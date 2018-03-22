【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到大陸股市盤中大幅下殺之下，使得台股盤中追價力道不繼，終場加權指數下跌 5.23 點，連續兩日收在平盤附近，後續走勢持續高檔震盪整理機率較高，而外資在現貨部分買超 32.62 億，合計三大法人現貨淨賣超 16.12 億。

《國際金融市場焦點分析》

週三重頭戲便是 FOMC 會議結果，聯準會一如預期升息一碼，同時預期今年再升息兩次及以上的委員人數增加，且調升今明年的經濟預測，不過年底前升息展望依舊維持在三次，並非外界預期的提升至四次，同時委員們亦表達對貿易戰的擔憂，可以說此次升息鷹派鴿派訊息參半，美元對此以失望下跌反應，盡數回吐前一日漲幅，先進國家貨幣以早前公布就業數據優異的英鎊表現較佳。

《國際商品市場焦點分析》

美國 EIA 週三公布，截至 3 月 16 日止的一週，原油庫存意外下降 260 萬桶，油價得以延續近期因中東地緣政治緊張而起的漲勢，加上 FOMC 會議之後美元重挫，更推升大宗商品價格，WTI 期貨收盤大漲超過 2%，站上近 7 週高點；金價在昨日下午等待 FOMC 會結果之前便已開始走強，凌晨當會議結果公布後，因 FED 立場並未如市場預期鷹派, 美元大幅走低，金價擴大漲幅站上一週高點。

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