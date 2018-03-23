〈美中貿易戰台受害〉經長沈榮津：等具體項目出來才能做進一步分析

美國總統川普簽署備忘錄，將對中國進口產品課徵 25% 關稅，美中貿易戰開打，經濟部長沈榮津今 (23) 日指出，目前先簽備忘錄，15 天公布產品清單，要等詳細具體項目出來，才能做進一步分析。

沈榮津先前曾透露，兩大類台商會受影響，尤以 ICT、消費性電子產業所受影響較大。

針對美中貿易戰，沈榮津昨日就表示，包括項目、範圍都未公布，但是會影響的是兩大類的台商，包括台商在中國大陸生產終端產品銷美的，或是交給大陸的成品廠、系統廠銷美；另外就是國內廠商生產的零組件、半成品送去大陸做成產品銷美的也會受影響；其中以 ICT、消費性電子產業所受影響較大。

沈榮津呼籲，台商要掌握最新國際產業發展趨勢，加速升級及轉型，只有升級、轉型才有自主的能力及競爭力，這樣即使面對外面環境的變化，衝擊也會相對降低。

川普針對中國大陸經濟侵略 (economic aggression) 簽署總統備忘錄，將針對中國進口總值約 500 億美元的產品開徵 25% 關稅及限制中國投資，關稅針對中國對美國有優勢的高科技領域產品，白宮宣稱已準備 100 種貨物清單，將在 15 天內公布產品清單，且讓公眾在 30 天內表達意見。

領導 301 調查的美國貿易代表萊特希澤 ((Robert Lighthizer) 周四在參議院財務委員會表示，徵收關稅的中國貨將包括航空產品、先進鐵路、新能源汽車及高科技產品；美國官員表示，計畫是針對中國製造 2025 的 10 大重點領域，包括航空航天裝備、機械人、海洋工程裝備、先進軌道、電動車及生物醫藥等。