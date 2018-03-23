避免外資撤離及股市波動 金管會將祭出5階段、11項措施因應

中美貿易戰一觸即發，加上美國升息等因素，金管會主委顧立雄指出，為因應外資撤離及股市波動等，將有 5 階段、11 項措施，如禁止放空、公股銀行護盤、調降漲跌幅等。並會跟央行保持密切聯繫，觀察外資是否有撤離情況。顧立雄說，分 5 階段主要是因應不同階段採取不同措施，被問及有哪些因應措施，是否如過去經驗，先請上市櫃公司舉辦業績說明會、實施庫藏股、調降融資保證金成數、禁止放空、公股銀行護盤、調降漲跌幅等。顧立雄只說，大致類似禁止放空等因應作為，認為講了就不一定靈了。



美國升息，外資是否撤離台股？顧立雄說，美國升息在預期範圍內，看不出外資有撤離，之後還要觀察。只是央行沒有每天提供外資進出數據，金管會要如何知道外資有沒有撤？顧立雄說，會跟央行保持密切聯繫。



顧立雄強調，美國升息是 800 年前就知道的事，台灣作為小型開放經濟體，在國際資金可能移動下，原本就要作好各種因應準備，但資金移動不會單看聯準會升息，還要看匯率、本國利率政策、上市櫃營收、整個國家經濟基本面等，許多面向都要通盤考量。



而中美貿易大戰是否將衝擊台股？顧立雄認為，必須先分析影響台灣有多大，不止金管會要研究，相關部會也要研究，因對台影響為間接性。







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