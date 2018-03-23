【顧德投顧】週KD還好撐住，為下週留一絲希望

◆盤勢分析

股昨日如期發動貿易戰爭，大家都知道的事還是大跌，代表全球投資人已如【驚弓之鳥】，主因 2018 年以來不確定因素一個接者一個，投資人似乎已沒耐心，紛紛出脫！就 K 線型態，今雖有留下引線，但上面卻有一個很大的跳空缺口形成，代表下週還要再測低！相關行情可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】！

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日日 KD 死亡交叉，指數大跌 182 點，本波從 10638 到 11120，漲了 482 點，目前短線壓力稍大，而週 KD 雖黃金交叉但開口收斂，所以積極汰弱換強，或是降低持股比重，才是現在的操作策略

【二】利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向下，故指數震盪走跌！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件、【電池】、【板卡電競比特幣】這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為安！

【後續作法】

近期國際消息面偏空，2018 驚喜驚訝不斷；走了個金正恩，來了個川普，行情只要有波動，就會有機會

產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (-25.5 收 443.5，20Ma 仍向上)，5483 中美晶 (-6.4)，6182 合晶 (-2.05)、3532 台勝科 (-4.5)，3707 漢磊 (-0.9)、3016 嘉晶 (-1.5)，此族群以環球晶為指標，並留意量縮不破低的進場時機！

【MOSFET】：6435 大中 (-5)、6525 捷敏 (-0.1)、3317 尼克森 (-1.3)、8261? 鼎 (-1.3)、5299 杰力 (-3.5)、6138 茂達 (-1.1)，可留意漲價效應的發酵

【被動元件】：以 2327 國巨 (-23 收 484) 為指標，2456 奇力新(+3.5)、3068 美磊(+0.9)、3026 禾伸堂(-6)、3624 光頡(-1.55)、5317 凱美(-2.1)、2375 智寶(-2)、6127 九豪(-0.9)、2492 華新科(-7)、8043 蜜望實(-0.4)、6449 鈺邦、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅、5255 美桀，漲價行情持續，留億歐盟反壟斷的後續發展

【板卡電競比特幣】：3443 創意 (-6)、3035 智原 (-1)、3661 世芯 (-4.5)、6591 動力、6150 撼訊 (+35 漲停)、2377 微星、2376 技嘉 (+0.6)、3515 華擎 (+5.5)、3540 曜越 (-0.65)、2465 麗台 (-0.5)、2399 映泰 (+1.1)、2425 承啟 (+0.15)、5386 青雲 (+3.3)，此族群走勢出現分歧，務必嚴設防守點！

電動車電池：4721 美琪瑪、4739 康普，目前鈷報價仍上揚，但中國的華有鈷業受中美貿易影響出現大跌

指數震盪，表現較強個股有：5281 大峽谷、4144 康聯、3406 玉晶光、8409 商之器、8111 立碁、6533 晶心科、1781 合世、4180 安成藥、3310 佳穎、6533 晶心科、8924 大田、1786 科妍、1760 寶齡留意明日延續性

新的一年，將出現大規模波動！並且出現牛熊並存，多空都能賺的現象！！可積極參與行情，祝 2018 年新年行大運，萬事如意！

