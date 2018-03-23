【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四大跌，因特朗普簽署備忘錄將對中國商品大規模征收關稅，涉及的中國商品規模達 600 億美元，並限制中國企業對美投資併購。道瓊斯指數下跌 2.9% 至 23,958 點； 標準普爾指數下跌 2.5% 至 2,644 點；納斯達克指數下跌 2.4% 至 7,167 點。

油價週四下跌，因美股大跌，但 OPEC 和其他產油國限產的持續努力限制油價跌幅。紐約 5 月期油下跌 1.3% 至每桶 64.30 美元。金價上升，因市場對貿易戰的擔憂加劇。紐約 6 月期金上升 0.4% 至每盎司 1,333.2 美元。

香港和內地股市週四下跌。百貨超市股上漲，航空股受壓。個股方面，中國移動（941.HK） 公布 2017 年股東應佔溢利按年上升 5.1% 基本符合市場預期，但股價下跌 0.8%；晨訊科技（2000.HK）公布 2017 年股東應佔溢利按年上升 44.5%，股價下跌 3.8%；龍光地產（3380.HK） 公布 2017 年核心股東應佔溢利按年上升 48.7%，惟股價下跌 5.6%；都市麗人（2298.HK） 公布 2017 年股東應佔溢利按年提高 31.0%，股價下跌 0.5%。恒生指數下跌 1.1% 至 31,071 點，國企指數下跌 0.8% 至 12,428 點，香港股市成交金額減少 0.6% 至 1,519 億港元。上證綜合指數下跌 0.5% 至 3,263 點，滬深兩市成交金額減少 10.7% 至人民幣 4,238 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 騰訊（700.HK）大股東 Naspers 以每股 405 港元（較昨天收盤價有 7.8% 折讓）減持公司約 2% 股權，ADR 價格大跌 10.7%，收盤價較香港昨天收盤價低 7.7%。

◇ 網龍（777.HK）公布 2017 年業績，收益人民幣 38.7 億元，同比增長 38.5%（其中遊戲業務同比增長 38.2% 至人民幣 16.7 億元，教育業務同比增長 37.9% 至人民幣 21.1 億元），股東應佔虧損縮窄至人民幣 2,084 萬元（2016 年股東應佔虧損為人民幣 2.0 億元）；其中第四季度遊戲業務收入同比增長 25.5% 而教育業務收入同比增長 53.8%。2018 年，在遊戲方面公司預計《魔域》收入將保持穩定，而下半年將推出的 3-5 款新遊戲會驅動遊戲板塊錄得雙位數增長；在教育業務方面，海外部分將主要受惠於莫斯科第二期訂單強勁，預期收入按年增長 20%；國內部分公司將繼續專注於提高老師責任心和用戶數量，教育板塊整體將繼續縮窄虧損。總的來說，公司預計 2018 年 GAAP 及 NON-GAAP 均能錄得盈利。

◇ 恆安國際（1044.HK）昨日召開業績發布會，公司預期 2018 年紙巾部分收入將增長最快，而紙尿褲部分將不會出現下滑；另外公司預計 2018 年電商部分收入超過人民幣 30 億元，貢獻總收入的 15% 以上（2017 年：10%）。雖然原材料木漿價格目前同比上升近 100% 造成毛利率下行的壓力，但公司暫時並無提價計劃，並將會通過優化產品組合及控制低毛利促銷活動來緩解部分影響。另一方面，公司預期阿米巴經營模式在 2018 年的目標達成率將由 2017 年之低於 30% 大幅上升至 80%，並且公司於 2017 年第四季開始有費用控制的相關措施，而效成效將於 2018 年其顯著反映，預期將會持續改善費用率，帶動淨利潤持續上漲。現價相當於 18.7 倍 2018 年預測市盈率。

◇ 新奧能源（2688.HK）公布 2017 年業績，營業額人民幣 483 億元，同比上升 41.5%，由於毛利率下降但部分被其他虧損減少及經營費用升幅較慢所抵消，股東應佔溢利按年增長 30.3% 至人民幣 28.0 億元，低於市場預期超過 10%。建議派發末期（全年）股息每股 1.08 港元，同比增加 30.1%。現價相當於 20.0 倍 2017 年市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)