑩表示，美方有關人士的話顯然是有些「夜郎自大」，錯判了形勢，也完全低估了中方捍衛自身合法利益的決心和能力，以及美方為其任性妄為必須付出的代價。

『新聞來源／華爾街見聞』