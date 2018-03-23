44個非洲國家簽署成立非洲大陸自由貿易區協議

44個非洲國家21日在盧旺達首都基加利舉行的非洲聯盟(非盟)首腦特别會議上，簽署成立非洲大陸自由貿易區協議。

非盟50多個成員國中，尼日利亞、南非、贊比亞和博茨瓦納等國家未簽署該自貿區協議。尼日利亞政府21日發表聲明說，尼政府仍在審議，相關審議委員會有望于兩周内得出結果。

據悉，簽署成立貿易區協議的國家随後將按本國相關法律程序批準協議，協議獲22個國家批準後即生效。

盧旺達貿易與工業部長樊尚·蒙耶夏卡說，能否加快批準進程將成為未來挑戰之一。自貿區成立後，非洲國家需要在自貿區框架下提高投資水平。

盧旺達外交、合作與東共體部長路易絲·穆希基瓦博則認為，非洲國家仍需要在簡化法規、促進私營領域融資和簡化海關程序等問題上作出努力。

非盟委員會副主席奎西·誇泰說，許多非洲國家當前使用非關稅壁壘限制商品進口以保護本國工業，非關稅壁壘可能繼續存在。

非盟方面表示，非洲大陸自貿區一旦成立將成為世界貿易組織成立以來成員國數量最多的自貿區，將形成覆蓋12億人口、國内生産總值達到2.5萬億美元的市場。

聯合國非洲經濟委員會執行秘書薇拉·松圭告訴新華社記者，非洲基礎設施水平落後，推動市場競争難度很大，可能會對自貿區成立構成挑戰。

非盟非洲大陸自貿區特别峰會于17日至21日在基加利舉行，峰會由非盟常駐代表委員會會議、非盟執行理事會特别會議和非盟首腦特别會議組成。

來源：新華社

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