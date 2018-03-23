【大行報告】德銀：中移動(00941-HK)業績符預期 評級買入

中國移動(00941-HK)昨日(22日)公布去年業績，純利按年增長5.1%至1142.79億元人民币，符合市場預期，全年每股盈利5.58元。派末期息每股1.582港元。計及中期息全年一般派息3.205港元，派息比率由46%升至48%。倘計入上市20周年紀念特别股息每股3.2港元，全年股息合計每股6.405港元。全年稅息折舊及攤銷前盈利(EBITDA)按年增長5.4%。

德銀發表報告指，管理層料今年派息比率續穩中求升。中移動去年資本開支1,775億元人民币，稍微高于公司指引;該行之前預料中移動今年資本開支有15%減幅，但公司指引預期僅降6.4%，令市場失望。予中移動目标價102元，評級「買入」。

此外，美銀美林、RHB、瑞銀、中銀國際、花旗、里昂、匯豐環球研究均予中移動「買入」評級，目标價分别為114元、100元、99元、96元、95元、93元及82元。摩根大通評級為「增持」，目标價97元，野村及中金評級為「中性」，目标價分别為78元及70元，大摩則予「減持」評級，目标價67元。

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