中國宏泰發展(06166-HK)間接全資附屬涉訴訟

中國宏泰發展(06166-HK)公布，公司下屬之若干全資附屬公司於2018年3月12日接到河北省高級人民法院(2018)冀民初19號合議庭組成人員通知書，通過通知書知悉廊坊京御房地產開發有限公司因股權轉讓合同糾紛提出控訴，被告中包公司間接全資附屬公司括廊坊市城區房地產開發有限公司、公司間接全資附屬公司及廊坊城區房地產的直接股東廊坊宏泰展耀房地產開發有限公司。

該訴訟已經由河北省高級人民法院受理。原告正尋求法院判令解除原告與廊坊城區房地產簽訂的《股權轉讓框架協定》，及判令廊坊城區房地產退還原告已支付的股權轉讓對價款項以及支付約1.58億元人民幣的合同違約金。鑒於該訴訟程式尚處於早期階段，公司董事會認為，於此時評估其對公司之潛在影響並不切實際。

公司正就該訴訟尋求法律意見並將進行強力抗辯。於任何情況下，公司具備充足資源來全力應訴。因此，該訴訟並不影響公司之正常經營。公司將於適當時候另行刊發公告，以將訴訟的任何進一步重大進展知會本公司股東及潛在投資者。

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