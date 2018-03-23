【亞洲投顧】中美貿易戰，破壞多方趨勢？

◆盤勢分析

今天大盤量平下跌，跌破 10937 點，盤勢偏空，今天直接回補空方目標的缺口，容易有止跌機會，所以馬上拉出下影線，不過這邊一定要提醒大家，現在盤勢偏空，大盤必須站穩今天高點 10861 點，才有正式止跌的機會，否則都要留意再次回測低點，尤其是這兩天有提醒大家，道瓊三天未能站回月線，科技類股也跌破月線，盤勢偏空，這時候操作一定要控制虧損幅度，控制風險。

盤勢持續震盪，龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，降低持股，以免擴大風險。先前佈局 6141 柏承，獲利放口袋將近 30%；佈局 3006 晶豪科，一路續抱，擴大獲利，操作就是要大賺小賠，長期才有穩定績效；龍哥等待盤勢止穩，準備佈局新主力股甚至反向放空操作，大家一起來迎接行情。

之前的操作，佈局的 3026 禾伸堂，獲利 20%；會員持股 2353 宏碁獲利 40% 以上，龍哥再帶會員買進 3035 智原，獲利 29%；3037 欣興之前大賺 20% 出場；過年前推薦大家 5439 高技，獲利放口袋；尊龍會員買進 6147 頎邦，大漲創高；趁高檔降低持股之後，降低風險，保留資金隨時操作，快來一起操作。

今天外資期貨多單減少 151 口，自營商期貨空單增加 585 口，外資選擇權中性偏空佈局，自營商選擇權偏空佈局，外資期貨多單小幅度減少，自營商選擇權短線偏空佈局，今天大盤下殺，不過籌碼並沒有非常偏空，有機會在此尋求止跌機會。

大盤震盪更能看出籌碼的穩定度，趁拉回佈局籌碼穩定的個股，等待突破獲利的機會，例如 2353 宏碁，3034 聯詠，3037 欣興，3006 晶豪科，6147 頎邦，5371 中光電等等，籌碼都很穩定，操作不用天天換股，持續追蹤籌碼穩定的個股，趁大盤波動調整持股，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。

【控制風險，鎖定籌碼穩定的主力股】5483 中美晶，3596 智易，2492 華新科，3545 敦泰 6141 柏承，3034 聯詠，2481 強茂，5425 台半 3037 欣興，2353 宏碁

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10371 點偏多操作，跌破 10937 點出場，今天停利出場；空方操作者帶量跌破 10937 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

