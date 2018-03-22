〈央行理監事會〉楊金龍：衛生紙、電費漲價 不會對全年產生通膨壓力

國內民眾擔憂民生物價蠢蠢欲動，不過，台灣央行今 (22) 日不僅維持利率不變政策，央行總裁楊金龍指出，新台幣對美元升值可減緩輸入性通膨壓力，但也強調，並非透過新台幣升值來提高利率，另外，他也預期，衛生紙、電價漲價並不會對全年造成明顯的通膨壓力。

央行假設，衛生紙、面紙和紙巾價格若平均漲幅為 10%，以其占消費者物價指數 (CPI) 權數 0.402% 估計，對 CPI 年增率的影響為 0.04 個百分點，影響將相對有限。

而近期確定自 4 月 1 日起平均電價調漲 3%，楊金龍對此指出，若維持 1 年不變，對 CPI 年增率的直接影響為 0.04 個百分點、間接影響 0.03 個百分點，合計影響 0.07 個百分點。

同時，因住宅 500 度以下和小商家 1500 度以下用電的電價則不調整，約 80% 以上用戶將不受影響，因此，央行認為對整體物價的影響可望縮小。

整體來看，央行預測今年 CPI 和核心 CPI 年增率分別為 1.27% 和 1.26%，低於央行 2% 通膨防線，楊金龍下註解，目前通膨展望屬溫和穩定。

楊金龍也強調，央行職責在於維持整體物價穩定，但個別商品價格並非央行能掌控。

不過，他提醒，由於個人對物價漲跌的感受和 CPI 的變動幅度常有落差，政府相關單應重視溝通，避免通膨預期心理形成。