掃地機器人獨角獸科沃斯首發過會 供應鏈望受益

3月20日，首發上會的科沃斯機器人股份有限公司獲得證監會發審委通過。按照國務院“十三五”國家戰略新興産業發展規劃的通知和發改委《戰略性新興産業重點産品和服務指導目錄》規定，科沃斯屬于戰略性新興産業中的人工智能，具備目前大熱的“獨角獸”屬性。科沃斯在品牌和技術上已經建立了在掃地機器人行業的全球競争優勢，同時也有清晰的發展戰略和紮實的布局，未來有望脫穎而出，成為世界級的服務機器人領軍企業，伴随科沃斯過會上市規模逐步擴大，相關合作夥伴供應商有望獲益。

上市公司中，拓邦股份(002139-CN)是全球領先的智能控制方案提供商，智能控制産品是下遊整機産品的核心部件，科沃斯為公司整機客戶;易德龍(603380-CN)是科沃斯供貨吸塵器控制板供應商，2015年科沃斯曾位列其前五大客戶之一;華燦光電(300323-CN)與IDG資本、科沃斯機器人有限公司等投資方共同參與北醒(北京)光子科技有限公司。

來源：金融界網站

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