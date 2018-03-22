分析員﹕港股今低開 先試31200點

美國股市在聯儲局公布議息結果後紛紛向下，三大指數悉數低收，惟並無對港股在美預託證券(ADR)帶來太大負面影響，市場人士預期後市將於31200至31800點之間徘徊。

道瓊斯指數收市報24682點，跌44點或0.2%，標準普爾指數收市報2711點，跌5點或0.2%，納斯達克指數收市報7345點，跌19點或0.3%。

港股在美預託證券(ADR)走勢個別，其中在場外交易的股王騰訊控股(0070-HK)，其ADR折合收市報454.07元，較本港收市價低1.8%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報71.88元，較本港收市價低0.6%，惟油股ADR普遍高收，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報11.99元，較本港收市價高3%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.83元，較本港收市價高1.3%，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報77.42元，較本港收市價高0.7%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7038點，跌22點或0.3%，德國DAX指數收市報12309點，升1點或0.01%，法國CAC指數收市報5239點，跌12點或0.2%。

騰訊在昨日收市後公布業績，受到網絡遊戲業務在去年第四季收入按季倒退拖累，騰訊ADR股價低收，相信今早騰訊表現亦不會太理想。騰訊股價是否已見頂？應該要在此現水平沽貨離場？現階段投資者可以再多觀察一段時間，同時除了遊戲業務外，投資者又有否分析過騰訊其他業務表現？

騰訊以外，昨日尚有不少藍籌股公布業績，當中包括恆基地產(00012-HK)。傳統產業的吸引力，當然及不上新興經濟，有大行推介的3月份投資組合內，亦不建議投資者考慮本地地產股。至於投資者又是要吸納本地地產股？便要考慮股息是否吸引，業務前景如何了。

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