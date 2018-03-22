【港股午評】業績期間 記得做好功課

港股今早由升轉跌，半日跌近200點。觸發今早大市由升轉跌的元凶，在於投資者對股王騰訊控股(00700-HK)業績不感滿意，導致股價曾大跌逾4%。若騰訊今午股價未見有起色，相信今日午後大市難有運行。

恆生指數中午收市報31218點，跌196點；國企指數中午收市報12483點，跌37點，成交額為855.68億元。

今日焦點就肯定是騰訊。騰訊業績是否太失色，從業績報告來看，又不見得，否則不會有大行力撐，大和將騰訊目標價上調至550元。當然大行從多項業務前景來預測騰訊業務未來發展，而投資者只看重騰訊在短期內投資價值，加上騰訊早前仍未能重上歷史高位。既然有機會，當然是「先沽為敬」。騰訊在午前收市價仍未能收復450元，投資者是否要入市？其實騰訊一直是值得投資者入貨作中長線投資，所以今早挫4%時，即時吸引投資者入市。總之投資者適先計算好再採取行動。

金融股今日普遍向下，不論是匯豐控股(00005-HK)﹑香港交易所(00388-HK)﹑友邦(01299-HK)及建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股均向下。由於上述四隻金融股均是大市重磅股，齊齊腳軟，大市今早當時表現不濟。四大金融股基本因素未變，仍可以留意，惟友邦近期表現較弱，在多個交易日低收，投資者可以考慮再多觀察一會才出手。

美國聯儲局今日凌晨宣布加息0.25厘，同時暗示在今年內再加息最少2次，地產股今早普遍向下。地產股在早前表現尚可，目前需要時間以消化加息帶來的影響。

雖然今早大市向下，但是個別績優股當炒，投資者要好好把握業績期而尋寶。

2018年3月22日中午12時47分

文﹕張偉倫

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