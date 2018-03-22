北京市下達2018年度保障房計劃

記者今日從北京市住建委獲悉，北京市政府近日與各區、各部門簽訂了今年的住房保障工作目标責任書。2018年工作目标是，全市建設籌集各類保障性住房5萬套。着力推進已供地共有産權住房建設，盡快形成市場供應。推進集體建設用地建設租賃住房。2018年底前,列入國家計劃的政府投資公租房分配要完成90%以上。市場租房補貼依申請實現應保盡保。

據了解，目标責任書要求，各區全面負責實施轄區内集體建設用地租賃住房建設工作。加快推進保障房精準分配，落實以區為主、精準分配的要求，統籌解決城市中低收入家庭、各類人才、新就業無房職工和在京穩定就業的外來務工人員住房問題，提高分配效率和準确性，确保公開、公平、公正。全面提高保障房服務管理水平。組建區級專業運營管理機構，專門負責本區公租房建設籌集和運營管理、代持共有産權住房政府份額、棚戶區改造安置房建設等工作。

北京市住建委表示，2018年將落實《北京城市總體規劃(2016年-2035年)》明确的五年内本市新供應150萬套住房的任務目标，以及“四個70%”的結構性要求，建立符合首都特色的租購并舉的住房體系，切實增加人民群衆的獲得感、幸福感和安全感，全面推進住有所居，為建設國際一流和諧宜居之都貢獻力量。

來源：證券時報APP

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