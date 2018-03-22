歐股盤中─Fed升息、科技股疲軟 泛歐Stoxx 600跌0.71%

美國聯準會 (Fed) 宣布升息 1 碼，一如市場預期；週四 (22 日) 歐股主要指數皆走跌。

台北時間週四下午 6 點 21 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.71%，英國 FTSE 指數下跌 0.47%，德國 DAX 指數下跌 0.83%，法國 CAC 40 指數下跌 0.93%。

週四早盤，受臉書 (Facebook) 個資外洩事件影響，科技股表現不佳；其中，德國 United Internet 股價重挫逾 7%。

除科技股外，銀行股表現也不盡理想，平均跌幅約 1%。

Fed 於美東時間 21 日下午 2 點 (台北時間 22 日凌晨 2 點)，宣布升息 1 碼，聯邦資金利率目標區間，從 1.25%-1.5%，升至 1.5%-1.75%，一如市場預期。

這是 2018 年以來 Fed 首次升息，也是 2015 年底以來，第 6 次升息。

Fed 預期，2018 年將再升息 2 次，顯示對政府減稅、擴大支出，藉以刺激經濟成長、拉抬通膨的作法，抱持信心。

Fed 稱，多年未達目標值 (2%) 的通膨率，在近期經濟成長動能轉強的情況下，終將走高。

Fed 預測，2018 年美國經濟成長率可達 2.7%，高於去年 12 月的預測值 (2.5%)；2019 年經濟成長率，也從 2.1%，上修至 2.4%。

美國總統川普打算於美東時間週四，就智慧財產權侵權行為，宣布對中國商品課徵約 500 億美元關稅，貿易戰一觸即發。