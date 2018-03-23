【港股解碼】內地民辦教育企業赴港上市潮又起，這次是希望教育集團！

2017年之前，港股上市的教育企業只有兩家——楓葉教育（01317-HK）和成實外教育（01565-HK）。2017年上半年，港市迎來了第一波內地民辦教育企業赴港上市浪潮，4個月時間陸續上市了新高教集團（02001-HK）在內4支教育股。

之後大半年再無一家民辦教育企業發起IPO衝擊，本以爲民辦教育上市浪潮已過，卻不想2017年9月《民促法》的第二次修正和落實再次引發民辦教育企業赴港上市熱浪。截至目前，港市已有9家教育企業。另有8家教育企業處在交表排隊中，這其中就包括了本文的主角——希望教育集團有限公司。

業績：連續3年快速增長

根據相關資料介紹，希望教育集團是全國第二大的民辦教育集團，致力于爲學生提供優質教育及專業培訓，旨在讓學生配備就業市場所需知識及技能。集團自2008年進入高等教育行業，以四川爲起點通過並購和自建兩種方式迅速向貴州和山西地區擴張。截至目前擁有自創院校3所、並購院校5所，擁有在校就讀學生數量86561人（2017/2018學年，下同）、教師人數5462人。

希望教育集團辦學情況 圖源：港交所

和其他教育機構相同，學費、寄宿費和學生人數是影響教育機構收益的最主要因素。數據顯示，最近4個學年希望教育集團擁有在校學生人數持續增長，已由2014/2015學年的33654人次增長至2017/2018學年的73630人次；寄宿費用並無明顯增長，但學費尤其是大專院校的學費卻出現一定程度的增長。

因此希望教育集團已經連續3年實現營收的正增長，2015年、2016年、2017年分別實現收益4.87億元、6.14億元（同比增長26.08%）和7.52億元（同比增長22.48%）；集團EBTIDA利潤率也由53.1%增長至65.8%！

希望教育在校生人數變動情況 圖源：港交所

希望教育學費變動情況 圖源：港交所

近3年希望教育集團營業情況（注：BEITDA即稅息折舊及攤銷前利潤）數據來源：港交所

市場：政策鼓勵、需求增長

希望教育集團和他的競爭對手們一樣，收益于行業的春風而實現業績的快速增長。弗若斯特沙利文的調研顯示，在過去7年間民辦高等教育一直保持著8.2%的年複合增長率增長、高于公立高等教育（7.4%）；未來5年預計民辦高等教育市場規模增速仍超過公立高等教育，以7.6%的增速高速增長。

中國高等教育行業收益總額 圖源：港交所

弗若斯特沙利文會做出這樣的預估原因有二：一是《中國民辦教育促進法》、《國家中長期教育改革和發展規劃綱要（2010-2020年）》、《教育部關于鼓勵和引導民間資金進入教育領域促進民辦教育健康發展的實施意見》等政策的陸續落地，爲民辦教育的發展創造了一個良好寬松的外部市場環境，資本、資源得以大量湧入民辦教育領域。

二是伴隨著中國經濟的發展，中國社會對高等教育的需求不斷攀升，越來越多的家庭願意並有能力爲高等教育付費。但公共教育資源的供給很大可能將會保持穩定，增長的市場需求和所提公共教育資源之間不斷拉大的缺口將主要依靠民辦高等教育填補。

後人一步，能否獲得資本青睐？

這樣的市場環境對希望教育集團來說是利好，對希望教育集團的競爭者們來說同樣是利好。希望教育集團想要從中脫穎而出，就必須有足夠的特色優勢。

對于希望教育集團來說，集團優勢有二：一是集團在四川、貴州、山西三地市場占有率領先，在上述三地擁有一定的名氣和基礎，招生更爲容易。

四川、貴州及山西民辦高等教育五大參與者市場份額 圖源：港交所

相關資料顯示，希望教育集團的運營策略是通過並購或自建院校實現擴張，有效增加在校學生人數進而增加集團收益。但希望教育集團如果在川、黔、晉繼續擴張，發生集團內競爭的可能性就會大幅提升；如果向此前從未踏足的其他省市擴張，市場號召力則必然下滑。

二是集團的業務結構相對均勻。若僅從收益來看，本科教育和專科教育爲集團貢獻收益目前基本對半開。這本來是希望教育集團的一大優勢，能夠更好的滿足客戶多樣化的需求。

不過上文中已經提到，近3年希望教育集團在提增學費時，僅提增了專科教育的學費而本科教育學費基本維穩。這主要是因爲專科教育的市場化程度更高，定價更加靈活。相較于更專注于專科教育的其他競爭者比如新高教集團，這也是希望教育集團的一點劣勢。

按服務性質劃分收益明細 圖源：港交所

更關鍵的一點是希望教育集團的上市步伐明顯落後，投資者手中資金有限，在已有上市先行者的情況下，希望教育集團能否如“前輩”般獲得資本的青睐呢？

■ 作者｜熊思怡

本文原創，未經授權不得轉載，如想轉載請關注官方微信號港股解碼，留言獲取授權。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)