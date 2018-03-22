舊金山通過禁售皮草產品 創全美大城市先例

舊金山議會通過一項法案，2019 年 1 月起禁止在市內店舖及網上出售皮草大衣、配件以及紀念品等，成為禁售皮草的美國最大城市，受到全球愛護動物組織的讚揚。

綜合星島日報、新唐人報導，當局規定明年 1 月 1 日起禁止買賣皮草，不過容許業者在 2020 年 1 月 1 日前，售清現有存貨。受影響的皮草商品包括大衣、鑰匙扣及手套。網上購買的皮草製品也不得以舊金山的地址投遞，違規者將被處以每件每日 500 美元的罰款。但禁令不包括二手店和慈善團體。

起草該法案的市議員湯凱蒂說，估計全球有 5000 萬動物被以恐怖的方式屠殺，就為了「我們能夠穿上皮草、看起來新潮」。希望藉此法案向全球其他地方傳遞一個強烈的訊息。

湯凱蒂表示，現在技術發達，人們可以買到人造皮草以取代動物皮草，這些假皮草讓人看起來不錯並且保持溫暖，所以我們真的不需要這樣大規模地傷害動物。

對於長期經營皮草生意的商家來說，禁令將會造成每年大約 1000 萬美元的收入損失。據統計舊金山有 30 到 50 間以經營皮草製品為主的店面。

舊金山皮草銷售年營業額估計達 4000 萬美元左右，市政府認為禁售令不會對地方經濟造成太大的衝擊

如果法案最終獲得通過，將於 2019 年 1 月 1 日起生效。不過有零售商表示，將提起上訴。

