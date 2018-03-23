【豐銀投顧】外資並未棄守 多方仍有契機

◆盤勢分析

昨日台股盤中漲高之後拉回，今天更是直接跳空下跌。但是從這二天加權指數的法人進出，就可以看出內資與外資的不同調。昨日開高走低小跌 5 點外資還買超台股 32.5 億，而本土的自營商卻大賣了 49.9 億。今天大跌 182 點，外資也只是賣了 60 億，而自營商卻又賣了 38 億。固然貿易戰開打可能讓人覺得害怕，媒體也不斷的報導不少利空，但今天台股的跌幅卻是強於全球其他股市，甚至今天一整天下來，也只有 2 家公司跌停。顯見台股似乎也沒有那麼不堪一擊，那麼台股後勢或是全球股市後勢究竟如何？

首先就 K 線的角度來看，今天下跌跌破 5 日、10 日、月線及季線，但這種情況之前並非沒有過，之後也是每每站回，因此一直拘泥在此也沒有意義。重點是今天雖然留下一個跳空缺口，但也同時出現一長下影線的黑 K 線，型態雖然不利，但只要下週不要再重挫，其實仍有機會將指數維持在 2/6 長黑 K 棒的頂端之上，顯示多方並未完全棄守。既是如此下週的重點即是在 2/6 長黑 K 線的高點 10760 之上，即可視為多方有守。

另外目前全球的利空也只有貿易戰此一項，然則筆者認為美國的目的並非真的開打貿易戰，而是要逼中國讓利且維護美國的智慧財產權。坊間許多說法認為中國可以賤賣美國的國債或是限制稀土出口到美國就能逼美國就範，這都是錯誤的看法。首先，美國國債若真的下跌，先受傷的是手中持有的公債的人而不是美國。再者，所謂的稀土並不是中國才有，其他先進國家只是不肯採，怕破壞生態環境罷了。這一點可以從 2012 年左右中國欲制裁日本且以稀土當武器，卻萬萬沒想到不但沒有傷到日本，最後稀土還嚴重下挫！日後中國應該不會再隨便的與其他國開打貿易戰，請靜待後續發展即可，祝週末愉快。

豐銀投顧 李世新 分析師

