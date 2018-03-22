台灣旅行法 花媽初體驗

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

自二月美國國會無異議通過「台灣旅行法」後，川普在美國時間三月十六日終於正式簽署生效，鼓勵且允許任何不同層級的美國和台灣官員進行互訪交流。前 AIT 處長司徒文表示，這法案中除了台美高層可以互訪外，也承認台灣的民主轉型，更用「country」來稱呼台灣，等於間接承認台灣實際上是個國家，對台灣國際地位來說是正向提升的信號。

台灣旅行法生效後，第一位訪美的台灣地方首長，就是高雄市長陳菊，這是陳菊第四度訪華府，她在接受媒體採訪時神情愉快，直言台美互動、關係更密切也被強化了，對未來台美關係更充滿期待地表示：「過去台灣高階官員沒辦法來美國訪問，台灣旅行法生效後，雙方官員可以互相訪問，對台美關係未來更加友善，更多相互的理解、合作等等，對台美關係是很重要的一大步。」

生效後美國第一個來台訪問的官員，就是現任美國國務院亞太副助卿黃之瀚 (Alex Wong)，此次來訪，是黃之瀚自去年十二月就任現職以來首度訪台。訪台期間除出席台北市美國商會「2018 謝年飯」活動外，也將拜會外交部、國防部以及兩岸主管機關。

而台灣旅行法的生效，中國方面的強烈反彈是可預期的，包含中國駐美使館、外交部、國防部都接連發表抗議聲明，中國外交部發言人陸慷表示：「中方對美方簽署與台灣交往法案表示堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。」中國官方媒體也全力狠批，《環球時報》社論指出，台灣旅行法是「摧毀台灣法」的行為；《人民日報》也稱，美國妄圖通過打「台灣牌」漁利，只會適得其反。

當然，美國之所以有此一舉，絕非無故對中國挑釁，而是有所打算，不論在政治強權、經濟地位，中美都已然是彼此的勁敵，台灣旅行法絕對是美國用來對付中國經貿戰的一顆棋子，想用台灣來牽制中國，而非真正護台灣、對台灣有利。所以在台美關係有所突破、開心之餘，台灣更要思考，如何利用台灣旅行法所創造出來的空間強化優勢，而非被兩強夾擊，成為犧牲與被報復的對象？再從兩岸關係來看，如何不讓台灣旅行法讓兩岸關係更為緊張？以台灣全民利益為主，而非淪為政治籌碼，是蔡政府非常重要的功課。

來源：《理財周刊》 917 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》