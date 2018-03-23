中國太平(00966-HK)去年多賺27%至61.36億港元

中國太平(00966-HK)公布，截至2017年12月31日止年度，集團收入總額約為1961億港元，同比增長17.7%；公司股東應占除稅後溢利約61.36億港元，同比增長27%；每股基本盈利1.636港元，擬派末期股息每股0.10元。

2017年，集團總保費收入1787億港元，同比增長19.7%。境内業務全面快速增長。太平人壽保費首次突破人民币千億元大關，同比增長20.7%，高出主要同業平均水平，市場排名提升至第6位；境内産險保費收入達人民币221億元，同比增長21.4%，跑赢大市7.6個百分點。

2017年，集團境外産險、壽險和再保險保費收入分别同比增長5.8%、105.9%和20.5%，發展勢頭良好。太平香港稅後盈利和市場占有率同步提升，穩居香港一般保險市場前三位；太平再保險連續多年在香港一般再保市場行業排名第一；太平人壽香港開業僅兩年，就已跻身壽險市場标準保費前十名，資産規模突破百億港元；太平金控管理資産規模突破千億港元；太平澳門有效克服颱風巨災損失壓力，保持總體盈利，市場領先地位持續鞏固；太平英國首次獲得惠譽國際A-評級；太平新加坡強化盈利險種市場地位，保險保函業務居市場首位；太平印尼積極服務中資企業、開拓當地市場，持續保持承保盈利。

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