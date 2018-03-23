工信部印發2018年信息化和軟件服務業标準化工作要點

據工信部網站23日消息，為推動信息化和軟件服務業平穩健康發展，2018年，信軟司將從組織建設、标準體系、重點标準、推進國際化進程、開展應用示範、培育團體标準、實施動態管理等七個方面推進信息化和軟件服務業标準化工作。

工信部將推動一批方法類、工具類兩化融合關鍵國家标準立項。指導制定《信息物理系統 術語和概述》、《信息物理系統 參考體系結構》、《工業互聯網平台接口模型》、《工業互聯網平台應用管理接口要求》、《工業互聯網平台安全防護要求》等國家标準草案。進一步引導規範工業信息安全國家标準制修訂。加快《信息安全技術 工業控制系統信息安全防護能力評價方法》等重點标準研制。開展工業互聯網安全标準研究。修訂發布《大數據标準化白皮書》，組織開展數據管理能力成熟度、數據質量、數據安全、數據開放共享和數據交易等方面國家标準的立項和研制工作。持續推進雲計算和區塊鏈等領域标準研制工作。圍繞企業上雲以及雲服務測評等重點工作，進一步加強雲計算開源标準研究工作。

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